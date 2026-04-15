Владимир Путин обратился к людям: признал проблемы в экономике и потребовал действовать

Фото: REUTERS.
Экономическая ситуация в России хуже, чем прогнозировали Минэк и Центробанк. Об этом в среду заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.
Широкой публике показали только вступительное слово президента. Глава государства начал с перечисления не самых приятных фактов.
- Статистические данные показывают, что уже два месяца подряд экономическая динамика, к сожалению, снижается. В целом за январь–февраль ВВП сократился на 1,8 процента. В минусе оказались обрабатывающие отрасли и промышленное производство в целом, а также такое важное, системно значимое направление, как строительство.
Путин заметил: есть сезонные факторы, например, в январе было на два рабочих дня меньше, чем в предыдущем году, в феврале – на день.
- Это, конечно, объективные обстоятельства, но очевидно, что далеко не только они определяют деловую, инвестиционную активность в стране. Рассчитываю сегодня услышать подробные доклады о том, почему траектория макропоказателей в экономике пока находится ниже ожиданий. Причём ожиданий не только экспертов и аналитиков, но и прогнозов самого правительства, а также Центрального банка России, - заявил Путин.
То есть снижения ждали, что логично. В прошлом году экономику «охлаждали», чтобы добиться торможения инфляции. Чтобы рост цен не ударил по карманам простых россиян. Но, как констатировал Путин, негативные последствия оказались серьезнее, чем прогнозировалось.
Президент продолжил: в этой ситуации власть ждать не будет – нужны конкретные меры, чтобы поддержать производителей и бизнес.
- Жду предложений по дополнительным мерам, направленным на возобновление роста отечественной экономики, на поддержку деловых инициатив, - обратился глава государства к министрам.
Путин подчеркнул, что будущее он видит в формировании экономики вокруг высокотехнологичных отраслей. Говоря простыми словами, чтобы зарплаты были больше, нужно из недорогих компонентов производить дорогие продукты - с высокой добавочной стоимостью. Именно такие отрасли государство будет поддерживать активнее прочих.
- Отмечу, что, несмотря на общую экономическую динамику, уровень безработицы продолжает держаться на низком уровне - 2,1 процента. Это в том числе говорит о том, что наш рынок труда меняется, получают развитие гибкие, платформенные виды занятости.
Чем дальше говорил глава государства, тем яснее становилось - его слова обращены к людям. Чтобы россияне понимали: власть проблемы видит и над ними работает. Но в момент, когда все силы Европы направлены на то, чтобы подорвать нашу экономику, говорить вслух о наших дальнейших действиях никто не будет.
- Кроме того, поговорим о ситуации в сфере государственных финансов. Мы с вами не раз отмечали, насколько важно выдерживать курс на сбалансированность бюджета, сохранять его устойчивость, нацеленность на развитие, в том числе в условиях резких колебаний конъюнктуры на внешних рынках. Мы это внимательно с вами отслеживаем, видим, что происходит, - президент явно намекнул на ситуацию на Ближнем Востоке. - Правительство подготовило соответствующие меры. Сегодня мы их обсудим.
Камеры моментально отключились – все самое интересное должно остаться за закрытыми дверями…
