Евгений Цыганов отправил жену Юлию Снигирь вместо себя на премьеру своего нового фильма «1993»

Юлия Снигирь. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве 24 сентября прошла премьера фильма «1993». Картина режиссера Александра Велединского, снятая по роману Сергея Шаргунова, рассказывает о событиях осени 1993 года через историю обычной московской семьи. Муж и жена, работающие в аварийной службе, в разгар октябрьских событий оказываются по разные стороны баррикад. Главную героиню сыграла Екатерина Вилкова, а ее экранного мужа - Евгений Цыганов.

В отличие от Екатерины, блиставшей в этот вечер на красной дорожке, актер на премьеру не явился. Зато прислал вместо себя жену Юлию Снигирь. Красавица-актриса сразу же приковала к себе всеобщее внимание. Юлия выбрала для премьеры сдержанный, но очень элегантный наряд.

Юлия Снигирь пришла на премьеру фильма своего мужа Евгения Цыганова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Супруга Цыганова нарядилась в черную водолазку и блестящую юбку. Образ дополнили черные туфли и сумочка в тон. Волосы актриса собрала в элегантный пучок, а свои выразительные глаза подчеркнула ярким макияжем.

40-летняя Снигирь и 44-летний Цыганов вместе уже восемь лет. В 2016 году у них родился сын Федор, а в 2019 году они официально оформили отношения. Для Юлии Фёдор стал первенцем, а для Евгения – восьмым ребенком. От предыдущих отношений с актрисой Ириной Леоновой у Цыганова родились семеро детей.

Евгений ушел из семьи, когда Ирина была беременна их младшим ребенком. Леонова осталась одна, и первое время ей было непросто. Сейчас старшие дети уже подросли и во многом помогают маме.

Игорь Верник с сыном Григорием. Фото: Борис КУДРЯВОВ

«Там не совсем во мне причина. И это все-таки их дело. Там какая-то своя конструкция, свой расклад. Но я не имею права об этом рассказывать», - признавалась журналистам Юлия Снигирь.

Екатерина Вилкова в этот вечер тоже позировала фотографам одна, без своего мужа – актера Ильи Любимова. Супруги живут в браке с 2011 года, у них двое детей – дочь Павла и сын Петр. 39-летняя актриса выбрала для премьеры элегантный темный брючный костюм в тонкую белую полоску.

Екатерина Вилкова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Посмотреть картину пришли актеры Нелли Уварова, Илья Глинников, Сергей Безруков, певица Анна Калашникова, Татьяна и Ольга Арнтгольц. Телеведущий Игорь Верник позировал вместе с сыном Григорием, сыгравшим в картине небольную роль.

Татьяна и Ольга Арнтгольц. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Фильм «1993» выходит в прокат 28 сентября. Постановщик ленты Александр Велединский снял такие известные работы, как «Бригада» и «Географ глобус пропил». Это первый фильм, рассказывающий о событиях октября 1993-го. Премьера ленты приурочена к 30-летию штурма Белого дома. По словам режиссера Александра Велединского, ему было непросто браться за такую противоречивую тему. События тех лет у многих еще свежи в памяти, и нужно быть готовым к критике.