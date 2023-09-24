Герой спецоперации «Z» рядовой Латушкин добыл секретные карты противника

Рядовой Евгений Латушкин и младший сержант Егор Филимонов Фото: Минобороны РФ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Идя вперед, знай, как воротиться», - говорил воинам генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А офицерам повторял: «Единство дает согласие. Смотри на дело в целом».

ПРОВЕЛ УСПЕШНУЮ ЭВАКУАЦИЮ

Младший сержант Егор Филимонов

«Дежурная группа взвода военной полиции, в составе которой действовал инспектор взвода военной полиции младший сержант Егор Филимонов, выполняла боевую задачу по поддержанию правопорядка и законности на освобожденных территориях. Противник открыл артиллерийский огонь по поселку. Осуществляющий патрулирование в населенном пункте Филимонов, находясь в непосредственной близости от пораженных противником объектов, выдвинулся на место происшествия и приступил к эвакуации пострадавших из зоны поражения вражеской артиллерии. Благодаря смелым и решительным действиям Филимонова, удалось успешно произвести эвакуацию людей в безопасную зону без потерь.

Затем младший сержант Егор Филимонов организовал оборону района размещения эвакуированных с целью предотвращения нападения ДРГ противника до момента оказания раненым первой помощи и дальнейшей транспортировки в медицинское подразделение».

ДОБЫЛ СЕКРЕТНЫЕ КАРТЫ ПРОТИВНИКА

Рядовой Евгений Латушкин

«Действуя в составе штурмового взвода в должности гранатометчика, рядовой Евгений Латушкин умело уничтожал противника, нанося огневое поражение по долговременным оборонительным позициям. В ходе наступления Евгений обнаружил опорный пункт противника и, выбрав скрытное место для атаки, открыл огонь из гранатомета по вооруженным боевикам. Грамотно меняя позиции, уничтожил более 5 националистов. Смелые и решительные действия рядового Евгения Латушкина позволили взять штурмом опорный пункт противника, где были обнаружены карты с позициями боевиков».