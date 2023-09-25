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Политика25 сентября 2023 14:03

Украина готовится к наступлению России: Зачем США поставили ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал, с чем связаны эти новые поставки
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
Президент США пообещал лидеру Украины поставить для ВСУ 60 крылатых ракет ATACMS.

Президент США пообещал лидеру Украины поставить для ВСУ 60 крылатых ракет ATACMS.

Фото: wikimedia.org

Президент США пообещал лидеру Украины поставить для ВСУ 60 крылатых ракет ATACMS. В Киеве, конечно, хотят побольше и почаще, и надеются, что к американским поставкам добавятся и немецкие TAURUS.

О том, способны ли изменить ситуацию на передовой эти американские ракеты, какие угрозы они несут для наших частей на линии боевого соприкосновения и для тыла, мы говорили с редактором журнала «Арсенал Отечества» Алексеем Леонковым.

- Чем так опасны эти американские ракеты. и насколько они отличаются от британских и французских, которыми ВСУ уже обстреливали Донбасс и Крым?

- Вообще-то пусковые установки у Украины под ATACMS есть. Такая ракета существует в двух видах. Или осколочно-фугасная — вроде HIMARS или Storm Shadow, или второй вариант - кассетная. У ATACMS боеголовка чуть поменьше, чем у Storm Shadow. Кассетные — они предназначены против пехоты и бронетехники.

- Американцы сейчас поставляют Украине именно ракеты с кассетными боеголовками?

- У них кассетных скопилось очень много. Производство таких ракет в США было закончено в 2007-м. И все их склады оказались ими переполнены. За все время производства таких ракет они использовали или утилизировали - в общем, потратили - 482 штуки. 32 ракеты в 1991 году — в основном, это были кассетные ATACMS в Ираке, М-39. И 450 ракет использовали с 2003-го по 2009-й годы.

- А все остальное?

- Оно у американцев осталось на складах. И кассетных ракет там больше всего. ATACMS числится больше 2600 штук. Больше половины из них - с кассетными боеголовками. 950 боеприпасов осколочного действия, противопехотные. И 275 кумулятивного действия — для поражения бронетехники.

- Киев получит оба варианта?

- С последними боеприпасами американцы работали больше всего. Пытались создать самонаводящиеся — которые бы избирательно поражали обнаруженную бронетехнику. Сейчас они работают над тем, чтобы поражать движущиеся цели. Сегодня во главу угла стал проект Precision Fire Systems или Long Range Precision Fires .

- Что за проект?

- Это создание новой пусковой установки. Которая будет работать с ракетой, способной бить на 500 км.

- А сейчас?

- Пока бьет на 300 км. Если говорим про осколочно-фугасные, у них есть ракета М-57 Е1, у которой по ТО отклонение составляет 3-10 метров.

- Их можно считать высокоточным оружием?

- Это высокоточное оружие. Такая система бьет на оперативную, глубину, за линию боевого соприкосновения. Сама установка может находится от линии соприкосновения в 100 км. И закидывает ракеты на 200 км за ленточку.

- ATACMS опаснее поставленных ранее ВСУ британских и французских ракет?

- Их большое количество, этих ракет М-39, которые американцы начали производить в 1991-м году.

- То есть, 60 штук, обещанных Байденом Зеленскому — лишь предварительная цифра?

- Да, это предварительно. Их может быть большее число - в зависимости от пусковых установок. От того, сколько будет ракет в залпе. Залп может быть комбинированный. Его может сопровождать залп их РСЗО. Который будет отвлекать нашу ПВО. Так они поначалу запускали HIMARS — мы сбивали отвлекающие цели, а нам прилетала Точка У или HIMARS. С ATACMS, полагаю, будет та же история.

- С чем связаны эти новые поставки?

- Такая поставка ракет связана с тем, что Украина прекращает масштабные наступательные операции. У них нет людских ресурсов, и наступательных вооружений от США и союзников достаточно не поступает. А кассетные боеприпасы — это оружие обороны. Их главная задача - максимально уничтожить наступающую силу противника.

- То есть, они готовятся к нашему наступлению?

- На той стороне есть трезвые аналитики - и они понимают, что мы накопили наступательный потенциал. Если мы сравниваем профессионализм, то у России профессионалов стало больше, а у Украины меньше. В ВСУ бойцов, воюющих с 2014 года, осталось 1-3 процента. И 4-5 процентов тех, кто задействованы в боях с 24 февраля 2022-го. Все остальные — набранные на улице. Частично мотивированные. Участвующие в «мясных штурмах».

- Значит, американские ракеты — они должны обеспечить Киеву не наступательный порыв, а оборону?

- На Западе поняли уже — если Россия начнет наступление, прорвет ЛБС и разовьет тактически-оперативный успех, то весь фронт посыпется. И чтобы этого избежать, создаются укрепрайоны. За которые они держатся зубами. И главная их задача - чтобы наши не могли наступать. Для чего и нужны эти кассетные боеприпасы. А чтобы еще попытаться расшатать нас и психологически - бьют по гражданским объектам.

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