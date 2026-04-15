Герой спецоперации «Z» Болат Чыпсынак прижал врага к земле точным огнем

Гвардии рядовой Юрий Хатенов и Гвардии старшина Болат Чыпсынак

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Воевать не числом, а умением», - учил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам говорил: «Сам погибай, а товарища выручай».

ПРОЯВИЛ ОТВАГУ ВО ВРАЖЕСКОЙ ТРАНШЕЕ

Гвардии рядовой Юрий Хатенов

«Гвардии рядовой Юрий Хатенов, действуя в составе штурмовой группы выполнял боевую задачу по захвату укреплённой позиции противника в районе одного из населённых пунктов.

В ходе штурма, в составе головной дозорной группы, Хатенов одним из первых ворвался во вражескую траншею. В условиях ближнего боя, используя штатное стрелковое оружие АК-74, он ликвидировал боевиков ВСУ, что привело к нарушению управления обороняющимся подразделением и подавлению организованного сопротивления противника.

Решительные и стремительные действия Юрия обеспечили штурмовой группе возможность развить успех и в кратчайшие сроки овладеть опорным пунктом противника.

Личная отвага и инициатива гвардии рядового Юрия Хатенова оказали решающее влияние на ход наступления подразделения в критический момент. Захваченный опорный пункт был использован для закрепления основных сил, что обеспечило дальнейшее развитие наступления и успешное выполнение поставленной боевой задачи».

ПРИЖАЛ ВРАГА К ЗЕМЛЕ ТОЧНЫМ ОГНЕМ

Гвардии старшина Болат Чыпсынак

«Экипаж танка Т-80БВ под командованием гвардии старшины Болата Чыпсынака, выполнял боевую задачу по огневому поражению укреплённых опорных пунктов противника с закрытой огневой позиции для поддержки наступления мотострелковых подразделений в районе одного из населённых пунктов.

Чыпсынак организовал выдвижение боевой машины, с учетом особенностей рельефа местности. Прибыв на заранее подготовленную позицию и используя данные, полученные от расчета разведывательного БПЛА «Орлан-10», Чыпсынак отдавал целеуказания и корректировал боевую работу. Экипаж под его командованием произвел восемь точных выстрелов бронебойно-подкалиберными и осколочно-фугасными снарядами и успешно поразил два ключевых долговременных огневых сооружения, уничтожив личный состав ВСУ с дистанции нескольких километров.

Несмотря на активное огневое воздействие, после выполнения боевой задачи, танк Т-80БВ под командованием Болата успешно вернулся в исходный район.

Профессионализм экипажа танка Т-80БВ, хладнокровие и умелое командование гвардии старшины Болата Чыпсынака позволили подавить огневые точки противника. Это обеспечило продвижение наших штурмовых групп и закрепление на важных рубежах с минимальными потерями».

