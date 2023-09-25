Здесь коса ВСУ пыталась рассечь русскую армию: Что остановило технику НАТО под Работино и Пятихатками

Позывной Бизон за рулём З-СТС "Ахмат". Фото: Григорий КУБАТЬЯН

БЫВШАЯ «ДОРОГА СМЕРТИ»

Дорога из Мелитополя в Васильевку почти идеальна. Ровная, прямая и даже блокпосты не портят ощущения от путешествия. Посты интересно разглядывать. Вместо бетонных блоков деревянные ящики с землёй. Сразу видно – Запорожье, сельскохозяйственный край. То грузовик встретишь с саженцами деревьев, то пикап с цветами в горшках. Я бы не удивился, если бы и в заградительные ящики на блокпостах что-нибудь посадили для красоты.

На крышах заправок устроены наблюдательные посты. Дорога ведёт к линии боестолкновения, туда, где находятся гремящие во фронтовых сводках поселки Пятихатки, Работино, в которых увяз наш усталый и злой противник.

Прошлым летом эту трассу называли «дорогой смерти». Здесь стояли подбитые САУ и БМП. Один танк ржавел на обочине, а его ствол был вывернут на проезжую часть. На этот ствол вешали тряпки, чтобы ночью водители не врезались. Потому что ездили с выключенными фарами и на большой скорости.

Дорогу украшали плакаты, прославляющие «незалежность». Украина была помешана на ней, подразумевая под этим словом одно – войну со всем русским. И рассчитывая на западную «допомогу».

ДО ПЕРВОЙ ПОЛОМКИ

- Иностранная бронетехника принесла украинцам только проблемы, - говорит Александр, командир полковой автомобильной службы. Вместе с ним мы едем смотреть, как воюет наша техника на передовой.

- Какие же? – интересуюсь я.

- Украине поставили броневики со всего мира. Представьте: в одной бригаде два МаксПро, в другой три Бушмастера, в третьей четыре Кирпи. Нужно где-то найти запчасти: американские, австралийские, британские, турецкие, финские. А где? Машины все разные! Захочет водитель что-то починить, зайдет в интернет, а там даже документация на иностранном. Как обслуживать, ремонтировать? Работать такие машины долго не будут.

- В нашей армии тоже появляется новая незнакомая техника!

- Да, например – З-СТС (защищенное специальное транспортное средство. - Ред.) «Ахмат». Тот же «КамАЗ», но в другом виде. Кузов усиленный, а двигатель и подвеска прежние. Водитель понимает, что это за грузовик. Знает, где топливный фильтр, где масляный. На складах такие запчасти есть. Если дело срочное, то наш механик просто купит нужную деталь в магазине. А что будет делать украинский?

ЗОЛОТОЕ НАСЛЕДСТВО СССР

Слева и справа от дороги тянутся «зубы дракона». Прошлой весной русский дракон улыбался неуверенно, а сейчас скалится тысячами противотанковых клыков-пирамидок. Какая это линия обороны? Третья, четвертая? Пока Леопарды и Бредли сгорают, не доехав до первой.

Мы едем по отличному (!) асфальту и обсуждаем с полковником, что не было в мировой истории случая, чтобы атакующая армия отстраивала всё, что разрушено в боях, ещё до победы! Россия и здесь всех удивила.

Проезжаем Токмак. Сюда рвётся враг, надеясь выйти на Мелитополь и рассечь нашу армию. И Токмак, и Мелитополь при СССР были промышленными. В одном Мелитополе - 11 заводов всесоюзного значения, то есть в единственном экземпляре. Если бы Украина их сохранила, могла бы процветать. Но в Киеве почему-то решили уничтожить золотое наследство.

От Токмака до линии боев близко, город уже достаёт вражеская артиллерия.

Дорога разделяется. В одну сторону – Пятихатки, в другую – Работино. Украина утверждает, что «освободила» оба села. На самом деле – уничтожила. Там не осталось ни жителей, ни целых домов.

Броневики "Ахмат" едут мимо тыквенного поля. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Хочется посмотреть своими глазами, но с погодой не повезло: слишком ясная, солнечная. В такие дни тебя отлично видят вражеские дроны с натовской оптикой.

Тормозим, чтобы поговорить с разведчиками. Василий работает у Пятихаток. И сразу видно - разведчик опытный. Как я его ни пытаю, он улыбается, отделываясь дежурными фразами:

- Боевой задор есть. Держимся уверенно. (Мог бы еще сказать: в отпуск не хотим, - Авт.).

Но я тоже не сдаюсь и вскоре выясняю, что по сравнению с летом напор врага ослаб. Наступает мелкими группами по пять-десять человек, технику использует неохотно. Иностранной речи больше, чем украинской.

РАЗВЕДЧИК, ШЕСТЬ КОТОВ И СОБАКА

Среди сослуживцев Василия есть герои. В разгар летнего «контрнаступа» контрактник с позывным «Хорс» за один день из противотанковой установки «Корнет» подбил два украинских БМП и два танка. Теперь он лейтенант, кавалер ордена Мужества. А был простым водителем.

В стоящем на этом направлении 503-м полку месяц назад из ПЗРК сбили самолёт и вертолёт. Чтобы отработать по самолёту, бойцу нужно иметь стальное днище как у З-СТС «Ахмат». Потому что когда истребитель заходит для ракетной атаки, это очень страшно – все обычно бегут в укрытие.

Василий ещё и артиллерист. Сегодня разведчику нужно уметь стрелять из пушки и запускать дрон. Стрелковый бой – редкость, что уж говорить о рукопашном! У Василия есть миномёты и АГС (автоматические гранатомёты). Миномёты замаскированы в одном месте, люди прячутся в другом. Если появляется цель, достают орудие, стреляют, прячут и уходят. Никто не носит миномёт с собой. Если прилетит «ответка» – бойцы не пострадают.

Под ногами вертится мелкая собака.

- Хотите подарю? – спрашивает Василий.

- Ну, куда мне с собакой ездить?! – отказываюсь.

- Мы-то ездим! – упрекает меня за чёрствость разведчик. – У нас три кошки, возим с собой. А в селе пришло ещё три и одна собака. Не выгонять же! Зато в блиндажах мышей нет. Ну и так, мурчат, теплее становится.

МОТЫЛЕК И БРОНЕВИК

На передовую разведчики ездят на броневиках «Ахмат», о которых говорил Александр. Он заведует всеми машинами полка.

- У нас почти вся техника – бронированная, - рассказывает полковник. – Даже КамАЗы. Мы дверь проверяли - стреляли из автомата, из снайперской винтовки, из пулемета. Еле стекло пробили. Кабина даже осколки от хаймарса держит. А «Ахматы» защищены полностью!

Машины замаскированы в лесополосе. На одной из них работает водитель с позывным «Бизон».

- Бронированная вставка в колесе, печка, кондиционеры для водителя и пассажиров, - показывает он. - Эта машина почти идеальна.

- Почему «почти»? – удивляюсь.

- Тяжёлая. Двигателю мощи не хватает. Идёт на пределе. Зато неуязвима. Я вывозил людей, когда другой «Ахмат» наехал на мину ТМ-62. Противотанковую! Колесо в клочья, машина - на бок. Но осталась цела, отремонтировали. Людей контузило, но все живы, вернулись в строй.

Разведчики на З-СТС "Ахмат" ездят не снимая маскировочную сеть. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Сам «Бизон» из Краснодарского края. Раньше работал механиком-водителем танка. Был подбит «Джавелином». Спасая машину, проехал 50 метров, но танк загорелся, пришлось выбегать, пока не сдетонировал боеприпас. К счастью, экипаж жив.

У водителя другого «Ахмата» позывной «Крокодил», он из Ростова. Позывной получил из-за вида броневика: у него вытянутая зелёная морда. Рядом падал хаймарс, и ничего. Чуть корпус поцарапало.

Крокодил показывает мне днище броневика, оно с V-образной пластиной, которая рассекает взрывную струю, ослабляя удар от мины.

У броневика "Ахмат" крепкое стальное днище. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Бизон соглашается прокатить меня вокруг подсолнухов. Я забираюсь по лестнице в кабину – машина высокая, для лучшей проходимости. В бронеокно массивной двери, будто снятой с банковского сейфа, бьётся белый мотылёк. Он не знает, что окно выдерживает выстрел из тяжелого пулемёта, куда уж ему с его крылышками!

Водитель "Крокодил" возле своего броневика. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Поле за окном распахано. Несмотря на близость боев, местные жители продолжают обрабатывать землю. Одно место не тронуто, оттуда торчит неразорвавшаяся ракета. Английская «Шторм шэдоу». - предупредили разведчики. – «Посмотреть можно. Но близко не подходи». И я не подхожу.

Ракета "Шторм Шэдоу" развалилась, но не взорвалась. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

ЗАЧЕМ АРТИЛЛЕРИСТАМ СКАКАЛКА

Александр предлагает заехать к артиллеристам с Ореховского направления. Я «за». И мы ждём заката, когда вражеские дроны ослепнут. Едем с выключенными фарами туда, где размыта граница между жизнью и смертью, в «серую» зону.

Артиллеристы работают из «Гиацинта». Эта гаубица мощная, дальнобойная. Но американская М777 - «Три топора» стреляет ещё дальше. Поэтому нашим бойцам приходится тянуть пушки ближе к передовой. Зато в дело вступили дроны-камикадзе, способные обнулить преимущество пушек НАТО.

На ореховском направлении работает гаубица "Гиацинт". Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Бойцы сидят в лесополосе. 10-тонный «Гиацинт» замаскирован в стороне, а здесь – аккуратный и глубокий блиндаж. Рядом газовая плитка для готовки и спорплощадка: гантели, скакалка, доска для метания ножей. Больше в лагере — ничего, ни мебели, ни душа. Артиллеристы часто меняют позиции и не обрастают имуществом. Оно и лучше – сверху не видно. А помыться можно и потом – в располаге.

ПОРОХ СУШАТ НА СОЛНЫШКЕ

Сергей из Краснодарского края. Командир орудия. До СВО работал трактористом. По призыву отправили в артиллерию, хотя «срочку» проходил в Военно-космических силах. Сергей не расстроился. Недавно их расчёт уничтожил буксируемое орудие. А три дня назад работали по вражеской самоходке. Не попали, но отогнали, не дали стрелять по нашим.

- Расстояние большое. Для точной стрельбы нужно учитывать ветер, влажность пороха и ещё много параметров, - объясняет Сергей.

- А как вы сушите порох?

- На солнце вытаскиваем.

Парни рассказывают, что работы стало меньше. В прошлом году стреляли день и ночь, не отходили от пушки. Во время «контрнаступа» тоже было оживлённо. А сейчас противник будто скис. Но скучать ему наши артиллеристы не дают.

Боец с позывным «Старый» прибыл из Кабардино-Балкарии. Он постарше молодых сослуживцев – ему 35. До СВО был строителем. И это заметно. Блиндаж у парней добротный, с бревенчатым накатом – залезай и живи. Они построили его за два дня, да и то потому, что шёл дождь. На фронте «жилищный вопрос» решается быстро.

Чтобы не заскучать в ожидании противника, артиллеристы занимаются спортом. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Командир взвода с позывным «Сура» приказывает отставить разговоры и начать работу. Идём к гаубице. Бойцы убирают маскировку, поднимают ствол, наводят.

- Орудие, выстрел! – кричит Сура.

Хррряссссь! – со страшным грохотом вылетает снаряд, и лесополоса на миг озаряется огнём. Где-то далеко втянули головы ВСУ-шники, и скукожилась техника НАТО, оказавшаяся не такой уж эффективной.