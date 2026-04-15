Уже восьмой год на сцене Большого театра проводят международную премию BRAVO, где награждают звёзд классического искусства.

В Большом театре озвучили лауреатов музыкальной премии BRAVO

На сей раз статус «Мировой звезды» был присуждён оперной диве Аиде Гарифуллиной. На звёздной дорожке Аида появилась с артистом Алексеем Воробьёвым, за которого не так давно вышла замуж. Пара выглядела по-голливудски роскошно: элегантные образы, белоснежные улыбки.

Алексей по-джентльменски отдал в этот вечер первенство своей супруге: был немногословен, а если что и говорил, то исключительно о таланте своей второй половины. Пара очень трогательно держалась за руки на звёздной дорожке, молодой муж то и дело заботливо поправлял каштановые локоны любимой.

— В нашей семье самое главное — это любить творчество жены, — юморил артист.

— Алексей скромничает, — сказала Аида. — Я тоже люблю его творчество, поскольку он многогранный талант — и артист, и режиссёр. А какой он муж поддерживающий? Для меня это особенно важно.

Поскольку в этот вечер маэстро Гергиев не смог присутствовать на премии, награду Аиде вручила ведущая церемонии певица и актриса Елена Север.

Ведущая выбрала для раута образ чёрного лебедя: элегантный наряд деликатно обнажал хрупкие плечи Елены и её стройные ноги.

На звёздной дорожке блистала и певица Севиль. Солистка «Артик и Асти» появилась в образе Элен Курагиной из романа «Война и мир». Сверкая, как её литературное альтер-эго:

«...необычайною, античною красотою тела...», «...и очень открытой, по тогдашней моде, груди и спины, и как будто внося с собою блеск бала...».

Приятно удивила образом и певица Жасмин. Артистка так постройнела за последнее время, что коллеги на каждом шагу осыпали её комплиментами.

— Я недавно стала бабушкой, поэтому должна держать марку, — кокетливо уходила от вопроса про свою секретную диету певица.

Лариса Долина выбрала для церемонии чёрное бархатное платье и золотые украшения от известного бренда. Впрочем, артистка подчеркнула, что ничего не имеет против копий. Мол, это дело каждого, какие украшения носить, всё зависит от возможностей модницы и качестве изделий.

Лауреатами VIII Международной профессиональной музыкальной премии BRAVO (БРАВО) стали:

«Мировая звезда» – Аида Гарифуллина (сопрано, Россия)

«Лучший классический мужской вокал» – Ильдар Абдразаков (бас-баритон, Россия)

Специальная номинация «За вклад в мировую музыкальную культуру» – народный артист СССР и РФ Владимир Васильев

«Лучший классический женский вокал» – Диляра Идрисова (сопрано, Россия)

«Открытие года» – Владимир Вишневский (фортепиано, Россия)

«Балет года» – «Лебединое озеро», Татарский театр оперы и балета, награждены музыкальный руководитель и дирижер Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля Андрей Аниханов и Владимир Васильев

«Опера года» – «Алеко», Севастопольский театр оперы и балета, награжден режиссер оперы, народный артист РФ Ильдар Абдразаков

«Классический альбом года» – Эрик Мирзоян (дудук, Россия)

«Оркестр года» – Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина

«Дирижер года» – Николас Манн (ОАЭ)

«Концертная/театральная площадка года» – Большой театр России

Специальная номинация «За поддержку классического искусства» – Газпромбанк

«Классическая композиция в современном исполнении» – Денис Мацуев (фортепиано, Россия)

Специальная номинация «Композитор года» – Валерий Воронов (Беларусь)

Классический исполнитель из страны-партнера, Китай – Мин Жуй (фортепиано)

Классический исполнитель из страны-партнера, Саудовская Аравия – Марван Фаги (тенор)

Классический исполнитель из страны-партнера, ЮАР – Наоми Тагг (электроскрипка)

Классический исполнитель из страны-партнера, Беларусь – Большой театр Беларуси, награжден художественный руководитель Большого театра Беларуси, дирижер-постановщик оперы, народный артист Республики Башкортостан Артем Макаров

Классический исполнитель из страны-партнера, Египет – Мохамед Салех (гобой)

Классический исполнитель из страны-партнера, Казахстан – Алихан Бейсеков (тенор)

Классический исполнитель из страны-партнера, Киргизия – Эльнура Муктарбек (сопрано)

Классический исполнитель из страны-партнера, Ливан – Рони Баррак (дарбука, ударные)

