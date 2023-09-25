Александр Вучич: В Косово проводятся жесткие этнические чистки сербов

Президент Сербии Александр Вучич обратился к нации. Он рассказал о происходящем на севере Косово и Метохии. Фото: REUTERS

Президент Сербии Александр Вучич обратился к нации. Он рассказал о происходящем на севере Косово и Метохии.

Известно, что косовские сербы попытались использовать два грузовика в качестве баррикад, который попыталась убрать косовская полиция. Начались столкновения, в ходе которых были убит косовский полицейский.

- Я неоднократно и в Нью-Йорке, и в Брюсселе предупреждал: такое может произойти. И это произошло – сербы взбунтовались, не желая больше теперь террор. Как минимум 62 раза косовская полиция применяла силу против сербов. Было лишь вопросом времени, когда подобное произойдет. – цитируют сербские СМИ обращение Вучича. – Я не могу оправдать убийство полицейского, это достойно осуждения, и это не было нужно сербам. Но что произошло дальше? Невероятное! Всего за один час и 20 минут сербов полностью окружили, на них жестоко напали, и силы KFOR (или СДК – «Силы для Косово» - международные подразделения под руководством НАТО – Ред.) ничего не делали. Трое косовских сербов убиты, в том числе двое – от пуль снайперов, двое тяжело ранены.

Вучич рассказал, что сербы укрылись в монастыре исключительно из-за того, что среди них были ранены, а монастырский комплекс был ближайшим строением от места нападения.

Президент Сербии назвал единственного виновного в эскалации ситуации в Косово и Метохии и возложил вину на происходящее на премьер-министра непризнанного Косово Альбина Курти, желающего «втянуть Сербию в войну с НАТО».

В Белграде состоится экстренное заседание Совета национальной безопасности Сербии. Как сообщил Вучич, «там будут приняты взвешенные решения в рамках сложившейся ситуации». Он также призвал международное сообщество повлиять на Курти.

- Наше дело – сохранить мир, – отметил Вучич.

В сербском МИДе подтвердили сегодняшнюю встречу президента Сербии и главы сербского внешнеполитического ведомства Ивицы Дачича с послом Российской Федерации Александром Боцаном-Харченко.

- Я проинформировал посла России о том, что в Косово и Метохии проводится жесткая этническая чистка, организованная Курти при поддержке части мирового сообщества. – рассказал Вучич по итогам этой встречи.

Позиция России по Косово и Метохии неизменна: поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Сербии. Урегулирование косовского вопроса возможно только в диалоге между Белградом и Приштиной на основе профильных резолюций Совета Безопасности ООН.