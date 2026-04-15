Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Уже восьмой год на сцене Большого театра проводят международную премию BRAVO, где награждают звёзд классического искусства.
На сей раз статус «Мировой звезды» был присуждён оперной диве Аиде Гарифуллиной. На звёздной дорожке Аида появилась с артистом Алексеем Воробьёвым, за которого не так давно вышла замуж. Пара выглядела по-голливудски роскошно: элегантные образы, белоснежные улыбки.
Алексей по-джентльменски отдал в этот вечер первенство своей супруге: был немногословен, а если что и говорил, то исключительно о таланте своей второй половины. Пара очень трогательно держалась за руки на звёздной дорожке, молодой муж то и дело заботливо поправлял каштановые локоны любимой.
— В нашей семье самое главное — это любить творчество жены, — юморил артист.
— Алексей скромничает, — сказала Аида. — Я тоже люблю его творчество, поскольку он многогранный талант — и артист, и режиссёр. А какой он муж поддерживающий? Для меня это особенно важно.
Поскольку в этот вечер маэстро Гергиев не смог присутствовать на премии, награду Аиде вручила ведущая церемонии певица и актриса Елена Север.
Ведущая выбрала для раута образ чёрного лебедя: элегантный наряд деликатно обнажал хрупкие плечи Елены и её стройные ноги.
На звёздной дорожке блистала и певица Севиль. Солистка «Артик и Асти» появилась в образе Элен Курагиной из романа «Война и мир». Сверкая, как её литературное альтер-эго:
«...необычайною, античною красотою тела...», «...и очень открытой, по тогдашней моде, груди и спины, и как будто внося с собою блеск бала...».
Приятно удивила образом и певица Жасмин. Артистка так постройнела за последнее время, что коллеги на каждом шагу осыпали её комплиментами.
— Я недавно стала бабушкой, поэтому должна держать марку, — кокетливо уходила от вопроса про свою секретную диету певица.
Лариса Долина выбрала для церемонии чёрное бархатное платье и золотые украшения от известного бренда. Впрочем, артистка подчеркнула, что ничего не имеет против копий. Мол, это дело каждого, какие украшения носить, всё зависит от возможностей модницы и качестве изделий.
Лауреатами VIII Международной профессиональной музыкальной премии BRAVO (БРАВО) стали:
«Мировая звезда» – Аида Гарифуллина (сопрано, Россия)
«Лучший классический мужской вокал» – Ильдар Абдразаков (бас-баритон, Россия)
Специальная номинация «За вклад в мировую музыкальную культуру» – народный артист СССР и РФ Владимир Васильев
«Лучший классический женский вокал» – Диляра Идрисова (сопрано, Россия)
«Открытие года» – Владимир Вишневский (фортепиано, Россия)
«Балет года» – «Лебединое озеро», Татарский театр оперы и балета, награждены музыкальный руководитель и дирижер Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля Андрей Аниханов и Владимир Васильев
«Опера года» – «Алеко», Севастопольский театр оперы и балета, награжден режиссер оперы, народный артист РФ Ильдар Абдразаков
«Классический альбом года» – Эрик Мирзоян (дудук, Россия)
«Оркестр года» – Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина
«Дирижер года» – Николас Манн (ОАЭ)
«Концертная/театральная площадка года» – Большой театр России
Специальная номинация «За поддержку классического искусства» – Газпромбанк
«Классическая композиция в современном исполнении» – Денис Мацуев (фортепиано, Россия)
Специальная номинация «Композитор года» – Валерий Воронов (Беларусь)
Классический исполнитель из страны-партнера, Китай – Мин Жуй (фортепиано)
Классический исполнитель из страны-партнера, Саудовская Аравия – Марван Фаги (тенор)
Классический исполнитель из страны-партнера, ЮАР – Наоми Тагг (электроскрипка)
Классический исполнитель из страны-партнера, Беларусь – Большой театр Беларуси, награжден художественный руководитель Большого театра Беларуси, дирижер-постановщик оперы, народный артист Республики Башкортостан Артем Макаров
Классический исполнитель из страны-партнера, Египет – Мохамед Салех (гобой)
Классический исполнитель из страны-партнера, Казахстан – Алихан Бейсеков (тенор)
Классический исполнитель из страны-партнера, Киргизия – Эльнура Муктарбек (сопрано)
Классический исполнитель из страны-партнера, Ливан – Рони Баррак (дарбука, ударные)
