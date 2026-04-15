Фото: REUTERS.
Минобороны России выступило с заявлением. В нем говорится, что 26 марта 2026 года лидеры нескольких европейских государств, «обеспокоенные растущими потерями и усугубляющимся дефицитом личного состава Вооруженных сил Украины», приняли решение об увеличении производства и поставок украинской стороне беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), предназначенных для нанесения ударов по территории Российской Федерации.
Стало известно, что выпуск БПЛА для киевского режима планируется за счет расширения финансовой поддержки расположенных в Европе предприятий, специализирующихся на производстве ударных беспилотников и их комплектующих, как украинских, так и совместных.
«Расцениваем данное решение как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всём европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины. Воплощение заявленных представителями киевского режима сценариев террористических атак против России с применением произведенных Европой якобы «украинских» БПЛА ведет к непредсказуемым последствиям», - подчеркнули в Минобороны России.
В военном ведомстве отметили, что европейская общественность должна не только четко осознавать истинные причины угроз своей безопасности, но и знать адреса и местоположение украинских и совместных предприятий по производству БПЛА и комплектующих для Украины, находящихся на территории их стран.
Опубликованы десять точных адресов предприятий в ряде стан Европы, Израиле и Турции, которые могут втянуть эти страны в более серьезный конфликт, чем тот, что только разворачивается на Ближнем Востоке.
Великобритания:
«Файер пойнт» (Файер Пойнт) располагается в Милденхолле по адресу Вест-Роу-Роуд, 2, и производит БпЛА моделей FP-1 и FP-2.
«Хорайзон тех» (Горизонт Тех) имеет офисы в Лондоне (Кинг-Эдвард-стрит, 17) и Лестере (Меридиан-Норт Блок, 5), специализируясь на модели «Стикер».
Германия:
«Да Винчи Авиа» (Da Vinci Avia) осуществляет деятельность в Мюнхене по адресу Феласкоштрассе, 10, производя БпЛА «Да Винчи».
«Эйрлоджикс» (Airlogix) базируется в Мюнхене (Лерхенауэр-штрассе, 28), выпуская БпЛА «Анубис».
Дания:
«Корт» (Kort) расположен в Стевринге (ул. Остре-Алле, 6) и выпускает БпЛА «ХаКи» АК-1000.
Латвия:
«Терминал аутономи» (Terminal Autonomy) находится в Риге (ул. Латгалес, 462) и производит БпЛА AQ-400 «Коса».
Литва:
«Корт» (Kort) имеет представительство в Вильнюсе (ул. Даряус-ир-Гирено, 21А), также производя БпЛА «ХаКи» АК-1000.
Нидерланды:
«Дестинус» (Destinus) располагается в Хенгело (ул. Хаксбергстрат, 71 и ул. Опалстрат, 60), производя БпЛА «Рута».
Польша:
ГП «Антонов» выпускает Ан-196 «Лютый» по адресу: г. Мелец, ул. Войска Польского, 3.
«Укрспецсистемз» (Ukrспецсистемз) располагается в Тарнуве (ул. Яна Кохановского, 30) и производит БпЛА RAM-2X.
Чехия:
«Девиро» (Deviro) находится в Праге (ул. На Стржи, 1702/65) и выпускает БпЛА «Булава».
Германия:
3W «Профессионал» (3W Professional) в Ханау (Лизе-Мейтнер-штрассе, 33) производит поршневые двигатели мощностью 30 л.с.
Испания:
«Нэвигейшн Ю-Эй-Ви» (Navigation UAV) в Мадриде (Сан-Себастьян-де-лос-Рейес, ул. Тейде 3, офис 0.1) производит приемники космических радионавигационных сигналов.
Италия:
«КМД Авио» (KMD Avio) в Венеции (Виа-дель-Артиджанато, 12) выпускает поршневые двигатели мощностью 60–170 л.с.
«Мвфлай» (MVfly) в Гарбаньяте-Миланезе (Виа Форланини, 76/Д) производит поршневые двигатели мощностью 60–170 л.с.
«Епа пауер» (EPA Power) в Пьемонте (Виа Гаэтано Сальвемини, 19) и Оменьа (ул. Лунголаго-Грамши, 7) выпускает поршневые двигатели мощностью 60–170 л.с.
«Джилардони» (Gillardoni) в Манделло-дель-Ларио (Виале-делла-Коституционе, 32) производит поршневые двигатели мощностью 60–170 л.с.
Чехия:
«Пбс» (PBS) в Праге (ул. Краковска, 583/9) и Велкe Битеш (ул. Влковска, 279) производит малогабаритные турбореактивные двигатели.
Израиль:
«Элсайт» (Elsight) в Хайфе (а/я 539) и Ор-Йехуде (бульвар Ариэля Шарона, 3) производит модули подключения к сетям сотовой связи.
Турция:
«Туалком» (Tualcom) в Анкаре (бульвар Ихсана Дограмаджы, ODTÜ, зона SATGEB № 160 и р-н Кахраманказан, квартал HAB OSB, ул. G3А Сокак, 3) производит приемники космических радионавигационных сигналов.
«Доу Акса» (Dow Aksa) в Ялове (ул. Акасья, 3) производит углеродное волокно для планеров.
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Хакер рассказал, как украинские спецслужбы шпионят за жителями России