Движение Первых дало старт игре «Зарница: легенды будущего»

В состязании принимают участие 240 победителей региональных этапов игры. А финал пройдёт 27 сентября.

У «Зарницы» - любимой военно-патриотической игры советских пионеров - перезагрузка. В новой версии сохранили традиционные командные состязания по выполнению тактической задачи и добавили современные технологии. Как все будет?

ЛЕГЕНДАРНЫЙ АЭРОДРОМ

Торжественная церемония открытия Всероссийской игры «Зарница: легенды будущего» состоялась на территории аэродрома Истомино. Место для старта новой игры было выбрано не случайно. Аэродром имел большое стратегическое значение для авиации Красной Армии и гражданского воздушного флота, а также выполнял задачи по прикрытию Горьковского промышленного района от налетов немецкой авиации.

- Проведение обновленной «Зарницы» станет важным этапом развития военно-патриотических игр в России. Ребята получат новые впечатления и опыт. Их рекомендации мы обязательно используем при разработке единого игрового стандарта, который распространим на все регионы страны, - отметил председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров.

Почетными гостями мероприятия стали руководитель департамента проектов патриотической направленности Движения Первых Дарья Козырева; командующий игрой «Зарница: легенды будущего», первый заместитель директора Центра военно-спортивной подготовки «ВОИН» Сергей Светов; начальник управления профессионального образования и воспитания Министерства образования и науки Нижегородской области Наталья Подышала, а также председатель регионального совета Движение Первых Нижегородской области Вячеслав Амосов.

СРЕДИ НАСТАВНИКОВ ВЕТЕРАНЫ СВО

В состязаниях принимают участие 240 победителей региональных этапов игры из ДНР, Чеченской Республики, Татарстана, Бурятии, Калмыкии, Москвы и Московской области, Хабаровского края, Белгородской, Свердловской Кемеровской, Тюменской, Нижегородской, Псковской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Для ребят создали все условия, чтобы они смогли прочувствовать силу и историю известной и популярной игры. Участники будут жить в казармах, учиться оказывать помощь в «военно-полевых» условиях и вести «бой» в ограниченном пространстве. Игроки разделены на 14 отрядов. Их возглавили опытные наставники - участники специальной военной операции, которые помогут девчонкам и мальчишкам освоить технику радиоэлектронной борьбы и разведки, наступательных и оборонительных приемов. Важным этапом подготовки будет обучение противодействию фейкам противника и его психологическому влиянию.

САПЕРЫ, ВОЕНКОРЫ, ОПЕРАТОРЫ ДРОНОВ

Также за каждым из игроков уже закреплены конкретные роли. Это командир отделения, медик, оператор дронов, военный корреспондент, штурмовик, сапер, топограф и политрук. В ходе игры девчонки и мальчишки самостоятельно будут принимать решения по конкретным действиям, а инструкторы групп обмениваться информацией со штабом и корректировать действия ребят. В день перед финальной битвой подростки смогут продемонстрировать полученные знания на военно-спортивных состязаниях.

- В финале «Зарница: легенды будущего» представлены сильнейшие команды из 14 регионов России. Ребята уже показали свои навыки в рамках региональных этапов игры, а впереди их ждет много сложных и нелинейных задач, которые и выявят лучших. Важнее - это полученный опыт, эмоции и командный дух, которые ребята приобретут в ходе состязания. Но главное, что все они - Первые, они ВОИНы, а остальному мы их научим, - отметил Сергей Светов.

Кстати, для всех участников игры 23 сентября был организован «День Движения Первых». В формате квеста ребята узнали больше о деятельности, ценностях и главных программах, проектах и мероприятиях, которые реализуют Первые. Девчонки и мальчишки задали интересные вопросы, предложили свои инициативы в различных направлениях, а также обсудили множество других волнующих тем по патриотическому воспитанию молодежи.

В следующие дни «Зарницы» пройдут интеллектуальная игра и уроки мужества, где подростки смогут пообщаться с участниками специальной военной операции. Бойцы, которые защищают нашу страну, расскажут о важности каждой роли и о том, как сохранять спокойствие в экстремальных ситуациях. Кроме того, они научат правильно действовать в команде и объяснят, почему это важно.

ИДЕИ ОТ ПЕРВЫХ

Отметим, что правила «Зарница: легенды будущего» создавались вместе с ребятами из Движения Первых, принимавших участие в региональных этапах игры. Девчонки и мальчишки имели возможность предложить свои идеи по испытаниям и форматам состязаний, которые в итоге стали частью финального этапа соревнований в Нижегородской области.

- Я счастлив, что благодаря Движению Первых смог оказаться на таком масштабном событии. Очень интересно познавать и узнавать что-то новое. Особенно я хотел стать оператором дрона и уже понемногу осваиваю эту роль в рамках игры. Мне нравится то, что мы работаем слаженно, как настоящая команда, поддерживаем друг друга и вместе преодолеваем любые преграды. Дух состязаний захватил нас всех, и мы готовы к тому, чтобы продемонстрировать себя на финальной битве, - сказал участник Движения Первых из Донецкой Народной Республики Артем Рябцев.

Главным событием игры станет финальная «битва», она пройдет 27 сентября. Две команды по 120 человек столкнутся со множеством тактических испытаний. Участникам предстоит пользоваться радиостанциями, управлять дронами, уничтожать технику «противника», работать в команде и делать все для победы. Одним из испытаний станет проверка на критическое мышление и способность выявлять фейковую информацию.

Победителей наградят 28 сентября в Нижегородском кремле. 120 лучших ребят получат ценные призы от Движения Первых и партнеров.

Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница: легенды будущего» проходит при поддержке Российского общества «Знание». Партнерами выступили: Юнармия, Всероссийский студенческий корпус спасателей, Российский технологический университет МИРЭА, Центр военно-спортивной подготовки «ВОИН».

НАША СПРАВКА

Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению Президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года.

Свое название Движение Первых получило по итогам голосования на I съезде Российского движения детей и молодежи в Москве, который проходил с 18 по 20 декабря. Делегаты также утвердили 12 направлений работы и 11 общих ценностей, среди которых «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкая семья» и другие. Среди основных миссий участников - «Быть с Россией», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в Движении», «Быть первыми».

Деятельность движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей.