"Утром дойка, после нее в храм, а потом стримить": как живет в российской глубинке батюшка-блогер

В этом году солнышко было щедрым Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самая первая мысль, которая билась в моей голове, как канарейка в клетке, звучала немного по-детски, но вполне искренне:

«Да-а, такого репортажа у нас ещё не было».

И потому, чтобы выпустить эту птичку на свободу, я торжественно произнёс (или даже нет, изрёк):

- Вот же круто.

44-летний отец Дионисий (он же - Денис Петрович Соляков) тихо смеётся в бороду. Его такая реакция веселит.

А ведь и правда. Если разобраться... Мы, москвичи, дикие люди. Ходим по коровнику осторожно, как по музею, скрестив на груди руки. В глазах (вероятно, от запаха) внезапная растерянность, граничащая с шоком. Фотокор «КП» Михаил Фролов не смог отличить два трактора - Т-150 и К-700. Вот до чего дошло. А я, с умилением глядя на ячменное поле, выдал:

- Да-а, хороша пшеница!..

Но почему же мы всё-таки приехали в Рязанскую область? И именно в село с поэтическим, ласкающим слух названием - Новое Еголдаево.

Дело в том, что отец Дионисий - священник нового типа. Проживая в российской глубинке - уже после рукоположения - он умудрился стать не только успешным фермером (сейчас у него свой комбайн, несколько тракторов, коровник, бычки, поросята и 200 га земли), но и блогером. Натурально, как есть, после службы, сняв с себя церковное облачение, батюшка пилит видосы не хуже Артемия Лебедева. Буквально обо всём. Об уборке урожая, о целине. О резьбе по дереву и церковной утвари. О жене, о детях. О хоре, которым сам же и руководит. О двигателе ЯМЗ-238. Блог так и называется - «Фермерские будни священника». Сейчас у него 55 тыс подписчиков. По меркам интернета, возможно, не так много. А вот по меркам сельского жителя... Это же как три города Ряжска, в котором учатся несколько детей отца Дионисия (всего их девять).

Всю технику отцу Дионисию приходится ремонтировать самому, но - с помощью подписчиков в интернете Фото: Михаил ФРОЛОВ

СПРАВКА «КП»

Отец Дионисий (Денис Петрович Соляков) - настоятель Никольского храма в селе Новое Еголдаево Рязанской области.

Родился 29 марта 1979 года в городе Пржевальске (ныне - Каракол, Киргизия). Детство прошло в живописных местах на берегу озера Иссык-Куль. Школьником пел в местном храме на клиросе. Закончил музыкальную школу, затем музыкальное училище и поступил в Бишкекскую государственную консерваторию. Но вскоре после нескольких выступлений в ресторанах перед пьяной толпой музыкантом быть расхотел.

В 1999 году поступил на учёбу в Троице-Сергиеву лавру (город Сергиев Посад) - сначала в регентскую школу, а после в семинарию.

С будущей супругой Надеждой познакомился на третьем курсе в Храме Христа Спасителя на концерте.

Служил в разных приходах. В Долгопрудном, в Шацке. Однако всегда хотел жить в деревне. Так вместе с семьёй оказался в селе Казачий Дюк, затем в селе Напольное и, наконец, в селе Новое Еголдаево, где служит до сих пор (все три села расположены под Рязанью). Имеет большое домашнее хозяйство, ведёт личный блог в интернете, восстанавливает Никольский храм.

За эти годы в семье Соляковых родилось девять детей - Пётр, Сергей, Екатерина, Анна, Ксения, Мелания, Ангелина, Илья и Павел.

Отец Дионисий: «Единственное, что нас может сплотить вместе - это вера» Фото: Михаил ФРОЛОВ

* * *

- Ну а блог-то завели зачем? Чтобы подзаработать? - я и сам не знаю, откуда во мне столько меркантильности (ну мало ли, для чего люди блог заводят - в конце концов, для пропаганды любви к родине).

- Вовсе нет, - отвечает мне батюшка (его рабочие мозолистые огрубевшие руки совсем не похожи на руки иерея). - Мой старший сын Пётр, как и многие другие подростки, заболел компьютерной игрой «World of Tanks». Всё свободное время тратил на неё. И мне это, конечно, не нравилось. А потом сын сказал: вот ты, отец, пашешь с утра до ночи, в земле копаешься, а как был нищим, так им и останешься. А вот стримеры в интернете одним нажатием мышки миллионы заколачивают. Вот стану, мол, таким же, как они... И тогда я сказал, Петруха, я сейчас заведу блог о том, как живётся в российском селе, и он будет популярнее, чем любой твой стрим. Да это ниже плинтуса, ответил сынок. Только местные бабушки и посмотрят.

- Гениально, - говорю, - батюшка. Ну правда.

- Заказали в Китае экшн-камеру, - с улыбкой продолжает отец Дионисий. - Изучили программу для видеомонтажа. Ну и приступили к съёмкам. Первый ролик, помню, был о том, как мы строим коровник. Я волновался, путал слова. Но справился. Видео было смонтировано и загружено в Ютьюб. Ну и Пётр тоже опубликовал что-то своё. Ходим, посматриваем друг на друга, ждём откликов. Ну что, спрашивает сын. Да ничего, говорю, шесть просмотров пока, а у тебя? А у меня, говорит, пока один - и то это брат Серёжа посмотрел. Как бы там ни было, но я не бросил своё блогерство. И выпустил за полгода десять роликов. И вот в один из дней к моим 250-ти подписчикам резко прибавилось ещё 1 тыс человек (как, почему, откуда, непонятно). Посыпались благодарные комментарии. И я воспрял духом. Я понял, что всё не зря.

Руки батюшки Дионисия больше фермерские, чем иерейские Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выходит, думаю я про себя, что история со съёмками начиналась как бы по приколу, из-за спора с сыном, а вылилась в целую христианскую миссию. Достаточно открыть тот самый блог и почитать комментарии:

«Батюшка, после этого видео я тоже прикупил себе такой же станок и, вдохновлённый вашими успехами, осваиваю дело».

«Это тот самый случай, когда вера не на языке, а в душе у человека».

«Так и только так должна выглядеть образцовая семья в нашей стране. Гляди-ка, не побоялись столько детей родить - в то время как в Москве какой-нибудь менеджер с зарплатой 300 тыс рублей не решается завести второго ребёнка. Особенно приятно смотреть, как дети отца Дионисия помогают по хозяйству и с детства приучаются к труду».

Кстати, есть среди этих детей и 20-летний Петруха, который проиграл спор отцу подчистую и популярным стримером так и не стал (учится сейчас в Рязани на технолога мясной и молочной продукции).

Отец Дионисий и матушка Надежда (село Новое Еголдаево Рязанской области) Фото: Михаил ФРОЛОВ

* * *

Не хотелось бы хайпить на ровном месте, да и выглядеть душнилой тоже (ох уж этот интернет-сленг и эти блогерские словечки), но, по-моему, жизнь хорошего человека - это всегда преодоление, это всегда послушание. Хорошесть отнимает уйму сил и энергии, но и радость приносит совершенно исключительную.

Вот какая, например, радость у городского неженатого бездетного человека? Вечером. Что ему принёс этот день? Ну хорошо, восемь часов просидел у компьютера (и не факт, что работал, кстати). На обеде - так вышло - переел, потому что взял к гарниру не одну котлету, как обычно, а две. Друзьям не звонил, родителям тоже. В метро - в час пик - так разнервничался, что даже нагрубил кому-то. Ну пива купил в знакомой разливайке. Дома сел, включил компьютер. И, как сказал бы Гришковец, вот она - радость. Пускай примитивная, безыскусная. Но какая есть.

А теперь попробуем описать радость батюшки Дионисия.

Вот он разувается в коридоре. Снимает подрясник. Моет руки. Умывается. Садится за стол, где его ждут десять человек. Затем следует молитва, трапеза и... не побоюсь этого слова, радость. А из чего она состоит? Как думаете?

Ну, во-первых, у Павла, самого младшего сына, вылез нижний боковой резец. Восьмой зуб, между прочим.

Во-вторых, на тракторе К-700 удалось решить проблему с гидравликой. Это вам не котлеты трескать в офисной столовке.

В-третьих, сегодня утром детский церковный хор пополнился на два человека.

В-четвёртых, очередная корова отелилась.

В-пятых, раздали вместе с женой продуктовые наборы малоимущим.

В-шестых, доделали, наконец, крышу сеновала и снопам теперь никакой дождь не страшен.

В-седьмых...

Хотя, наверное, для радости и этого хватит. Славный был день. Один день.

Эх, как бы не ошибиться! Поехали (слева направо): Пётр, Анна, Ксения, Сергей, Мелания, матушка Надежда, Илья, Павел (на руках у папы), батюшка Дионисий, Ангелина и Екатерина Фото: Михаил ФРОЛОВ

* * *

- Многие женщины в наше время не приспособлены к семейной жизни, - негодует матушка Надежда. - Раньше как было. Девочки играли в дочки-матери. Готовили еду. Качали коляску. И в этом был огромный смысл. Материнское чувство прививалось с детства. Теперь эта игра забыта. Дети сидят в телефонах. У нас есть одна знакомая семья - муж и жена. Так вот он приходит домой уставший вечером и сам себе готовит еду. А она ему ещё жалуется - мол, дорогой, я так устала сидеть в «Одноклассниках». Это же ещё надо суметь вести такой образ жизни. У меня, к счастью, каждый час расписан. Еду в школу, забираю детей. Потом на волейбол, на музыку, на английский. В село вернулась - и сразу в храм. Там у нас группа милосердия собирается. Раздали одежду нуждающимся. После этого в магазин. На огород. В коровник. Ну и так далее. Я и не знаю, как по-другому.

* * *

А отец Дионисий не знает, как можно жить в деревне и не держать животных. Это, говорит, противоестественно. И так постепенно возникла история с фермерством.

- Мне предложили грант 3 млн рублей, - рассказывает батюшка. - Но для того, чтобы его получить, надо было оформить фермерское хозяйство. И мы согласились. По условиям гранта, спустя пять лет у нас должно содержаться не менее 12 дойных коров. Пять лет истекают в этом году - и именно столько коров у нас сейчас доится.

Что касается земли, её начинающий фермер приобретал частями. 100 га взял в аренду с правом выкупа через три года. И ещё 100 га - паи бывших колхозников, которые пришлось выкупать сразу. Всё бы ничего, да только эти наделы поросли лесом. Буквально. И отцу Дионисию пришлось выкорчёвывать каждое дерево - где-то на тракторе, а где-то и вручную (это к вопросу о преодолении). В прошлом году фермер засеял 20 га земли (овёс, ячмень, пшеница), в этом уже 100 га.

Будет день - будет и хлеб Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Прибыли с этого немного - нужно и дальше расширять посевы, - поясняет фермер. - Несколько лет назад зерно можно было сдать по выгодной цене, а сейчас она доходит до 5 рублей за 1 кг. А расходы? За один день во время уборки комбайн сжирает 250 литров солярки. А масло. А запчасти.

- Хорошо ещё, - говорю, - рабочая сила своя. Сыновья помогают. А так бы пришлось ещё зарплату платить кому-то.

- А мы всё это хозяйство и держим только потому, что семья большая, - кивает фермер. - У всех детей есть свои обязанности. Вот мы с вами сейчас беседуем, а они чем-нибудь обязательно заняты. Кто-то смотрит за младшим ребёнком. Кто-то моет посуду или работает на огороде. Или кормит коров с поросятами.

- И не бузят?

- По-разному бывает. Дети есть дети.

- Как говорила героиня фильма «Москва слезам не верит», трудно с тремя, а когда трёх научишься организовывать, дальше число уже не имеет значения.

- Точно.

В свои 12 лет Ксения Солякова уже умеет доить домашних бурёнок, в том числе, вручную Фото: Михаил ФРОЛОВ

С молоком, как и с зерном, тоже есть свои трудности. Можно сдавать большими партиями, но в этом случае цена за 1 литр всего 20 рублей. Обдиралово. А продавать по одной баночке не получается - в селе нет столько розничных покупателей.

- Пробовали делать сыр, но и здесь оказались в убытке, - говорит отец Дионисий. - Для того, чтобы приготовить 1 кг сыра, нужно 12 литров молока. Плюс другие ингредиенты. Плюс созревает он, как минимум, три месяца. Итоговая цена набегает - полторы или две тыс рублей за 1 кг. Ни один из местных жителей такой сыр не купит. Поэтому с коровами, скорее всего, придётся попрощаться. Оставим две или три - для себя. И будем выращивать быков (на мясо).

Батюшка Дионисий и бычки (село Новое Еголдаево Рязанской области) Фото: Михаил ФРОЛОВ

* * *

- Единственное, что нас может сплотить вместе, - это вера православная, - напоминает священник. - Потому-то у нас и раздрай в обществе, что мы не держимся друг за друга. Перенимаем западную модель семьи. Прерываем беременность. И якобы сами планируем свою жизнь - без Бога. В результате - убыль населения растёт. Нас становится меньше. Посмотрите на тех же жителей Центральной и Средней Азии. Они не планируют за своего Создателя. И плодятся.

Этот иконостас отец Дионисий изготовил сам - на станке Фото: Павел КЛОКОВ

* * *

Дальше открываем «Российскую газету» за 15 ноября 2021 года. И читаем:

«Стали известны победители конкурса «Семья года - 2021». В нём, по традиции, поучаствовало более 3 тыс семей. И они - золотой резерв нашей страны. Денис и Надежда Соляковы приехали вместе с детьми из Рязанской области. И стали победителями в номинации «Сельская семья». Супруги восстанавливают храм и авторитет православной церкви среди молодёжи села Новое Еголдаево Ряжского района. Денис Петрович - священник, талантливый резчик по дереву, создающий своими руками убранство храма. Надежда Сергеевна также не отстаёт в этом искусстве и преподаёт резьбу по дереву в Воскресной школе. И, кроме этого, шьёт красивые платья, вышивает иконы, успевая обучить рукоделию не только своих дочерей, но и всех желающих односельчан».

Оказывается, можно быть не только признанным художником или актёром, но и признанным семьянином.

Рядом с будущей купелью смонтировали тёплые полы Фото: Михаил ФРОЛОВ

* * *

Но и на этом чудеса не заканчиваются. Читаем ещё один заголовок в «Яндексе».

«Семья Соляковых из Рязанской области победила в проекте Первого канала «Поём на кухне всей страной».

С ума сойти. Нет, правда. Ополоуметь и не встать. И когда эти Соляковы только всё успевают! И бурёнок доить, и на программу Валдиса Пельша ездить.

- За хозяйством попросили присмотреть соседку, - улыбается отец Дионисий. - Так она тут чуть с ума не сошла с такой оравой животных. Зато потом смотрела нас по телевизору.

В этом году семья Соляковых победила в музыкальном конкурсе на Первом канале Фото: Павел КЛОКОВ

Соляковы пели разные песни. «Родительский дом», «Давайте негромко», «Чёрный ворон», «Ах ты, степь широкая» и другие. В результате оказались в финале и вместе с семьёй Кулагиных (из Башкирии) разделили главный приз - 3 млн рублей.

- Впечатления от проекта потрясающие, - говорит фермер (он же блогер, он же священник, он же певец). - Вы бы видели, с каким теплом нас принимали. И организаторы конкурса, и зрители. Мы со всеми сдружились, даже с костюмерами. А приз потратили на ремонт, который никак не можем закончить (дом площадью 148 кв м, в котором живут Соляковы, был им подарен в рамках государственной программы «Молодая семья», - прим. авт).

Храм Николая Чудотворца в Ряжском районе Рязанской области восстанавливают уже 17 лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВАЖНО

И - самое главное.

Семья Соляковых вместе с прихожанами вот уже 17 лет восстанавливают храм Николая Чудотворца в селе Новое Еголдаево Ряжского района Рязанской области. Сделано очень многое (начиная от новых полов с отоплением и заканчивая куполом). Но много работ предстоит ещё выполнить (как внутри, так и снаружи).

Вы также можете оказать посильную помощь в этом нелёгком деле. Переводить денежные средства можно через мобильное приложение по номеру телефона 8 (910) 577-16-25 (Сбербанк), получатель - Надежда Сергеевна С.