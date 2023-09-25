Игорь Николаев и Лолита не могут продать билеты на свои концерты: Кто из российских звезд поет в полупустых залах

Александр Розенбаум осенью даст 14 подряд концертов в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Начался новый концертный сезон. Артисты отправились на гастроли, и многие дают большие сольники в Москве. Именно в столице сложнее всего собрать большой зал – публика здесь избалована вниманием артистов. Изучили – спрос на билеты эстрадных артистов на ближайшие три месяца, до конца года.

Отличные продажи

Рекордсмен осени 2023 года – народный артист Александр Розенбаум. У Александра Яковлевича 14 подряд концертов в Москве с 19 октября по 5 ноября по традиции в Театре Российской Армии. Продажи идут отлично – билеты от полутора тысяч рублей на галерке до пятнадцати тысяч у сцены. Вместимость зала 1520 мест.

А певец Джони соберет 33 тысячи зрителей на один концерт. Джони продал стадион за месяц до концерта 28 октября - билетов нет, а фанаты пытаются приобрести их на неофициальных ресурсах, где рискуют нарваться на мошенников.

Рекордсменом зимы на данный момент стал Владимир Пресняков – осталось немного билетов на его сольник 2 декабря в «Крокусе». Вместимость зала 7 тысяч человек.

Певец SHAMAN продолжает подтверждать звание народного любимца: очевидно, что 2 подряд концерта в Кремлевском дворце 14 и 15 октября пройдут с аншлагами. Билеты на балконе – 1 тысячу 500 руб, а на 8 ряду – 15 тысяч руб.

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Елена Ваенга 16 декабря поет в Кремлевском дворце. Концертный зал вмещает 6 тысяч человек. Билеты распроданы почти все: цена от полутора до двадцати пяти тысяч рублей.

Есть и дорогие концерты: там столики и умопомрачительные цены - а билеты разлетаются среди богачей. К примеру, в «Барвиха Luxury Village» на вторую половину декабря почти разобрали билеты на Басту – осталось пару штук по 18 тысяч рублей. Там же на 22 декабря остались места за столиками на концерт Михаила Шуфутинского – по 35 и 70 тысяч рублей, а самые дорогие места разобрали.

Также хорошими темпами разбирают билеты на концерты Анны Асти, «Сурганова и оркестр», Евы Польны, групп «Иванушки International», «Dabro» и на новогодний концерт хора Турецкого.

Есть свободные места

Пока еще есть полно свободных мест на большие московские концерты - Алены Свиридовой, Лолиты, Ирины Круг, Сати Казановой, Игоря Николаева. Пока Игорь Николаев проходит реабилитационное лечение после коронарного шунтирования, но концерт не отменяет — так что возможно билеты станут продаваться активнее, когда маэстро запишет обращение к поклонникам о том, что идет на поправку.

Актер Саша Петров не только снимается и играет в театре: он как эстрадные артисты решил собрать «Крокус», чтобы показать свой моноспектакль – после объявления о женитьбе актера продажи не стали сильно активнее.