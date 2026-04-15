Итальянцам напомнили о геноциде советского народа: эксперты обсудили планы нацистов по уничтожению населения СССР

В Риме в преддверии впервые отмечаемого 19 апреля «Дня памяти жертв геноцида советского народа» организовали конференцию, посвященную этой траурной дате. С итальянской стороны в проходившем в «Русском доме» мероприятии приняли участие режиссёр и сценарист Мони Овадия, издатель Сандро Тети, антрополог Сильвио Маркони и другие местные эксперты, историки и политологи. Они обсудили мифы и факты, связанные с геноцидом, гуманитарные и нравственные аспекты этой темы. Гостям круглого стола и журналистам напомнили о германских планах по уничтожению советского населения — «Плане голода» и «Генеральном плане ОСТ».

Было уделено внимание и феномену коллаборационистов на Украине, активно содействовавших немецким захватчикам в этих черных делах. Так, итальянский историк и журналист Андреа Лучиди в своем выступлении рассказал о пособниках нацистов во времена ВОВ. Он подчеркнул, что система геноцида советского народа реализовывалась в том числе при содействии украинских формирований, сотрудничавших с немецкими оккупантами.

Вниманию посетителей также была представлена фотовыставка, ярко иллюстрировавшая зверства нацистов. Эта экспозиция не оставила никого равнодушным.

В ходе своего выступления посол России в Италии Алексей Парамонов рассказал и о практически забытом на Западе культурном измерении немецкой агрессии.

— Создавались специальные подразделения, занимавшиеся поиском и вывозом культурных ценностей. Цель была предельно ясна: лишить народы их прошлого, превратить их в лишенную памяти и воли массу. Это была осознанная стратегия — настоящий геноцид, — отметил дипломат.

Роспредставитель напомнил собравшимся, что «нацисты планомерно уничтожали все население СССР, безотносительно этнической, расовой или религиозной принадлежности».

День памяти жертв геноцида советского народа, совершённого нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, празднуется в России впервые. Соответствующий указ президент страны Владимир Путин подписал в конце прошлого года с целью противодействия попыткам фальсификации истории Второй мировой войны и сохранения исторической памяти о трагедии мирного населения СССР.

Выбор в качестве даты именно 19 апреля связан с тем, что в этот день в 1943 году в Советском Союзе появился первый правовой акт, зафиксировавший целенаправленную политику уничтожения мирного советского населения. Этот документ стал впоследствии правовой основой для масштабной работы по установлению и расследованию преступлений нацистов против народов СССР.