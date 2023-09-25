В России - рекордный улов лосося, а цены все равно растут: Что будет дальше

- Клево в этом году порыбачили! Фото: Владимир ВЯИКИН/РИА Новости
Рыба - всему голова! Особенно в плане здоровья (см. «Вопросы диетологу»). Да вот только недоедаем мы ее. Среднестатистический россиянин съедает в год 22,6 кг рыбы - это на 5,4 кг меньше, чем рекомендуют нормы правильного питания Минздрава. Главная причина понятна - высокая цена.
А тут как раз путина (период интенсивного лова) идет - просто мечта. Красной рыбы в этом году будет - чуть ли не рекорд за всю историю! Кстати, именно красная рыба считается самой полезной.
- На 11 сентября 2023 года вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке превысил 580 тысяч тонн. Это на 14% выше уровня аналогичного периода 2021 года и почти в 2,4 раза больше прошлогоднего показателя, - сообщили «Комсомолке» в Росрыболовстве.
Всего же планируется добыть около 600 тысяч тонн. Если все так и сложится, то это будет вторым показателем за всю историю наблюдений. Лучше было только в 2018-м, когда объем добычи составил 676 тысяч тонн.
Логично ожидать, что при таком улове рыбе стоило бы подешеветь. Ведь в последние годы она только и делает, что дорожает. За прошлый год цена красной рыбы выросла на 26%, за нынешний - «всего» на 3,4%, но это данные только за восемь месяцев.
Кошелек
Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
Но с оптимистичными прогнозами в отрасли не торопятся.
- На розничные цены влияет спрос и покупательная способность населения, а не объемы добычи, - сказал «КП» председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. - Если на рынок поступит много рыбы, это как-то остановит рост цены, но большого падения ждать не надо. А вот закупочные цены от производителя могут снизиться. Он выловил рыбу - надо продать, а пока не продал - хранить. За каждый день холодильника ему тикают денежки в убыток. А у торговли другой механизм. У них свои холодильники, и они могут потихоньку ждать Нового года, когда будет самый высокий спрос. А цену выставлять такую, по которой будут покупать. На мой взгляд, совершенно неадекватную.
Более того, есть прогноз дальнейшего роста цены.
- Мы ожидаем, что цены на рыбу лососевых пород и на красную икру до конца года по сравнению с августовскими могут вырасти на 3 - 5%, - сказал «КП» гендиректор Экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов.
Вот такая она, чудо-юдо рыба лосось.
Если бы на цены влияли только объемы улова, мы бы горя не знали. Но по стоимости рыбы бьют самые разные факторы. Один из главных - доставка.
- Подорожавшая перевозка рыбы из Владивостока в Москву и регионы не может не отразиться на ценообразовании, - сказал «КП» руководитель проекта компании «Русский рыбный мир» Игорь Попов.
Если с торговлей и перекупщиками, накручивающими цену, еще можно при желании разобраться с помощью ФАС и прокуратуры, то от расходов на перевозку никуда не денешься. Так что главная проблема в обеспечении населения страны полезной красной рыбой - наши просторы.
Только цифры
Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
Рыбу доставляют с Дальнего Востока по железной дороге и каботажными рейсами по Северному морскому пути.
А ведь надо не только перевезти, но и сохранить: для этого нужны дорогие холодильные установки. Можно, конечно, закатать рыбу в консервы, но это, как говорится, на безрыбье. Лучше свеженькую или хотя бы свежемороженую.
В этом году ожидается небывалый улов лососевых. Начнут ли падать цены?
Фото: Евгения ГУСЕВА
В подорожании рыбы на прилавках винят и санкционную войну. В 2018 году мы импортировали, как сообщили в Росрыболовстве, 105 тысяч тонн лососевых на $777 млн. В 2022-м ввозить стали меньше, а платить за рыбу больше. Подорожала импортная - за ней потянулась и отечественная.
Дополнительное ускорение ценам дало в июле 2023 года решение правительства запретить ввоз рыбы и морепродуктов из недружественных стран - Евросоюза, США и Норвегии. Политически все понятно, но на этом фоне стало меньше конкурентов - и цены снова пошли вверх.
Санкции ударили и по экспорту. Но к нему в стране отношение двойственное. Одни говорят, мол, нечего ценный продукт за границу гнать, когда самим не хватает. Другие, и это как раз промысловики, стоят на том, что, кто больше заплатил и быстрее принял, того и рыба. Наши ли, иностранцы - без разницы. Им надо деньги зарабатывать, иначе не с чего будет платить зарплаты, покупать оборудование.
Кстати
Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
В удачном 2018 году за рубеж ушла примерно треть добытого лосося, дав стране $605 млн, или 1,5% от продовольственной части экспорта (если считать от всего экспорта с нефтью и газом, то это 0,1%). В этом году может быть почти столько же, если враждебные иностранцы не подпортят картину.
- Показателен пример с крабом, - говорит Балашов. - В России его добывают порядка 100 тысяч тонн, в основном в Мурманской области. А в мире - 250 - 230 тысяч. Закрылся американский рынок - рухнуло 20 тысяч тонн. Куда его девать? Вот лежит в холодильниках пока. Дальше. Треска, минтай, сельдь. Они хорошо идут в Европу. Но Великобритания уже ввела заградительную пошлину на нашу треску, страны Евросоюза на очереди. Остается Китай, он эту рыбу хорошо берет.
Китай стал и основным потребителем дальневосточной красной рыбы - экспорт в Поднебесную вырос в два раза.
Еще одна проблема отрасли - дефицит кадров. Из-за этого приходится увеличивать зарплаты (надо же как-то заманивать людей на этот адский труд), что тоже повышает себестоимость продукции.
- Очень тяжелая работа - четыре месяца в море, и многих даже зарплата в 150 тысяч рублей уже не устраивает, - говорит Балашов. - Находят работу на берегу: сейчас много индивидуального жилищного строительства, а матросы - люди рукастые...
Заполнить свободные места мигрантами не получится.
- Холод, качка - непривычные условия для ребят из Средней Азии, - продолжает эксперт. - Если и говорить о трудовых мигрантах, то наиболее оптимальный вариант для флота - это филиппинцы, очень хорошие матросы.
Здесь ничего оригинального: как и многие другие отрасли, рыбная промышленность просит господдержки. Тогда и цены на рыбу могут снизиться.
Особенно нужны субсидии в доставке. При наших расстояниях без господдержки не обойтись, говорят в Росрыболовстве. В пример приводят минтая:
- Если в 2021 году было перевезено 2,2 тысячи тонн этой рыбы, то в 2022-м, после введения программы субсидирования железнодорожных перевозок этой продукции, было перевезено уже 129,1 тысячи тонн минтая.
В ведомстве хотят, чтобы льготный тариф предоставили и для горбуши - это сделает ее более доступной для населения. Почему именно горбуша - потому что это самая массовая и недорогая из лососевых пород.
- Из всего запланированного объема лососевых (600 тысяч тонн) на горбушу приходится 493 тысячи тонн, из которых выловили уже 418 тысяч, - сказал Попов. - Оптовая цена на горбушу безголовую в начале путины доходила до 390 рублей за кг, сейчас - 185 рублей.
Но в магазинах она пока стоит как минимум в два раза дороже…
Наглядно
Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
КСТАТИ
Грузите икру бочками
Небывалый улов лососевых сулит и рекордное производство красной икры - от 24 тысяч до 30 тысяч тонн при потреблении 15 тыс. тонн. Как правило, самая низкая цена - в конце путины, то есть в последней декаде сентября. А чем ближе Новый год - тем икорка дороже.
ВОПРОСЫ ДИЕТОЛОГУ
В чем польза?
- Красная рыба больше, чем другие породы, содержит омега-3 жирные кислоты, - рассказала «КП» врач-диетолог Елена Соломатина. - Они необходимы для снижения уровня плохого холестерина, который приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы и мозга, гипертонии. Если сосуды плохо снабжают мозг кровью, появляется путаность сознания, рассеянность, быстрая утомляемость, раздражительность.
Следующий важный компонент - витамин D.
- Почти 90% нашего населения испытывают его дефицит из-за нехватки солнца и свежих морепродуктов, - говорит Соломатина. - Если раньше его применяли исключительно для формирования костной системы, чтобы у детей не было рахита, то сейчас исследования показали, что нехватка этого витамина приводит и к депрессии, психическим и психиатрическим заболеваниям. А еще он необходим как иммуномодулятор - с учетом новой атаки ковида это очень важно.
Красная рыба - и богатый источник йода, без которого не вырабатываются гормоны щитовидной железы.
- Дефицит йода проявляется в отсутствии энергии, человек постоянно ощущает усталость, ему трудно сосредоточиться, - говорит врач.
Какая полезнее?
Лучше всего - дикая рыба из холодных водоемов.
- Чем холоднее среда обитания, тем рыба жирнее, тем больше в ней омега-3 жирных кислот и тем она полезнее, - говорит Соломатина. - Между дикой рыбой и аквакультурой (искусственно выращенной) предпочтем первую.
Теперь - какую породу предпочесть. Самые популярные и дорогие - семга и форель. Поэтому их выгодно разводить искусственно, практически все, что есть в магазинах, - это аквакультура. Дикую семгу на прилавках не найти, иногда можно «выловить» форельку.
Соломатина советует обратить внимание на такие сорта, как нерка, кижуч, чавыча, кета, - их покупают менее активно, а зря.
- По питательным свойствам они не уступают натуральной семге, - говорит диетолог. - К тому же из-за отсутствия высокого спроса они не так интересны рыбозаводчикам. В результате шанс найти в продаже дикую рыбу достаточно высок. Информация о способе разведения есть на упаковке.
Особняком можно поставить горбушу - эта рыба считается самой простой из красных.
- В ней меньше омега-3, она более сухая на вкус, - говорит Соломатина. - Зато в ней много белка - кстати, рыбный усваивается быстрее, чем из мяса.
Сколько есть?
- Минимальная норма - два раза в неделю по 150 граммов, - говорит Соломатина. - То есть один увесистый стейк разделить на два приема.