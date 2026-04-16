Роман Товстик о примирении с Викторией Боней: «Я очень рад, что так произошло»

Роман Товстик

В начале апреля стало известно, что компания Романа Товстика подала суд на блогера Викторию Боню, которая сравнила корпорацию по производству БАДов с «пирамидой». На самом деле, когда-то Виктория даже сотрудничала с этим предприятием и рекламировала их продукцию. Но в прошлом году в разгар бракоразводного процесса Елены и Романа Товстиков, Боня публично поддержала бывшую жену бизнесмена, а затем прошлась и по его компании. А буквально вчера юрист Катя Гордон, представлявшая интересы Бони в этом деле, сообщила, что стороны примирились.

«После коротких переговоров, которые инициировала Гордо, в которых адвокат от N* по божьему промыслу оказался дагестанцем (Михаил Мушаилов) по национальности… было принято решение закопать топор войны, отозвав иск, и сплотиться в помощи Дагестану.

N*, как и Виктория, перевели по миллиону в помощь Дагестану, и также N* отправляет груз с едой на миллион в штаб, организованный в месте, где люди терпят бедствие», — написала в личном блоге Гордон.

Роман Товстик и Полина Диброва.

Романа Товстика мы встретили на мероприятии по случаю восьмилетия клуба Полины Дибровой.

«Вообще, всегда хорошо, когда люди находят общий язык и мирятся. В идеале сделать так, чтобы было меньше различных конфликтов в принципе. Кто-то что-то сказал, кто-то не согласен. Всегда есть возможность договориться, помириться. Тем более, тут такая история, когда нужна помощь Дагестану. И мы все в это включены, собираем средства и считаем, что в сложные моменты нужно помогать. Катя (имеет ввиду Гордон) мне позвонила, рассказала эту историю. Я тут же связался с компанией, и все решилось… Я очень рад, что так произошло», — рассказал KP.RU Роман Товстик.

А вот тему судов с бывшей женой Еленой Товстик Роман обсуждать не захотел. Известно, что экс-супруги до сих пор судятся и из-за совместно нажитого имущества, и из-за детей.

«Я не хочу обсуждать эту тему. Надеюсь, скоро все завершится. Я всегда за мирное решение, поэтому, я думаю, все будет хорошо», — добавил Роман.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

