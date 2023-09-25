Названы топ-3 жалоб россиян в прокуратуру

Владимир Путин и генеральный прокурор РФ Игорь Краснов во время встречи в Кремле. Фото: Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Работа у генпрокурора Игоря Краснова не простая – на встречу с Владимиром Путиным он принес целую стопку толстых папок. Не у каждого госслужащего наберется столько материалов.

- В настоящее время в органы прокуратуры поступило порядка четырех миллионов обращений граждан, - объяснил такое изобилие отчетности правоохранитель.

Владимир Владимирович в ответ с пониманием кивнул.

Дальше Краснов по заведенному порядку начал перечислять самые проблемные области, на которые больше всего жалоб. В прошлый раз он отдельно рассказывал о борьбе с ошибками мобилизации, но сейчас ограничился общим соблюдением прав военных.

Вот как выглядит топ жалоб от граждан:

ПРОТЕЗЫ

Прокуратура помогает раненым солдатам, когда тем отказывают в медпомощи, средствах реабилитации, родственникам помогают получить посмертные страховые выплаты.

Судя по всему, с получением протезов трудности возникают не только у ветеранов. Не всегда у муниципалов есть деньги на эти «средства реабилитации».

- В связи с увеличением количества случаев отказов инвалидам в предоставлении технических средств реабилитации по причине удорожания мною был проинформирован председатель Правительства с предложением принятия мер реагирования, - заверил Краснов.

КОММУНАЛКА

Люди по-прежнему жалуются на плохую работу коммунальщиков и завышенные тарифы. Генпрокурор упомянул сотни тысяч обращений.

- Ежегодно в органы прокуратуры поступают сотни тысяч таких обращений, - констатировал правоохранитель.

Краснов отметил, что в 23 регионах людям пересчитали квитанции за свет на 4 млрд. рублей из-за «некачественной электроэнергии».

- Что значит «некачественной электроэнергии»? – удивился президент.

- Это значит перебои с электроэнергией, - пояснил генпрокурор. Электрические компании наказывают за некачественные услуги.

НАЦПРОЕКТЫ

Ну и куда ж прокурорскому докладу без темы коррупции. Краснов признал, что в 80 регионах «выявлены хищения, а также сопутствующие должностные преступления» при выполнении нацпроектов. Заведены «сотни уголовных дел».

ДЕПРИВАТИЗАЦИЯ

Именно это слово никто не говорил, но цифры генпрокурора подразумевают деприватизацию на деле.

- Судами удовлетворено свыше 24 тысяч наших исков, касающихся незаконной утраты госсобственности на сумму более 187 млрд. рублей. Мы также добились выхода из-под иностранного контроля ряда ключевых стратегических предприятий, - перечислил Краснов.

В конце Владимир Владимирович дал наказ генпрокурору не забывать про оборонку.

- Вы много делаете для соблюдения законности в оборонно-промышленном секторе, за что хочу поблагодарить и выразить надежду на то, что эта работа так же, как и работа по другим направлениям, в том числе по соблюдению законных прав и интересов граждан в социальной сфере, будет продолжена, - сказал президент.