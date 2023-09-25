«Не надо запугивать население»: В РАН рассказали о новом коронавирусе «Пирола»

В мире выявлено 145 случаев заболевания COVID «Пирола» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Академик РАН, экс-главгоссанврач РФ Геннадий Онищенко - с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым.

…- Алло! Геннадий Григорьевич, это помощник академика Онищенко. Я вот с карандашом в руках изучил выступление своего шефа сегодня на конференции в международном мультимедийном центре. И вот меня что заинтересовало…

- Какого шефа, меня, что ли?

- Ну, да. «Всего около 145 случаев заболевания коронавирусом «Пирола» выявлено по всему миру», — сообщил Онищенко.

- Добавь только - в 17 государствах. А в остальных просто не выявляют.

- России, конечно, нет в числе тех, где выявлено?

- Пока нет.

- Еще академик Онищенко сказал - хорошо, что на этих единичных случаях мы научились определять этот субвариант «Омикрона». Почему - субвариант? Как понять?

- Да, это субвариант «Омикрона», BA.2.86.

То есть, «Омикрон», чуть-чуть отклонившийся, от классического варианта, от «оригинала» он отличается 32-мя или 35-ю аминокислотами и всё.

- Ах, он отклонился…

- Да, отклонился. И все сейчас подняли панический крик – вот увеличивается. Представь, 145 случаев на 17 стран. Это разве титаническая цифра, разве непосильная? Если в начале пандемии мы в каждой стране в день по несколько сотен случаев выявляли, то здесь… И ещё - почему это субвариант? Потому что «Омикрон» мы уже давно знаем, и он ведет себя достаточно скромно.

- А «Пирола»?

- Да, она более контагиозна, чем предыдущий вариант.

- То есть - заразна.

- И, самое главное, что ее вирулентность…

- В смысле - тяжесть течения болезни…

- Да, она не очень высокая.

- Скажите, а почему тогда академик Онищенко на видеомосту Москва – Астана – Бишкек – Ереван – Минск - в таком масштабе такую - хотя и контагиозную, но - «невирулентную» вещь обсуждает?

- Прежде всего, я на этом самом видеомосту говорил и о другом. А именно - о биобезопасности (это главная тема была). И ставил вопрос о том, что всем странам необходимо вернуться к вопросу о контроле за КБТО. Американцы вообще из КБТО вышли в 2021 году.

- А что такое КБТО?

- Конвенция по биологическому и токсинному оружию, которая была подписана в 1972-м.

- Хорошо. Еще Онищенко подсчитал, что сейчас в мире около 700 миллионов переболевших коронавирусной инфекцией…

- Это не Онищенко посчитал, это посчитала Всемирная организация здравоохранения - по отчетам разных стран. А Онищенко просто повторил эту цифру.

- И всего порядка 7 миллионов умерших от нее. Это мало?

- Ничего себе мало! Ты рассуждаешь…

- Не как помощник Онищенко.

- Да. Одна смерть – это смерть, а много смертей – это статистика. Так, что ли? Единственное, я хочу напомнить, что среди этих 7 миллионов – каждый седьмой американец. Больше 1 миллиона 100 тысяч умерло американцев.

- А в России переболело чуть более 23 миллионов.

- Да.

- Я тоже болел. Я вы болели?

- Нет, к сожалению для вас.

- Геннадий Григорьевич, я так понял, что итог нашего с вами разговора - не надо пугать «Пиролой»…

- Вот - правильно: не запугивать население, не стращать, а разговаривать с людьми спокойно, деловито - как с равноценными соратниками.

- И, в то же время, доверительно, чтобы люди верили нам, шли, вакцинировались. Я, кстати, на этом телемосту призывал всех вакцинироваться от гриппа, про коронавирус не говорил.

- Если мы будем поступать так, то «Пирола»…

…- Она будет вести себя, я бы сказал, застенчиво.

- А от гриппа нужно прививаться, чтобы не заболеть, чтобы организм не был ослаблен. Правильно помощник рассуждает?

- Да, конечно.

- И слушаться во всем Онищенко. Да?

- Не слушаться, а конспектировать все его высказывания. И ещё - не истерить. Не нагнетать страсти. Иметь оптимистичное настроение. Одеваться по сезону. Вот что сейчас самое главное. Давай, Саша.

- Спасибо.