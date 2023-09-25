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Авто25 сентября 2023 9:36

МВД против такси во дворах, но есть вопросы

Приказ Минтранса от 2020 года на запрет парковать коммерческий транспорт во дворах не сработал. Теперь введут более радикальные меры
Максим КАДАКОВ
Максим КАДАКОВ
Понятно, что в будущем все дворы будут завешаны камерами, но у нас даже не всегда понятно, где начинается двор или жилая зона, и где заканчивается

Понятно, что в будущем все дворы будут завешаны камерами, но у нас даже не всегда понятно, где начинается двор или жилая зона, и где заканчивается

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился в МВД с предложением внести правки в ПДД, которые бы ограничивали время пребывания автомобилей такси в жилых зонах тридцатью минутами.

«Ваша инициатива концептуально поддерживается, однако требует проработки с участием заинтересованных органов исполнительной власти», — ответил на запрос глава ГИБДД Михаил Черников.

О какой проработке говорит Черников и какие могут быть проблемы у подобного нововведения? Объясняет главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил запретить парковку и длительную стоянку автомобилей такси в жилой зоне.

Длительная – это более чем на 30 минут. Этого времени хватит, чтобы дождаться или высадить пассажиров, в том числе маломобильных или с объемным багажом.

За нарушение – штрафовать таксиста и эвакуировать автомобиль на спецстоянку. Депутат считает, что нужно внести изменения в КоАП.

Глава ГИБДД Михаил Черников поддержал идею. И предложил установить ответственность в виде отзыва лицензии на перевозку пассажиров.

Я тоже против того, чтобы таксопарки устраивали во дворах стихийные парковки. Но предстоит разрешить несколько принципиальных вопросов:

Как быть, если владелец автомобиля-такси живет в этом доме?

Как отслеживать факты парковки и штрафовать?

Понятно, что в будущем все дворы будут завешаны камерами, но у нас даже не всегда понятно, где начинается двор или жилая зона, и где заканчивается.

АвтоновостиАВТОМОБИЛИ