В Москве при поддержке «Единой России» и МГЕР прошёл благотворительный баскетбольный матч

На матч приехали 80 детей участников СВО из новых регионов. Участие в нём также приняли политики, звёзды спорта, представители новых регионов и председатель МГЕР Антон Демидов.

Участников и гостей приветствовал президент – его обращение зачитала замсекретаря Генсовета «Единой России», глава штаба по гуманитарному сотрудничеству партии Анна Кузнецова.

«По доброй традиции нынешние матчи проходят под общим девизом «Движения вверх», участвуют известные спортсмены, представители государственных и бизнес-структур, средств массовой информации, творческих организаций. И, конечно, главные гости мероприятия – мальчишки и девчонки из многих регионов страны. В том числе из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Уверен, интересные встречи, богатая спортивная культурная познавательная программа, увлекательные теплоходные экскурсии оставят в памяти ребят неизгладимые впечатления. Желаю вам всего наилучшего!» – говорится в обращении.

Анна Кузнецова поблагодарила всех участников благотворительного матча.

«Это больше, чем спорт, больше, чем просто доброе дело. Сегодня здесь политики, спортсмены, люди, которые переживают за то, какой будет наша страна. Вместе мы делаем шаг, который поможет многим», – отметила она.

В свою очередь Гоша Куценко подчеркнул, что к 11-му матчу он стал уже доброй традицией.

«Мы собрали за это время около 90 миллионов рублей. И деньги, которые мы сегодня соберём, отправим в помощь детям с диагнозом ДЦП. Я желаю ребятам из ЛНР, ДНР, Запорожской области, где я родился, и Херсонской – счастья, здоровья, мира, которого они заслуживают как никто», – сказал он.

Для детей из новых регионов организуют культурно-познавательную программу: экскурсию по городу, активные игры на территории Олимпийского комплекса «Лужники» с посещением «ПандаПарка» и Московской канатной дороги. Также они побывают на гала-концерте с участием звёзд художественной гимнастики во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.