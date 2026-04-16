Как не завалить ОГЭ по математике: типичные ошибки, советы по подготовке за полтора месяца

Математику девятиклассники напишут 2 июня. Это один из двух обязательных предметов ОГЭ (Основного Государственного Экзамена). Его сдают все, а оценки идут в аттестат. Завалил - остался без документа, не сможешь ни в колледж поступить, ни в 10-й класс.

Что нужно знать каждому родителю, чтобы перестать волноваться и начать действовать при необходимости? Об этом поговорили с Еленой Владимировной Комраковой - репетитором по математике и автором блога “Просто Училка”, Там, к слову, есть много полезных тренировочных материалов для учеников всех классов, полезных для подготовки к экзаменам и ВПР (Всероссийским проверочным работам)

ИНТЕРНЕТ РАСХОЛАЖИВАЕТ

- Многие родители жалуются, что знания у детей слабые. Это и статистика подтверждает - в прошлом году двойки на ОГЭ по обязательным предметам получил каждый десятый девятиклассник. И опросы родителей, которые массово нанимают детям репетиторов. Почему современным детям трудно учиться? Усложнились программы или изменились школьники?

- Учеба - труд. В современном мире цифровизации, где любую информацию можно добыть, не напрягаясь, этот труд обесценивается. Многие школьники не понимают, зачем им учить таблицу умножения, зачем уметь пользоваться теоремой Пифагора, зачем считать периметр и площадь. Все же есть в интернете! Технический прогресс, призванный облегчить жизнь, нам, педагогам, жизнь усложняет.

ТРИ СПОСОБА ПОДГОТОВКИ

По словам эксперта, сейчас в ходу три способа подготовки к экзамену. Первый - архаичный. Это когда с первого класса - все девять лет - ребенок старается на уроках, дома выполняет домашнее задание, закрепляя знания. Тогда и экзамены спокойно сдает. Способ самый правильный и надежный, но, увы, по нашим временам редкость.

Второй способ - самый распространенный, это натаскивание. Срок подготовки - 8-9 классы. Техника - нарешивание заданий, которые потом будут на ОГЭ. Для тех, кто не собирается связывать жизнь с точными науками, способ вполне рабочий. Плохо то, что, попадись ребенку на экзамене задание “не по прототипу”, растеряется. Ведь натаскивание не формирует понимание предмета.

Третий способ - серый. Когда школьник рассчитывает списать, купив готовые ответы в интернете. Со школьниками, которые уверены в помощи извне, отмечает Елена Владимировна, работать очень сложно. Они не учатся, потому что не умеют, нет навыка, так как все школьные годы списывали. И таких детей около трети.

ЗАДАЧА - НАБРАТЬ ПОРОГОВЫЕ БАЛЛЫ

Что представляет собой ОГЭ по математике? Это контрольная работа, которая состоит из двух частей. Первая часть содержит 14 номеров из блока алгебры и 5 номеров из блока геометрии. Она не требует развернутого ответа, нужно просто указать ответ к заданию. Каждое задание оценивается в 1 балл. Вторая часть состоит из 6 номеров. В ней необходимо указывать ход решения, записывать развернутый ответ. На одном задании можно заработать 2 балла.

- Сколько баллов достаточно для “тройки”?

- 8 заданий из первой части. Учитывайте, что 2 из них должны быть из блока геометрии. Итого получается: 6 по алгебре и 2 по геометрии.

- А для “четвёрки” и “пятёрки” какие нормативы?

- Оценку “четыре” нам принесут 15 баллов, а “пятёрка” начинается от 22 баллов.

- Как родителю понять, готов ли школьник к минимальному порогу?

По школьным оценкам, по сигналам учителей, по мнению школьника и по собственным ощущениям. Совокупность перечисленных признаков плюс родительская интуиция дают, как правило, полную картину.

- Можно ли подготовиться самостоятельно?

- В девятом классе проводятся “пробники” пробные экзамены. Имитация настоящего экзамена, тренировка перед основным экзаменом. По результатам этих тренировок учитель делает выводы и дает задания на отработку. В интернете множество ресурсов для самостоятельной подготовки. Я бы выделила два: сайт ФИПИ и сайт РЕШУ ОГЭ. На первом сайте задания полностью совпадают с заданиями экзамена, а на втором весьма удобная структура подготовки. Сознательный и мотивированный школьник понимает необходимость высоких показателей, ведь сегодня от количества полученных баллов зависит поступление в 10 класс. Он готовится сам.

- А что если школьник не очень сознательный? Можете посоветовать универсальный набор заданий, которые нужно готовить в первую очередь?

- Если бы такой набор существовал, никто бы не переживал. Пробелы индивидуальны, способности у всех разные, темпы усвоения информации не предскажешь. Когда на занятия приходит слабый ученик за пару месяцев до ОГЭ, можно попробовать нарабатывать номера: 1, 2, 6, 10, 11, 14, 18 и 19.

Повторюсь, не зная уровень подготовки, я не смогу поделиться панацеей, как бы ни хотела. Однако если ситуация крайне запущенная, а начинать надо хоть с чего угодно, попробуйте мой “целебный” рецепт.

НЕ ВОЛНОВАТЬСЯ, ПИСАТЬ РАЗБОРЧИВО

- Посоветуйте, каких ошибок избегать в ходе экзамена?

Первое. Не волнуемся. Волнение затормаживает мышление.

Второе. Неверное оформление ответов - вот что может украсть наши баллы. Обязательно уточнить у учителя, как правильно оформлять ответы в первой части; как оформлять задания второй части, где требуется развернутый ответ.

Третье. Следить за почерком! Зачастую ребят подводит почерк. Писать в ходе экзамена надо максимально разборчиво, чтобы самим себя не запутать!

Четвёртое. На столе будут лежать справочные материалы с необходимыми формулами и прочими полезными данными. Не пренебрегать! Необходимо научиться работать с этой легальной подсказкой!

Поделитесь напутствием с родителями

Дорогие родители девятиклассников! Ваши переживания совершенно нормальны. ОГЭ - некоторый Рубикон, вы вместе со школьниками шли к нему девять лет. Пока время для исправления ситуации есть.

ВОПРОС РЕБРОМ

С какого класса начинать активную подготовку к ОГЭ?

Если вы планируете для ребенка серьезное техническое будущее, нужно держать руку на математическом пульсе с седьмого класса, - советует Елена Комракова. - Если же в дальнейшем судьба школьника с математикой связана не будет, то при наличии пробелов можно самостоятельно или при помощи репетиторов “подтягивать” темы класса с восьмого.

НА ЗАМЕТКУ

Что делать, если все-таки двойка

По словам юриста в сфере образования Елены Крыловой, двойки можно пересдать в резервный период в июне, потом - осенью. Можно даже успеть поступить в колледж в этом году, так как некоторые заведения СПО продлевают набор, если остались места.

Еще вариант - обучиться рабочей профессии бесплатно (срок - 1 год). Дело добровольное, но польза очевидна: за год получаешь квалификацию, а следующей весной можно снова попытаться сдать ОГЭ и получить аттестат. Это новшество получило неофициальное название “закон о двоечниках”. На самом деле это не закон, а изменения в ФЗ “Об образовании”, одобренные Госдумой прошедшей осенью.

Поправка должна начать действовать уже в нынешнюю приемную кампанию, - отметила юрист. Но не все регионы оказались готовы к таким изменениям. Поэтому этот вариант нужно перепроверять.

А еще можно пойти на платные курсы, чтобы время не терять. Там и перечень профессий побольше, и аттестат не спрашивают.

