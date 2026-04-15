Полина Диброва отметила восьмилетие своего женского клуба в банкетном зале Villa Barvikha. По случаю праздника 36-летняя бизнесвумен собрала резиденток, подруг и просто близких людей. Разумеется, рядом с Полиной весь вечер был ее возлюбленный, 51-летний бизнесмен Роман Товстик. Поздравить Диброву приехали Доминик Джокер с супругой Екатериной Кокориной, Анна Цуканова-Котт, Гера Иващенко и многие другие. Кстати, с Цукановой-Котт Диброва познакомилась во время недавних съемок в реалити-шоу.
Пространство банкетного зала было оформлено под сказочный лес. А дресс-код звучал, как шелк и пастель. Сама хозяйка вечера сначала появилась в белом платье с тропическим принтом, а потом переоделась в эффектный зеленый комбинезон. Гости вечера также внимательно подошли к дресс-коду.
«Знак невероятного пути, знак моего личного счастья, знак огромной благодарности за вас, за ваше личное время, за ваши эмоции, за ваше внимание, за вашу любовь. Я хочу, чтобы цифра „8“, которая, в принципе, обозначает знак бесконечность, стала отправной точкой для того, чтобы нас вместе ждало что-то еще более интересное, яркое, впечатляющее и глубокое. Спасибо огромное!» — обратилась ко всем присутствующим Полина со сцены.
«Минутка шутки! Сегодня, кстати, День лысых мужчин. Я не могла это ни сказать! Роман!» — с улыбкой добавила Диброва.
«Я его возглавлю, этот день», — ответил Полине Роман Товстик.
Вместе с Романом была его старшая дочь, 16-летняя Анна. Брат Ани и крестник Полины Артем не смог присутствовать по состоянию здоровья. В зале мы также заметили всех троих сыновей Полины от Дмитрия Диброва — 16-летнего Александра, 12-летний Федор и 10-летний Илья.
«Это большой путь и сумасшедшая работа. Это не делается все по мановению палочки. Я вижу, как она вкладывается. Я желаю, конечно, роста, развития. И я даже знаю, какое развитие, потому что за это время она претерпела огромную трансформацию, как личность, как лидер, как женщина. И это не может ни сказаться на клубе. Это большое начало. Всегда предшествует некая подготовка… Этот путь в восемь лет является фундаментом для того, чтобы развить этот клуб в совершенно другую платформу», — рассказал KP.RU Роман Товстик.
«Я пожелаю Полине счастья и процветания», — добавила Анна Товстик.
Ответил Товстик и на вечный вопрос — вкладывается ли он в клуб Дибровой? По словам Романа, сообщество Dibrova Club существует автономно и не требует никаких дополнительны вложений.
Добавим, что для гостей была подготовлена масштабная развлекательная программа. Доминик Джокер вместе с супругой Екатериной Кокориной исполнил свои хиты, затем был организован модный показ, а потом для собравшихся выступили воздушные гимнасты.
«У меня есть очень близкие мои девушки в клубе, которые являются амбассадорами клуба. И вот они помогают мне держать эту марку, несмотря на то, что я часто путешествую, достаточно часто нахожусь в каких-то своих рабочих процессах и съемках, реалити-шоу в том числе. Поэтому они поддерживают и в те моменты, когда я отвлекаюсь… Сегодня, зайдя в этот зал, я поняла, что, несмотря на то, что бывают в жизни разные перипетии, переживания — настоящие люди, те люди, которые искренни друг к другу и переживают друг за друга, поддерживают друг друга, они всегда будут рядом и вместе. Вы знаете, для меня сегодня это просто какой-то день феерии, день мечты, день подтверждения того, что все не зря. Да, бывает сложно, но если ты искренне относишься к своему делу, то все получается», — рассказала Полина Диброва.
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ