Раскрыта одна из главных тайн человеческого организма

Немецкие ученые сосчитали, сколько клеток в человеческом организме. Фото: Shutterstock

«…И принцесса от злости повесилась на собственной косе, потому что он совершенно точно сосчитал, сколько зёрен в мешке, сколько капель в море и сколько звёзд на небе. Так выпьем же за кибернетикэ!».

Знаменитый тост из «Кавказской пленницы» сегодня можно было бы дополнить. Ученые из Института математики и естественных наук имени Макса Планка (Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences in Leipzig, Germany) сосчитали, сколько клеток в человеческом организме. Правда, не совсем сами – воспользовались результатами, полученными многочисленными коллегами, которые время от времени брались понять, из чего мы состоим. Они проанализировали более 1500 работ и пришли к выводу: правильнее всего думать, что мужчине среднего веса (70 кг) примерно 36 триллионов клеток – это 36 с 12 нулями. В женщине (60 кг) – 28 триллионов, в 10-летнем ребенке (32 кг) – 17 триллионов.

Данные «переписи» приведены в журнале PNAS, на который коротко ссылается портал LiveScience.

В астрономическом количестве клеток нашего тела собраны 400 их видов, сгруппированных в тканях 60 различных видов. Размеры клеток – от самых крошечных красных кровяных телец – до крупных мышечных клеток - отличаются на несколько порядков.

«Как мыши от китов», - образно выражаются ученые. А больше всего они гордятся тем, что уточнили количество лимфоцитов – иммунных клеток. Их 2 триллиона – в четыре раза больше прежних оценок.

А ВДРУГ

Что, если Вселенная – это чье-то тело?

Клеток в человеческом организме больше, чем звезд в нашей галактике – Млечном пути. Намного больше. Звезд в ней – примерно 400 миллиардов. Но если учесть, что каждая клетка состоят из триллионов атомов, то окажется, что общее количество «кирпичиков» одного тела становится сравнимым с числом звезд во Вселенной. От подобной аналогии энтузиасты легко переходят к предположению, что Вселенная это … чьё-то тело. То есть, галактики, галактические скопления, сверх скопления, звезды во всем их многообразии представляют собой ткани, клетки и атомы некого макро организма.

Вот, какие доводы приводит один из авторов, отстаивающих гипотезу о «теле Вселенной»:

«…атом поразительно пуст - плотное ядро занимает совершенно ничтожную часть объема атома – одну квадрилионную… подобно солнцу, оно находится в центре атома, а маленькие легкие электроны носятся вокруг него по замкнутым орбитам, подобно планетам…»

«…планета Земля имеет диаметр около 10 миллионов метров, т.е. 10 в седьмой степени. Таким образом, порядок размера нашей планеты равен плюс 7. О размере электрона пока известно, что его порядок не превышает минус 18. Так что их размеры, как минимум, отличаются на 25 порядков. На 23-24 порядка размер ядра легкого атома отличается от размера Солнца. На 27-28 порядков отличаются размеры таких пар структурных элементов микромира и макромира: сложная органическая молекула – галактика, митохондрий (часть биологической клетки) – скопление галактик, живая клетка – сверхскопление галактик. Можно сказать, что размеры всех этих пар имеют коэффициент подобия, лежащий в пределах 23-28 порядков …»

«…Он - гигантское небесное существо, размер которого составляет порядка 10 в 26 степени метров (20 миллиардов световых лет)…наше Солнце – ядро одной из его клеток… Земля – третий из восьми электронов атома, ядром которого является Солнце. Кстати, по Менделееву получается, что мы живем в атоме кислорода…»