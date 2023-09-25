Глава Тульской области Алексей Дюмин посетил центр подготовки операторов дронов

Губернатор Алексей Дюмин встретился с выпускниками Центра беспилотных систем. Фото: пресс-служба губернатора Тульской области.

Глава Тульской области Алексей Дюмин 25 сентября посетил Центр беспилотных систем и встретился с операторами дронов. Центр стал первым в регионе учебным заведением подобного типа, который выдает дипломы государственного образца. С осени прошлого года обучение в нем прошли более 300 человек, направленных по линии Министерства обороны и других ведомств. Операторов беспилотных летательных аппаратов готовят на полигоне «Слободка» в условиях, максимально приближенных к боевым.

Губернатор поблагодарил выпускников Центра за готовность выполнять боевые задачи на передовой.

«В Центре беспилотных систем вы приобрели необходимые навыки ведения боя в современных условиях. Это позволяет сохранить жизни наших бойцов, нанести максимальный урон противнику, выводя его технику из строя и уничтожая живую силу врага», - подчеркнул Алексей Дюмин.

Глава региона отметил, что одним из основных маневров во время боевых действий раньше являлась неожиданная переброска войск и техники. Однако сейчас это стало невозможно из-за масштабного применения дронов.

«Спасибо, что находитесь в строю защитников нашего Отечества, выполняете боевые задачи на передовой. Мы делаем все для обеспечения ваших потребностей и запросов. Наша задача – победить, и мы в этом не сомневаемся. Поздравляю с выпуском!» - обратился Алексей Дюмин к выпускникам Центра.

Губернатор осмотрел беспилотные летательные аппараты, среди которых были и коптеры, произведенные тульскими предприятиями. Главе региона показали специализированную технику и перспективные боеприпасы для высокоскоростных дронов, обеспечивающие безопасность их применения в боевых условиях. Выпускники центра продемонстрировали губернатору, как они поражают автоколонны на марше и танки. В конце встречи операторам 106-й дивизии ВДВ вручили дипломы и квадрокоптеры, на которых они будут выполнять боевые задачи.

Центр также обучил инструкторов технологического колледжа и суворовского училища. Это позволило колледжу с 1 сентября приступить к подготовке операторов БПЛА, которые смогут применять полученные навыки в картографии, сельском хозяйстве, строительстве и других сферах. Сейчас по этому направлению здесь получают образование 30 тульских студентов.

В Тульской области активно развивают интерес к работе в сфере БПЛА. В следующем году необходимой инфраструктурой для изучения беспилотников будут оснащены 37 школ и 4 колледжа. Молодежь активно участвует и в спортивных мероприятиях. В этом году в Туле в первый раз провели чемпионат и первенство России по авиамодельному спорту. Кроме того, в регионе планируется создать научно-производственный центр в сфере беспилотных авиационных систем. Новый НПЦ объединит ведущих разработчиков в этой сфере. На его базе будут проходить испытания разработанной резидентами продукции, которая будет дорабатываться и внедряться в производство.