Сотни идей, десятки регионов: стали известны полуфиналисты конкурса «Ты в игре»

Конкурс «Ты в игре» проходит ежегодно по государственной программе «Спорт России» при поддержке Министерства спорта. Его главная задача — находить и помогать расти ярким спортивным проектам, направленным на вовлечение людей в занятия физкультурой и спортом.

Итог приема заявок текущего сезона впечатляет. Участники представили 6 133 проекта со всей страны, они уже сегодня меняют отношение россиян к спорту, делая его ближе и понятнее.

Больше всего заявок, прошедших в следующий этап, организаторы конкурса получили из Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Татарстан. Наибольшее число проектов поступило в номинациях «Точка старта», «Масштаб», «Дети в спорте» и «Безграничные возможности».

«Конкурс «Ты в игре» очень точно отвечает на запрос времени. В стране сегодня огромный запрос на спорт как стиль жизни, а не только как большой профессиональный результат, и именно такие инициативы во многом решают подобные задачи. Важно, что среди полуфиналистов конкурса много проектов, где авторы смотрят на спорт как на предпринимательство и сервис для людей. В акселераторе мы разберем их идеи как полноценный бизнес. Я проведу для участников сессию по предпринимательству в любительском спорте. Поговорим о спортивном менеджменте, маркетинге, спонсорстве и о трендах, которые определяют индустрию в настоящее время. Хочется, чтобы каждый участник ушел с конкретным пониманием, куда и как ему двигаться дальше и менять жизнь окружающих на долгой дистанции, а не в формате разовой акции», — считает Владимир Волошин, эксперт конкурса, сооснователь МойФитнес.рф, Лиги марафонов «BRICS», IRONSTAR, ROSA RUN, победитель этапа Кубка мира по ультратриатлону 2260 км.

Одним из полуфиналистов в номинации «Дети в спорте» стала международная интернет-акция «Послушный мяч», которая зародилась в 2019 году в городе Кулебаки Нижегородской области. Участники стремятся набить мяч как можно большее число раз, а лидеры, сумевшие сделать больше сотни ударов за минуту, входят в клуб «Послушный мяч 100». Проект дважды, в 2024 и 2025 годах, признавался Российским футбольным союзом одной из лучших инициатив для детей и массового футбола. Это не просто флешмоб, а философия, объединяющая поколения и культуры через общую любовь к игре.

Проект «Безграничное движение» — адаптивный роллер-спорт и горнолыжная подготовка для детей с ДЦП и РАС. Авторы из Воронежской области представили инициативу в номинации «Безграничные возможности». Проект охватывает десятки семей не только в своем регионе, но также в Липецке, Орле, Брянске, Москве и Московской области. Методика занятий позволяет сочетать спорт с реабилитацией, адаптируя нагрузку под каждого ребенка, а сам проект предлагает участникам непрерывную траекторию развития — от первых занятий и до соревнований.

Проект Футбол в селе Ловозеро 2.0. тренера Яниса Шебута из Мурманской области в номинации «Точка старта» уже 15 лет развивает футбол в маленьком саамском селе за Полярным кругом с населением всего 2 000 человек. Число юных футболистов за это время выросло с 3 до 110 детей. Тренер на собственные средства, по возможности привлекая спонсоров, вывозит детей на соревнования и сборы, закупает призы и инвентарь. Важная часть проекта — благотворительная акция «Футбольные робингуды», в рамках которой часть инвентаря передается в интернаты и отдаленные поселки.

Забег-ярмарка «Русская тропа» из Ивановской области (номинация «Масштаб») — первый и единственный ультра-трейл в регионе. Двухдневное событие проходит в малом городе Гаврилов Посад и включает 13 дистанций от 600 м до 110 км. Трейлы сопровождаются народными мастер-классами, лекториями и концертной программой в атмосфере русских традиций и сельского лета, органично соединяя бег и локальный культурный код.

Среди ярких полуфиналистов AkratoPRIME из Кировской области — CRM-система для управления спортивными школами как бизнесом, представленная в номинации «Трансформация в спорте». Платформа объединяет процессы от первого контакта с клиентом до расчета зарплаты тренеров, а доступ к системе можно предоставить как руководителям и сотрудникам, так и родителям юных спортсменов. На сегодняшний день к AkratoPRIME подключены 200 спортивных школ из 52 регионов России, в перспективе планируется подключить как минимум каждую вторую спортшколу страны.

«Полуфиналисты конкурса «Ты в игре» своими идеями показывают, насколько динамично сегодня развивается массовый спорт в России. Выход в полуфинал для участников означает, что их проект уже состоялся и получил доверие со стороны профессионального сообщества. Кроме того, это серьезный вызов и для самих авторов инициатив, и для регионов, которые они представляют. Конкурс «Ты в игре» помогает людям, которые на местах создают условия для занятий спортом, обрести поддержку, а их проектам — получить в перспективе устойчивое развитие», — поделилась Светлана Журова, эксперт конкурса, олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва, первый заместитель Председателя комитета по международным делам.

Авторов этих и других проектов конкурса «Ты в игре» ждет образовательный акселератор продолжительностью в три недели. В рамках программы, которую разработал Российский Международный Олимпийский Университет, эксперты разберут с участниками ключевые темы: от поиска партнеров и юридических аспектов до работы с грантами и цифровым продвижением. Отдельные лекции будут посвящены созданию презентаций, коммуникациям с органами власти, развитию фиджитал-проектов.

Завершением программы станет стратегическая сессия, где авторы проектов смогут подготовить коммерческие предложения для потенциальных спонсоров. Участие в мероприятии даст конкурсантам уникальную возможность получить новые знания и ценный опыт, необходимые для масштабирования и развития проектов, а также завести полезные знакомства.

Поддержать полуфиналистов, проголосовав за понравившийся проект, может любой желающий путем народного голосования. Оно пройдет на сайте конкурса тывигре.рф с 23 по 30 апреля.

Заявки на участие в VI сезоне конкурса «Ты в игре» поступали со всей страны. Больше всего проектов представили Москва (290), Санкт-Петербург (278) и Нижегородская область (146). В топ-5 также вошли Краснодарский край (142) и Чувашская Республика (138).

Самыми популярными номинациями стали «Дети в спорте» (1 414), «Точка старта» (1 381) и «Безграничные возможности» (823). Среди тематик лидируют футбол (340), единоборства (299), адаптивный спорт (265) и спортивно-массовые мероприятия (200). Этими направлениями тематики заявок не ограничивались — как и в прошлых сезонах, разнообразие идей было огромно.

Полуфиналисты поборются за призовой фонд: победители в каждой из номинаций получат 500 000 рублей, а обладатель Гран-при — 1 000 000. Победителей в партнерских номинациях ждут специальные призы.

Подробная информация о VI сезоне «Ты в игре» публикуется на официальном сайте конкурса тывигре.рф

Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» проводит АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации по государственной программе «Спорт России». За шесть сезонов конкурса было получено более 27 тысяч заявок.

Справочная информация

С 2019 года при государственной поддержке появляется все больше возможностей для занятий спортом: развивается спортивная инфраструктура, проходят спортивно-массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», прогрессирует детский спорт, развиваются направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО.

С 2025 года действует государственная программа «Спорт России», направленная на популяризацию массового спорта и повышение качества жизни и удовлетворенности россиян. Одна из важнейших целей государственной программы — к 2030 году вовлечение в занятия спортом до 70% россиян (сейчас этот показатель составляет 62,6%).