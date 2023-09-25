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Звезды24 сентября 2023 23:30

Евгений Цыганов отправил жену Юлию Снигирь вместо себя на премьеру своего нового фильма «1993»

Красавица-актриса сразу привлекла к себе всеобщее внимание
Ирина СУХАНОВА
Юлия Снигирь.

Юлия Снигирь.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве 24 сентября прошла премьера фильма «1993». Картина режиссера Александра Велединского, снятая по роману Сергея Шаргунова, рассказывает о событиях осени 1993 года через историю обычной московской семьи. Муж и жена, работающие в аварийной службе, в разгар октябрьских событий оказываются по разные стороны баррикад. Главную героиню сыграла Екатерина Вилкова, а ее экранного мужа - Евгений Цыганов.

В отличие от Екатерины, блиставшей в этот вечер на красной дорожке, актер на премьеру не явился. Зато прислал вместо себя жену Юлию Снигирь. Красавица-актриса сразу же приковала к себе всеобщее внимание. Юлия выбрала для премьеры сдержанный, но очень элегантный наряд.

Юлия Снигирь пришла на премьеру фильма своего мужа Евгения Цыганова.

Юлия Снигирь пришла на премьеру фильма своего мужа Евгения Цыганова.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Супруга Цыганова нарядилась в черную водолазку и блестящую юбку. Образ дополнили черные туфли и сумочка в тон. Волосы актриса собрала в элегантный пучок, а свои выразительные глаза подчеркнула ярким макияжем.

40-летняя Снигирь и 44-летний Цыганов вместе уже восемь лет. В 2016 году у них родился сын Федор, а в 2019 году они официально оформили отношения. Для Юлии Фёдор стал первенцем, а для Евгения – восьмым ребенком. От предыдущих отношений с актрисой Ириной Леоновой у Цыганова родились семеро детей.

Евгений ушел из семьи, когда Ирина была беременна их младшим ребенком. Леонова осталась одна, и первое время ей было непросто. Сейчас старшие дети уже подросли и во многом помогают маме.

Игорь Верник с сыном Григорием.

Игорь Верник с сыном Григорием.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

«Там не совсем во мне причина. И это все-таки их дело. Там какая-то своя конструкция, свой расклад. Но я не имею права об этом рассказывать», - признавалась журналистам Юлия Снигирь.

Екатерина Вилкова в этот вечер тоже позировала фотографам одна, без своего мужа – актера Ильи Любимова. Супруги живут в браке с 2011 года, у них двое детей – дочь Павла и сын Петр. 39-летняя актриса выбрала для премьеры элегантный темный брючный костюм в тонкую белую полоску.

Екатерина Вилкова.

Екатерина Вилкова.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Посмотреть картину пришли актеры Нелли Уварова, Илья Глинников, Сергей Безруков, певица Анна Калашникова, Татьяна и Ольга Арнтгольц. Телеведущий Игорь Верник позировал вместе с сыном Григорием, сыгравшим в картине небольную роль.

Татьяна и Ольга Арнтгольц.

Татьяна и Ольга Арнтгольц.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Фильм «1993» выходит в прокат 28 сентября. Постановщик ленты Александр Велединский снял такие известные работы, как «Бригада» и «Географ глобус пропил». Это первый фильм, рассказывающий о событиях октября 1993-го. Премьера ленты приурочена к 30-летию штурма Белого дома. По словам режиссера Александра Велединского, ему было непросто браться за такую противоречивую тему. События тех лет у многих еще свежи в памяти, и нужно быть готовым к критике.

Алексей Серебряков с женой Марией.

Алексей Серебряков с женой Марией.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

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