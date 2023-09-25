МВД против такси во дворах, но есть вопросы

Понятно, что в будущем все дворы будут завешаны камерами, но у нас даже не всегда понятно, где начинается двор или жилая зона, и где заканчивается Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился в МВД с предложением внести правки в ПДД, которые бы ограничивали время пребывания автомобилей такси в жилых зонах тридцатью минутами.

«Ваша инициатива концептуально поддерживается, однако требует проработки с участием заинтересованных органов исполнительной власти», — ответил на запрос глава ГИБДД Михаил Черников.

О какой проработке говорит Черников и какие могут быть проблемы у подобного нововведения? Объясняет главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил запретить парковку и длительную стоянку автомобилей такси в жилой зоне.

Длительная – это более чем на 30 минут. Этого времени хватит, чтобы дождаться или высадить пассажиров, в том числе маломобильных или с объемным багажом.

За нарушение – штрафовать таксиста и эвакуировать автомобиль на спецстоянку. Депутат считает, что нужно внести изменения в КоАП.

Глава ГИБДД Михаил Черников поддержал идею. И предложил установить ответственность в виде отзыва лицензии на перевозку пассажиров.

Я тоже против того, чтобы таксопарки устраивали во дворах стихийные парковки. Но предстоит разрешить несколько принципиальных вопросов:

Как быть, если владелец автомобиля-такси живет в этом доме?

Как отслеживать факты парковки и штрафовать?

Понятно, что в будущем все дворы будут завешаны камерами, но у нас даже не всегда понятно, где начинается двор или жилая зона, и где заканчивается.