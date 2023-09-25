Бхарат расправляет плечи: Что стоит за сменой названия Индии и почему недоволен Запад

Нарендра Моди просит мировое сообщество называть его страну на языке хинди - Бхарат.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Премьер-министр Индии Нарендра Моди умело подчеркивает символическое значение политических решений. Во время недавнего саммита «большой двадцатки» в Нью-Дели на столе перед ним красовалась скромная табличка с надписью «Глава Бхарата». Вскоре стало известно, что крупнейшая по численности населения страна мира (этот титул Индия получила в этом году, обогнав Китай) официально изменит свое название. И на Западе этим многие остались недовольны.
На самом деле формально этот шаг нельзя назвать полноценным переименованием, так как Бхарат - официальное название страны на хинди, закрепленное в конституции наравне с Индией. Однако теперь власти решили подчеркнуть индуистское наследие, выдвинув древнее имя на первое место.
На протяжении десятилетий индийские правительства пытаются стереть следы британской колониальной эпохи. Процесс активизировался при правительстве Моди, который в публичных выступлениях регулярно подчеркивает необходимость отказа от «колониального мышления». Одни считают это попыткой окончательно покончить с зависимостью от Запада, другие называют «тщеславным проектом» премьера. Хотя расправа с англоязычными названиями началась задолго до его прихода к власти. Еще в 1996 году Бомбей был переименован в Мумбаи, Мадрас - в Ченнаи, а в 2001 году Калькутта официально стала Колкатой.
Еще одним символом разрыва оков колониального прошлого стало открытие в этом году нового здания парламента. С 1950 года законодатели заседали во дворце, построенном британцами, где до обретения независимости находился Имперский законодательный совет. Именно в новом парламенте страна будет строить свое амбициозное будущее: к 2047 году, к столетию избавления от статуса заморской колонии, Индия планирует войти в плеяду развитых стран.
Новое здание парламента Индии и статуя Махатмы Ганди.
Фото: REUTERS
Премьер-министр Моди выступает за вытеснение из повседневной жизни английского языка, предложив вести школьные занятия на хинди. Еще один важный символический шаг для Индии - возвращение вывезенных из страны сокровищ. В мае этого года страна начала широкую кампанию, в ходе которой планирует заставить Великобританию распрощаться со многими ценностями. Главным объектом споров является бриллиант «Кохинур» с богатой историей. Он был добыт на территории Южной Индии в XIII веке. За свою историю он принадлежал индусам, пакистанцам, персам и афганцам, а с присоединением Пенджаба к Британской империи в 1849 году был «подарен» королеве Виктории. Теперь он венчает британскую корону. В индийском правительстве рассчитывают на помощь премьер-министра Великобритании Риши Сунака в репатриации уникального экспоната.
Копия бриллианта "Кохинур", драгоценного камня с мрачным прошлым.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Одновременно с возвращением своей идентичности и «отмыванием» следов колониального прошлого Индия расправляет плечи на международной арене. В этом году она обогнала по размеру ВВП своего бывшего «господина» - Великобританию. Моди с почестями принимают в Вашингтоне и других западных столицах, хотя и продолжают критиковать за ущемление свобод в Индии. «Слишком долго Индию считали страной с миллиардом голодных желудков, - заявлял премьер-министр в одном из интервью. - Теперь это миллиард амбициозных умов и два миллиарда умелых рук».
Индия также обладает широкой диаспорой соотечественников за рубежом, на которых делает ставку как на агентов влияния. Козырем в рукаве страны стал подъем этнических индийцев на видные руководящие посты, в том числе премьер-министра Великобритании Риши Сунака, вице-президента США Камалы Харрис, главы Всемирного банка Аджая Банги и 26 генеральных директоров индийского происхождения в списке руководителей крупнейших компаний мира.
Словом, путешествие из Индии в Бхарат только начинается. И уже в ближайшие десятилетия мир может увидеть совершенно новую страну, в которой уже не будет ничего общего с некогда «нищей жемчужиной британской короны».
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Индии Моди.
Фото: REUTERS
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