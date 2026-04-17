Валентина Рубцова: Любовь семьи и зрителей - вот из чего состоит моя молодость

Валентина Рубцова, конечно, повзрослела. Похорошела. Но характер не изменился! Фото: Канал ТНТ

Яркую и жизнерадостную Валентину Рубцову публика, конечно же, прекрасно знает в первую очередь по роли Тани Архиповой из «Универа» 16+ (ТНТ). Сложно поверить, но первая серия главного студенческого ситкома страны вышла в эфир в 2008 году, когда доллар был дешевле 30 рублей, Дима Билан выиграл «Евровидение», а сборная России по футболу с Андреем Аршавиным впервые завоевала бронзу на чемпионате Европы по футболу. С тех пор утекло много воды. Но все же есть в этой жизни вещи постоянные: на радость публике выходит сериал «Универ. 15 лет спустя» 16+, где любимые герои возвращаются, чтобы дать мастер-класс молодым. Вернулась и Таня! В связи с чем KP.RU побеседовал с актрисой о встрече старых друзей на площадке, приближении юбилея и любимой семье.

«Никак не могли наговориться»

- Валентина, с какими чувствами возвращались на площадку? Что за ощущения от встречи? Ностальгия, радость или «Господи, как мы постарели все!»?

- Я возвращалась на площадку с чувством долгожданной встречи. Мы давно знали о том, что это будет, и все ждали этого. Я вообще очень плохо спала перед этой съемкой.

- Почему?

- Волновалась! Мы очень-очень давно не видели друг друга. Когда мы встретились, съемочный процесс встал под угрозу срыва в тот день, потому что ни я, ни Виталик (Гогунский, он же Кузя. - Авт.), ни Маша (Кожевникова, она же Аллочка. - Авт.), ни Ларисочка Баранова (она же Лиля. - Авт.), ни Андрюша (Гайдулян, он же Саша. - Авт.) никак не могли наговориться. Мы безостановочно общались, режиссеры делали нам замечания, но это было бесполезно, потому что мы были в восторге от встречи и от всей этой идеи снять эпизод, где мы все вместе. Это было потрясающе!

15 лет спустя (слева направо, начиная со стоящих): Александр Сухинин, Лариса Баранова, Антон Колбасов (сценарист и продюсер), Виталий Гогунский, Андрей Гайдулян, Мария Кожевникова, Валентина Рубцова. Фото: Канал ТНТ

- Доснять в итоге удалось?

- Конечно. Мы все профессионалы и закончили съемку вовремя. Никто не опоздал, не было переработок. А после съемок я, Маша, Виталик и Андрюшка пошли договаривать в гримерку. Мы сидели там до полуночи, пока к нам не подошли то один охранник, то второй, то третий - просили расходиться. Короче говоря, все нас оттуда выгоняли. А если бы не выгнали, мы бы разговаривали, наверное, до утра! Нам есть что обсудить - нам всегда и было что обсудить. Конечно, по прошествии такого времени мы были бесконечно рады и счастливы. Все шикарно выглядят, все в хорошей форме, все классные, заряженные на работу, на творчество. Ну что говорить - золотой состав!

- А насколько сильно изменилась ваша героиня за 15 лет?

- Я не могу отделять героиню в сериале «Универ» от той, что в сериале «СашаТаня» (спин-офф «Универа», который идет в эфире с 2013 года. - Авт.). Это все та же Таня. Да, она меняется, и жизнь вокруг тоже. Как и любая женщина, с возрастом Татьяна становится мудрее и все ювелирнее обходит острые углы. Она очень любит своего мужа - и эта любовь с годами все глубже и крепче. У них еще появились малыши, и теперь они - многодетная семья с тремя детьми. Моя героиня очень изобретательная!

- Только не на кухне...

- Да, готовить Таня так и не научилась, зато у нее есть запас коронных блюд - не буду говорить каких, хоть они и простые в исполнении, зато всегда востребованы, и она с этой готовкой справляется. В целом, конечно, она стала весомее, мудрее и, возможно, даже нежнее. Хотя куда уж еще нежнее, чем Татьяна?

- Что в ней не поменялось совсем?

- В ней не поменялась любовь к своей семье - к мужу и детям, к друзьям. Да и вообще к жизни! Она все та же Татьяна, которая любит жизнь, любит руководить и контролировать.

«Хотелось бы быть смелее»

- В настоящее время мир ТВ и кино переживает настоящий бум ремейков, перезапусков и камбэков. Как считаете, почему? Ничего нового не придумывается?

- Я думаю, что первопроходцами были авторы и актеры сериала «Друзья» (в 2021 году вышел специальный эпизод культового проекта - «Друзья: Воссоединение», где актеры ситкома собрались снова. - Авт.). Хоть это и не полноценный камбэк, но это была серия-ностальгия, показавшая всем, что это круто, и зрители хотят видеть такое. И наш сериал зрители тоже очень любят. Мы сильно дорожим этой любовью, поэтому воссоединение было неизбежно. Мы должны были вернуться в этом золотом составе. В составе, с которого все началось. Наших героев ждут, и мы это чувствуем! Очень много зрителей пишут массу теплых чудесных сообщений. Поверьте, это очень вдохновляет и нас, и создателей. Поэтому и было принято такое решение. Мы - артисты, и наше дело маленькое. Не нам решать, возвращаться или нет. Но я искренне надеюсь, что зрителям понравится «Универ. 15 лет спустя»!

А вот такой студенткой была Валентина в реальности. Фото: Личный архив Валентины Рубцовой

- Как изменились лично вы за эти 15 лет?

- Я повзрослела, конечно. Похорошела. Характер у меня не изменился. Что с тех пор остается во мне неизменным - так это самодисциплина. Это основа всего. Особенно когда ты взрослеешь, мудреешь, нужно обязательно стараться придерживаться своей рутины. Без этого никуда. И из этого состоит моя жизнь. Я в этом смысле стараюсь ничего не менять - только добавлять.

- Умиротворение приходит?

- Не могу сказать, что я стала спокойнее за эти годы. Я очень впечатлительный, местами тревожный человек - в этом смысле ничего не изменилось! Но стараюсь беречь себя.

- Если бы вы встретили себя 15 лет назад, от чего бы постарались предостеречь?

- Даже не знаю... Возможно, от излишней тревоги и волнений. И в то же время мне хотелось бы быть посмелее - и не обращать внимания на чужое, абсолютно пустое мнение, которое ничего не решает в моей жизни. Наверное, я бы хотела изменить свое отношение к словам других людей о себе.

- Сложно (или даже невозможно) поверить, что в следующем году у вас значительный юбилей. Вы сами внутренне на какой возраст себя ощущаете? И почему.

- Я стараюсь об этом не думать. Поживем - увидим, как я буду себя ощущать уже ближе к этой дате (смеется). Пока мне просто смешно от этой цифры! Когда я была чуть помладше, у меня был шок от всех этих цифр, а сейчас как-то спокойно. Дайте мне подойти к этой дате, а там поговорим.

- А если взять шире: молодость - это состояние духа, недостаток или результат ежедневного труда?

- Самодисциплина! И любовь! Любовь моей семьи, моего любимого мужа, моей прекрасной доченьки, моих зрителей - из этого всего и состоит моя молодость. Но в первую очередь - железная самодисциплина. Без этого никуда - расслабляться нельзя! Ежедневный труд! Да, где-то могу дать себе послабления, но я над этим работаю. Нельзя расслабляться! Нельзя!

Сначала актриса полюбила Артура Мартиросяна, а потом и его родной Сочи. Фото: Личный архив Валентины Рубцовой

- Вы признавались, что страдаете трудоголизмом, и поэтому не так часто удается находить время для отпуска. Как боретесь с этим?

- Да, я страдаю трудоголизмом. Ну а как иначе? У нас такая профессия, очень нестабильная. Когда есть возможность, надо работать. С азартом, самоотдачей, где-то даже с фанатизмом, радостью. Я свою профессию очень люблю и дорожу ею. Вы знаете, в последнее время я уже научилась отдыхать, поскольку живу на два города (Москва и Сочи). Когда я прилетаю в Сочи, то моментально переключаюсь. Поэтому мне с этим бороться не надо - просто сесть в самолет, вернуться домой.

- Если удастся выбраться в отпуск этим летом, то куда и каким составом?

- В мой любимый Сочи. Это город моего мужа и уже мой город тоже. Так что, конечно же, в Сочи.

ТНТ.

«Универ. 15 лет спустя» 16+

Пн. - чт./20.00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

