Бхарат расправляет плечи: Что стоит за сменой названия Индии и почему недоволен Запад

Нарендра Моди просит мировое сообщество называть его страну на языке хинди - Бхарат. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Индии Нарендра Моди умело подчеркивает символическое значение политических решений. Во время недавнего саммита «большой двадцатки» в Нью-Дели на столе перед ним красовалась скромная табличка с надписью «Глава Бхарата». Вскоре стало известно, что крупнейшая по численности населения страна мира (этот титул Индия получила в этом году, обогнав Китай) официально изменит свое название. И на Западе этим многие остались недовольны.

На самом деле формально этот шаг нельзя назвать полноценным переименованием, так как Бхарат - официальное название страны на хинди, закрепленное в конституции наравне с Индией. Однако теперь власти решили подчеркнуть индуистское наследие, выдвинув древнее имя на первое место.

ОТКАЗ ОТ КОЛОНИАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ

На протяжении десятилетий индийские правительства пытаются стереть следы британской колониальной эпохи. Процесс активизировался при правительстве Моди, который в публичных выступлениях регулярно подчеркивает необходимость отказа от «колониального мышления». Одни считают это попыткой окончательно покончить с зависимостью от Запада, другие называют «тщеславным проектом» премьера. Хотя расправа с англоязычными названиями началась задолго до его прихода к власти. Еще в 1996 году Бомбей был переименован в Мумбаи, Мадрас - в Ченнаи, а в 2001 году Калькутта официально стала Колкатой.

Еще одним символом разрыва оков колониального прошлого стало открытие в этом году нового здания парламента. С 1950 года законодатели заседали во дворце, построенном британцами, где до обретения независимости находился Имперский законодательный совет. Именно в новом парламенте страна будет строить свое амбициозное будущее: к 2047 году, к столетию избавления от статуса заморской колонии, Индия планирует войти в плеяду развитых стран.

Новое здание парламента Индии и статуя Махатмы Ганди. Фото: REUTERS

ВЕРНИТЕ НАШИ ЦЕННОСТИ

Премьер-министр Моди выступает за вытеснение из повседневной жизни английского языка, предложив вести школьные занятия на хинди. Еще один важный символический шаг для Индии - возвращение вывезенных из страны сокровищ. В мае этого года страна начала широкую кампанию, в ходе которой планирует заставить Великобританию распрощаться со многими ценностями. Главным объектом споров является бриллиант «Кохинур» с богатой историей. Он был добыт на территории Южной Индии в XIII веке. За свою историю он принадлежал индусам, пакистанцам, персам и афганцам, а с присоединением Пенджаба к Британской империи в 1849 году был «подарен» королеве Виктории. Теперь он венчает британскую корону. В индийском правительстве рассчитывают на помощь премьер-министра Великобритании Риши Сунака в репатриации уникального экспоната.

Копия бриллианта "Кохинур", драгоценного камня с мрачным прошлым. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВМЕСТО ГОЛОДНЫХ ЖЕЛУДКОВ - АМБИЦИОЗНЫЕ УМЫ

Одновременно с возвращением своей идентичности и «отмыванием» следов колониального прошлого Индия расправляет плечи на международной арене. В этом году она обогнала по размеру ВВП своего бывшего «господина» - Великобританию. Моди с почестями принимают в Вашингтоне и других западных столицах, хотя и продолжают критиковать за ущемление свобод в Индии. «Слишком долго Индию считали страной с миллиардом голодных желудков, - заявлял премьер-министр в одном из интервью. - Теперь это миллиард амбициозных умов и два миллиарда умелых рук».

Индия также обладает широкой диаспорой соотечественников за рубежом, на которых делает ставку как на агентов влияния. Козырем в рукаве страны стал подъем этнических индийцев на видные руководящие посты, в том числе премьер-министра Великобритании Риши Сунака, вице-президента США Камалы Харрис, главы Всемирного банка Аджая Банги и 26 генеральных директоров индийского происхождения в списке руководителей крупнейших компаний мира.

Словом, путешествие из Индии в Бхарат только начинается. И уже в ближайшие десятилетия мир может увидеть совершенно новую страну, в которой уже не будет ничего общего с некогда «нищей жемчужиной британской короны».

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Индии Моди. Фото: REUTERS

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