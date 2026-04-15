Владимир Путин обратился к людям: признал проблемы в экономике и потребовал действовать

На совещании по экономике Владимир Путин обратился к россиянам

Экономическая ситуация в России хуже, чем прогнозировали Минэк и Центробанк. Об этом в среду заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.

НИЖЕ ПРОГНОЗА

Широкой публике показали только вступительное слово президента. Глава государства начал с перечисления не самых приятных фактов.

- Статистические данные показывают, что уже два месяца подряд экономическая динамика, к сожалению, снижается. В целом за январь–февраль ВВП сократился на 1,8 процента. В минусе оказались обрабатывающие отрасли и промышленное производство в целом, а также такое важное, системно значимое направление, как строительство.

Путин заметил: есть сезонные факторы, например, в январе было на два рабочих дня меньше, чем в предыдущем году, в феврале – на день.

- Это, конечно, объективные обстоятельства, но очевидно, что далеко не только они определяют деловую, инвестиционную активность в стране. Рассчитываю сегодня услышать подробные доклады о том, почему траектория макропоказателей в экономике пока находится ниже ожиданий. Причём ожиданий не только экспертов и аналитиков, но и прогнозов самого правительства, а также Центрального банка России, - заявил Путин.

То есть снижения ждали, что логично. В прошлом году экономику «охлаждали», чтобы добиться торможения инфляции. Чтобы рост цен не ударил по карманам простых россиян. Но, как констатировал Путин, негативные последствия оказались серьезнее, чем прогнозировалось.

КУДА ИДЕМ?

Президент продолжил: в этой ситуации власть ждать не будет – нужны конкретные меры, чтобы поддержать производителей и бизнес.

- Жду предложений по дополнительным мерам, направленным на возобновление роста отечественной экономики, на поддержку деловых инициатив, - обратился глава государства к министрам.

Путин подчеркнул, что будущее он видит в формировании экономики вокруг высокотехнологичных отраслей. Говоря простыми словами, чтобы зарплаты были больше, нужно из недорогих компонентов производить дорогие продукты - с высокой добавочной стоимостью. Именно такие отрасли государство будет поддерживать активнее прочих.

- Отмечу, что, несмотря на общую экономическую динамику, уровень безработицы продолжает держаться на низком уровне - 2,1 процента. Это в том числе говорит о том, что наш рынок труда меняется, получают развитие гибкие, платформенные виды занятости.

К ЧЕМУ ОБЩИЕ СЛОВА?

Чем дальше говорил глава государства, тем яснее становилось - его слова обращены к людям. Чтобы россияне понимали: власть проблемы видит и над ними работает. Но в момент, когда все силы Европы направлены на то, чтобы подорвать нашу экономику, говорить вслух о наших дальнейших действиях никто не будет.

- Кроме того, поговорим о ситуации в сфере государственных финансов. Мы с вами не раз отмечали, насколько важно выдерживать курс на сбалансированность бюджета, сохранять его устойчивость, нацеленность на развитие, в том числе в условиях резких колебаний конъюнктуры на внешних рынках. Мы это внимательно с вами отслеживаем, видим, что происходит, - президент явно намекнул на ситуацию на Ближнем Востоке. - Правительство подготовило соответствующие меры. Сегодня мы их обсудим.

Камеры моментально отключились – все самое интересное должно остаться за закрытыми дверями…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Путин утвердил членов Общественной палаты России

Владимир Путин поручил позаботиться о людях, переживших наводнение