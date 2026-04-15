В МВД объяснили, зачем серия и номер паспорта меняются при его замене

Мечтающие о новом цифровом порядке уже не знают, как еще наделить человека какой-нибудь неизменной маркировкой. Известно, что свой последний паспорт гражданин получает в 45 лет, и если не потеряет, то его наследники обменяют этот документ на заключение о смерти в МФЦ.

Но вот незадача: привязать конкретного гражданина к номеру паспорта - плохая затея. Если он свой паспорт испортит, то и номер паспорта изменится. Это известно даже школьнику.

Но эффективные молодые менеджеры решили сломать систему: предложили штамповать каждому гражданину бланки паспортов впрок с одним номером, чтобы на всю жизнь хватило, или допечатывать по крайней необходимости.

В МВД России были вынуждены официально заявить, что так делать нельзя. Документ будет без учета, а права граждан будут нарушены.

Вот как прокомментировала ситуацию официальный представитель МВД России Ирина Волк: «В МВД России поступил ряд предложений о совершенствовании механизмов выдачи и замены паспортов гражданина Российской Федерации. Одно из них – сохранять серию и номер паспорта при его замене, чтобы паспортные данные человека были одними и теми же на протяжении всей его жизни. Ведь, например, индивидуальный номер налогоплательщика с возрастом не меняется».

Она разъяснила, что серия и номер паспорта относятся не к личности гражданина, как вышеупомянутый ИНН, а всего лишь к бланку документа, а идентификационная нумерация, позволяет вести учет документа. Никто раньше даже не думал привязывать номер документа к человеку.

Ирина Волк также напомнила, что паспорта люди часто меняют также при замужестве или краже (а еще, даже страшно подумать - еще и фамилии - Прим.ред.).

«Гражданин может столкнуться с компрометацией паспортных данных, например, в результате утечки сведений в открытый доступ по независящим от него обстоятельствам. В случае утери или кражи паспорт может быть признан недействительным. И в этом случае, подлежит замене именно уникальный бланк документа. Его новые серия и номер защитят от использования утраченного и объявленного недействительным паспорта в криминальных целях», - подчеркнула она.

Ирина Волк обратила внимание, что гражданин имеет право получить или поменять паспорт в любом уголке нашей страны, и никто не будет возить ему папку с бланками, которые напечатали с одним номером на всю жизнь вперед.

«Невозможно заготовить запас бланков с одинаковой серией и номером на все случаи жизни», - подчеркнула официальный представитель ведомства.

Кстати, стало известно, что в МВД России поступила очередная странная инициатива: предложения - упразднить реквизиты паспорта «Код подразделения» и «Паспорт выдан».

Но в МВД России эту идею также отвергли: «Уникальные серия, номер паспорта и другие вносимые в него сведения – это неизбежные следствия применения идентификаторов на бумажном носителе. Наличие этих реквизитов обеспечивают необходимые условия для безопасного использования документа».

Напомним, в 1993-1997 годах, сразу после принятия новой Конституции, из паспорта незаметно исчезла графа «национальность». В МВД России тогда поддержали инициативу, так как эта графа не была связана с идентификацией личности гражданина.

Гражданам тогда также пояснили, что эта мера была также направлена на предотвращение дискриминации, которая могла возникнуть при перечислении национальностей членов преступных групп, о которых тогда все чаще стали говорить и писать в газетах.