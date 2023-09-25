Только 3% россиян могут позволить себе приобрести новый автомобиль

3% говорят, что хотят в ближайшее время купить новый автомобиль, а вот 4% присматривают себе подержанную машину. Фото: Shutterstock

Ситуация на автомобильном рынке усугубилась на фоне западных санкций. Многие машины пропали из продажи, остальные продаются по удвоенным ценам, что привело к тому, что россияне почти перестали покупать новые авто. Результаты опроса сайта KP.RU показали, что только 8% россиян планируют обновить авто до конца года.

При этом 3% говорят, что хотят в ближайшее время купить новый автомобиль, а вот 4% присматривают себе подержанную машину. Еще 1% опрошенных добавили, что рассчитывают в этом году получить авто в подарок от родственников.

Еще 15% отметили, что покупку авто планируют, но не в этом году. Кто-то признался, что ждет, пока цены стабилизируются, а кто-то хочет накопить денег, чтобы не влезать в кредиты.

Однако большинство участников опроса заявили, что в обозримом будущем покупать машину не будут. Так, 10% отметили, что купили свое авто не так давно и менять в ближайшие годы его не будут.

«Купила пару лет назад прилично подержанный автомобиль. Потратила кучу денег в ремонт. Хотела поменять в этом году на что-то поприличнее, но в итоге буду ездить на этой еще долго, так как цены на все растут быстрее, чем мои доходы», - разводит руками участница опроса.

24% опрошенных добавили, что купили свою машину много лет назад, но ездят на ней до сих пор и менять ни на что не планируют. Кто-то признается, что покупать новый автомобиль для него слишком дорого, другие считают, что машина – это лишь средство передвижения, и если старая еще в строю, зачем покупать новую.

«Езжу на своей машине много лет и поменять нет бюджета. Хотя желание есть», - признается участник исследования.

А вот 43% респондентов отметили, что на данный момент машины у них нет, но и покупать авто они не планируют. Кто-то считает более удобным и доступным общественный транспорт, другие предпочитают такси или каршеринг.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 5,9 тысячи человек.