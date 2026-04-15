Стало известно, что выпуск БПЛА для киевского режима планируется за счет расширения финансовой поддержки расположенных в Европе предприятий

Минобороны России выступило с заявлением. В нем говорится, что 26 марта 2026 года лидеры нескольких европейских государств, «обеспокоенные растущими потерями и усугубляющимся дефицитом личного состава Вооруженных сил Украины», приняли решение об увеличении производства и поставок украинской стороне беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), предназначенных для нанесения ударов по территории Российской Федерации.

Стало известно, что выпуск БПЛА для киевского режима планируется за счет расширения финансовой поддержки расположенных в Европе предприятий, специализирующихся на производстве ударных беспилотников и их комплектующих, как украинских, так и совместных.

«Расцениваем данное решение как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всём европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины. Воплощение заявленных представителями киевского режима сценариев террористических атак против России с применением произведенных Европой якобы «украинских» БПЛА ведет к непредсказуемым последствиям», - подчеркнули в Минобороны России.

Минобороны РФ обнародовало адреса заводов в Европе, где выпускают БПЛА для Киева

В российском военном ведомстве также обратили внимание на то, что рассматривают это решение как преднамеренный шаг, который приведет к резкой эскалации военно-политической напряженности на всем европейском континенте и постепенному превращению этих стран в стратегический тыл Украины и предупредили: «реализация заявленных киевским режимом сценариев террористических атак против России с использованием европейских БПЛА, которые выдаются за украинские, повлечет за собой непредсказуемые последствия».

В военном ведомстве отметили, что европейская общественность должна не только четко осознавать истинные причины угроз своей безопасности, но и знать адреса и местоположение украинских и совместных предприятий по производству БПЛА и комплектующих для Украины, находящихся на территории их стран.

Опубликованы десять точных адресов предприятий в ряде стан Европы, Израиле и Турции, которые могут втянуть эти страны в более серьезный конфликт, чем тот, что только разворачивается на Ближнем Востоке.

Производители БПЛА и компонентов с зарубежными филиалами украинских компаний и иностранные предприятия, производящие комплектующие:

Украинские компании, имеющие филиалы в Европе:

Великобритания:

«Файер пойнт» (Файер Пойнт) располагается в Милденхолле по адресу Вест-Роу-Роуд, 2, и производит БпЛА моделей FP-1 и FP-2.

«Хорайзон тех» (Горизонт Тех) имеет офисы в Лондоне (Кинг-Эдвард-стрит, 17) и Лестере (Меридиан-Норт Блок, 5), специализируясь на модели «Стикер».

Германия:

«Да Винчи Авиа» (Da Vinci Avia) осуществляет деятельность в Мюнхене по адресу Феласкоштрассе, 10, производя БпЛА «Да Винчи».

«Эйрлоджикс» (Airlogix) базируется в Мюнхене (Лерхенауэр-штрассе, 28), выпуская БпЛА «Анубис».

Дания:

«Корт» (Kort) расположен в Стевринге (ул. Остре-Алле, 6) и выпускает БпЛА «ХаКи» АК-1000.

Латвия:

«Терминал аутономи» (Terminal Autonomy) находится в Риге (ул. Латгалес, 462) и производит БпЛА AQ-400 «Коса».

Литва:

«Корт» (Kort) имеет представительство в Вильнюсе (ул. Даряус-ир-Гирено, 21А), также производя БпЛА «ХаКи» АК-1000.

Нидерланды:

«Дестинус» (Destinus) располагается в Хенгело (ул. Хаксбергстрат, 71 и ул. Опалстрат, 60), производя БпЛА «Рута».

Польша:

ГП «Антонов» выпускает Ан-196 «Лютый» по адресу: г. Мелец, ул. Войска Польского, 3.

«Укрспецсистемз» (Ukrспецсистемз) располагается в Тарнуве (ул. Яна Кохановского, 30) и производит БпЛА RAM-2X.

Чехия:

«Девиро» (Deviro) находится в Праге (ул. На Стржи, 1702/65) и выпускает БпЛА «Булава».

Зарубежные предприятия, производящие комплектующие:

Германия:

3W «Профессионал» (3W Professional) в Ханау (Лизе-Мейтнер-штрассе, 33) производит поршневые двигатели мощностью 30 л.с.

Испания:

«Нэвигейшн Ю-Эй-Ви» (Navigation UAV) в Мадриде (Сан-Себастьян-де-лос-Рейес, ул. Тейде 3, офис 0.1) производит приемники космических радионавигационных сигналов.

Италия:

«КМД Авио» (KMD Avio) в Венеции (Виа-дель-Артиджанато, 12) выпускает поршневые двигатели мощностью 60–170 л.с.

«Мвфлай» (MVfly) в Гарбаньяте-Миланезе (Виа Форланини, 76/Д) производит поршневые двигатели мощностью 60–170 л.с.

«Епа пауер» (EPA Power) в Пьемонте (Виа Гаэтано Сальвемини, 19) и Оменьа (ул. Лунголаго-Грамши, 7) выпускает поршневые двигатели мощностью 60–170 л.с.

«Джилардони» (Gillardoni) в Манделло-дель-Ларио (Виале-делла-Коституционе, 32) производит поршневые двигатели мощностью 60–170 л.с.

Чехия:

«Пбс» (PBS) в Праге (ул. Краковска, 583/9) и Велкe Битеш (ул. Влковска, 279) производит малогабаритные турбореактивные двигатели.

Израиль:

«Элсайт» (Elsight) в Хайфе (а/я 539) и Ор-Йехуде (бульвар Ариэля Шарона, 3) производит модули подключения к сетям сотовой связи.

Турция:

«Туалком» (Tualcom) в Анкаре (бульвар Ихсана Дограмаджы, ODTÜ, зона SATGEB № 160 и р-н Кахраманказан, квартал HAB OSB, ул. G3А Сокак, 3) производит приемники космических радионавигационных сигналов.

«Доу Акса» (Dow Aksa) в Ялове (ул. Акасья, 3) производит углеродное волокно для планеров.

