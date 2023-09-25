В России - рекордный улов лосося, а цены все равно растут: Что будет дальше

- Клево в этом году порыбачили! Фото: Владимир ВЯИКИН/РИА Новости

ПОКА ПОКУПАЮТ - ДЕШЕВЕТЬ НЕ БУДЕТ

Рыба - всему голова! Особенно в плане здоровья (см. «Вопросы диетологу»). Да вот только недоедаем мы ее. Среднестатистический россиянин съедает в год 22,6 кг рыбы - это на 5,4 кг меньше, чем рекомендуют нормы правильного питания Минздрава. Главная причина понятна - высокая цена.

А тут как раз путина (период интенсивного лова) идет - просто мечта. Красной рыбы в этом году будет - чуть ли не рекорд за всю историю! Кстати, именно красная рыба считается самой полезной.

- На 11 сентября 2023 года вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке превысил 580 тысяч тонн. Это на 14% выше уровня аналогичного периода 2021 года и почти в 2,4 раза больше прошлогоднего показателя, - сообщили «Комсомолке» в Росрыболовстве.

Всего же планируется добыть около 600 тысяч тонн. Если все так и сложится, то это будет вторым показателем за всю историю наблюдений. Лучше было только в 2018-м, когда объем добычи составил 676 тысяч тонн.

Логично ожидать, что при таком улове рыбе стоило бы подешеветь. Ведь в последние годы она только и делает, что дорожает. За прошлый год цена красной рыбы выросла на 26%, за нынешний - «всего» на 3,4%, но это данные только за восемь месяцев.

Кошелек Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Но с оптимистичными прогнозами в отрасли не торопятся.

- На розничные цены влияет спрос и покупательная способность населения, а не объемы добычи, - сказал «КП» председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. - Если на рынок поступит много рыбы, это как-то остановит рост цены, но большого падения ждать не надо. А вот закупочные цены от производителя могут снизиться. Он выловил рыбу - надо продать, а пока не продал - хранить. За каждый день холодильника ему тикают денежки в убыток. А у торговли другой механизм. У них свои холодильники, и они могут потихоньку ждать Нового года, когда будет самый высокий спрос. А цену выставлять такую, по которой будут покупать. На мой взгляд, совершенно неадекватную.

Более того, есть прогноз дальнейшего роста цены.

- Мы ожидаем, что цены на рыбу лососевых пород и на красную икру до конца года по сравнению с августовскими могут вырасти на 3 - 5%, - сказал «КП» гендиректор Экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов.

Вот такая она, чудо-юдо рыба лосось.

ОТ МОРЯ ДО ПРИЛАВКА

Если бы на цены влияли только объемы улова, мы бы горя не знали. Но по стоимости рыбы бьют самые разные факторы. Один из главных - доставка.

- Подорожавшая перевозка рыбы из Владивостока в Москву и регионы не может не отразиться на ценообразовании, - сказал «КП» руководитель проекта компании «Русский рыбный мир» Игорь Попов.

Если с торговлей и перекупщиками, накручивающими цену, еще можно при желании разобраться с помощью ФАС и прокуратуры, то от расходов на перевозку никуда не денешься. Так что главная проблема в обеспечении населения страны полезной красной рыбой - наши просторы.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Рыбу доставляют с Дальнего Востока по железной дороге и каботажными рейсами по Северному морскому пути.

А ведь надо не только перевезти, но и сохранить: для этого нужны дорогие холодильные установки. Можно, конечно, закатать рыбу в консервы, но это, как говорится, на безрыбье. Лучше свеженькую или хотя бы свежемороженую.

В этом году ожидается небывалый улов лососевых. Начнут ли падать цены? Фото: Евгения ГУСЕВА

ЛОСОСЬ ПОД САНКЦИЯМИ

В подорожании рыбы на прилавках винят и санкционную войну. В 2018 году мы импортировали, как сообщили в Росрыболовстве, 105 тысяч тонн лососевых на $777 млн. В 2022-м ввозить стали меньше, а платить за рыбу больше. Подорожала импортная - за ней потянулась и отечественная.

Дополнительное ускорение ценам дало в июле 2023 года решение правительства запретить ввоз рыбы и морепродуктов из недружественных стран - Евросоюза, США и Норвегии. Политически все понятно, но на этом фоне стало меньше конкурентов - и цены снова пошли вверх.

Санкции ударили и по экспорту. Но к нему в стране отношение двойственное. Одни говорят, мол, нечего ценный продукт за границу гнать, когда самим не хватает. Другие, и это как раз промысловики, стоят на том, что, кто больше заплатил и быстрее принял, того и рыба. Наши ли, иностранцы - без разницы. Им надо деньги зарабатывать, иначе не с чего будет платить зарплаты, покупать оборудование.

Кстати Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В удачном 2018 году за рубеж ушла примерно треть добытого лосося, дав стране $605 млн, или 1,5% от продовольственной части экспорта (если считать от всего экспорта с нефтью и газом, то это 0,1%). В этом году может быть почти столько же, если враждебные иностранцы не подпортят картину.

- Показателен пример с крабом, - говорит Балашов. - В России его добывают порядка 100 тысяч тонн, в основном в Мурманской области. А в мире - 250 - 230 тысяч. Закрылся американский рынок - рухнуло 20 тысяч тонн. Куда его девать? Вот лежит в холодильниках пока. Дальше. Треска, минтай, сельдь. Они хорошо идут в Европу. Но Великобритания уже ввела заградительную пошлину на нашу треску, страны Евросоюза на очереди. Остается Китай, он эту рыбу хорошо берет.

Китай стал и основным потребителем дальневосточной красной рыбы - экспорт в Поднебесную вырос в два раза.

МИГРАНТ И МОРЕ

Еще одна проблема отрасли - дефицит кадров. Из-за этого приходится увеличивать зарплаты (надо же как-то заманивать людей на этот адский труд), что тоже повышает себестоимость продукции.

- Очень тяжелая работа - четыре месяца в море, и многих даже зарплата в 150 тысяч рублей уже не устраивает, - говорит Балашов. - Находят работу на берегу: сейчас много индивидуального жилищного строительства, а матросы - люди рукастые...

Заполнить свободные места мигрантами не получится.

- Холод, качка - непривычные условия для ребят из Средней Азии, - продолжает эксперт. - Если и говорить о трудовых мигрантах, то наиболее оптимальный вариант для флота - это филиппинцы, очень хорошие матросы.

И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Здесь ничего оригинального: как и многие другие отрасли, рыбная промышленность просит господдержки. Тогда и цены на рыбу могут снизиться.

Особенно нужны субсидии в доставке. При наших расстояниях без господдержки не обойтись, говорят в Росрыболовстве. В пример приводят минтая:

- Если в 2021 году было перевезено 2,2 тысячи тонн этой рыбы, то в 2022-м, после введения программы субсидирования железнодорожных перевозок этой продукции, было перевезено уже 129,1 тысячи тонн минтая.

В ведомстве хотят, чтобы льготный тариф предоставили и для горбуши - это сделает ее более доступной для населения. Почему именно горбуша - потому что это самая массовая и недорогая из лососевых пород.

- Из всего запланированного объема лососевых (600 тысяч тонн) на горбушу приходится 493 тысячи тонн, из которых выловили уже 418 тысяч, - сказал Попов. - Оптовая цена на горбушу безголовую в начале путины доходила до 390 рублей за кг, сейчас - 185 рублей.

Но в магазинах она пока стоит как минимум в два раза дороже…

Наглядно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КСТАТИ

Грузите икру бочками

Небывалый улов лососевых сулит и рекордное производство красной икры - от 24 тысяч до 30 тысяч тонн при потреблении 15 тыс. тонн. Как правило, самая низкая цена - в конце путины, то есть в последней декаде сентября. А чем ближе Новый год - тем икорка дороже.

ВОПРОСЫ ДИЕТОЛОГУ

В чем польза?

- Красная рыба больше, чем другие породы, содержит омега-3 жирные кислоты, - рассказала «КП» врач-диетолог Елена Соломатина. - Они необходимы для снижения уровня плохого холестерина, который приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы и мозга, гипертонии. Если сосуды плохо снабжают мозг кровью, появляется путаность сознания, рассеянность, быстрая утомляемость, раздражительность.

Следующий важный компонент - витамин D.

- Почти 90% нашего населения испытывают его дефицит из-за нехватки солнца и свежих морепродуктов, - говорит Соломатина. - Если раньше его применяли исключительно для формирования костной системы, чтобы у детей не было рахита, то сейчас исследования показали, что нехватка этого витамина приводит и к депрессии, психическим и психиатрическим заболеваниям. А еще он необходим как иммуномодулятор - с учетом новой атаки ковида это очень важно.

Красная рыба - и богатый источник йода, без которого не вырабатываются гормоны щитовидной железы.

- Дефицит йода проявляется в отсутствии энергии, человек постоянно ощущает усталость, ему трудно сосредоточиться, - говорит врач.

Какая полезнее?

Лучше всего - дикая рыба из холодных водоемов.

- Чем холоднее среда обитания, тем рыба жирнее, тем больше в ней омега-3 жирных кислот и тем она полезнее, - говорит Соломатина. - Между дикой рыбой и аквакультурой (искусственно выращенной) предпочтем первую.

Теперь - какую породу предпочесть. Самые популярные и дорогие - семга и форель. Поэтому их выгодно разводить искусственно, практически все, что есть в магазинах, - это аквакультура. Дикую семгу на прилавках не найти, иногда можно «выловить» форельку.

Соломатина советует обратить внимание на такие сорта, как нерка, кижуч, чавыча, кета, - их покупают менее активно, а зря.

- По питательным свойствам они не уступают натуральной семге, - говорит диетолог. - К тому же из-за отсутствия высокого спроса они не так интересны рыбозаводчикам. В результате шанс найти в продаже дикую рыбу достаточно высок. Информация о способе разведения есть на упаковке.

Особняком можно поставить горбушу - эта рыба считается самой простой из красных.

- В ней меньше омега-3, она более сухая на вкус, - говорит Соломатина. - Зато в ней много белка - кстати, рыбный усваивается быстрее, чем из мяса.

Сколько есть?

- Минимальная норма - два раза в неделю по 150 граммов, - говорит Соломатина. - То есть один увесистый стейк разделить на два приема.