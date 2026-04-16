Что нельзя делать на балконе в 2026 году

Многим кажется, что раз балкон — это продолжение квартиры, то и распоряжаться им можно по принципу «что хочу, то и делаю». Однако российским законодательством предусмотрен ряд ограничений таких «хотелок». С помощью экспертов-юристов мы составили перечень самых частых нарушений, за которые могут грозить неприятности типа административного штрафа.

Штрафы за шашлыки на балконе

Противопожарные правила прямо запрещают использовать на балконах и лоджиях квартир открытый огонь.

- Причина проста: балкон в многоквартирном доме слишком легко превращается и в точку распространения пожара по фасаду и соседним помещениям, - объясняет кандидат юридических наук, доцент, преподаватель РАНХиГС, практикующий юрист Екатерина Кудряшова. - Под запрет подпадают мангалы, жаровни, горелки, свечи и любые иные источники открытого пламени. За нарушение требований пожарной безопасности для граждан предусмотрен штраф по статье 20.4 КоАП РФ — в общем случае от 5 000 до 15 000 рублей, а при особом противопожарном режиме или более тяжких последствиях санкции выше.

Жечь мусор, какие-нибудь бумаги, которые срочно потребовалось уничтожить именно таким образом (например, старые любовные письма из эпохи, когда еще не было мессенджеров — ну как-то не романтично их просто отправить в мусорку), забывать окурки — аналогичное нарушение.

Штрафы за курение на балконе

С курением ситуация сложнее.

- Здесь чаще всего возникает путаница, - говорит Екатерина Кудряшова. - Федеральный закон не вводит общего прямого запрета на курение именно на балконе собственной квартиры - как, например, в лифте, на лестничной клетке или общедомовом балконе. Но такой “формальной свободе” не стоит слишком радоваться. Если дым систематически попадает к соседям и нарушает их право на благоприятную среду проживания, возможны гражданские иски о компенсации морального вреда. Верховный Суд уже признавал саму возможность такой защиты. Тезис «у себя дома можно все» в подобных судебных спорах обычно живет недолго.

- Курение на балконе квартиры с риском возгорания — брошен не потушенный окурок, рядом горючие материалы (например, картонные коробки - в которых у многих на балконах что-то хранится) - может квалифицироваться как нарушение требований пожарной безопасности с теми же штрафами 5 000–15 000 рублей по ст. 20.4 КоАП РФ, - дополняет адвокат Надежда Швырева.

Штрафы за расширение балкона и перенос батарей

Здесь сложности связаны с тем, что владельцы квартир обычно не подозревают: балкон — не совсем их личное имущество.

- Собственник не вправе самовольно переустраивать балкон или лоджию так, чтобы затрагивались фасад, несущие элементы или иное общее имущество. Самовольное переустройство может повлечь не только требование вернуть все в исходное состояние, но и административный штраф по статье 7.21 КоАП РФ — для граждан от 2 000 до 2 500 рублей. Балконная плита, в частности, относится именно к общему имуществу многоквартирного дома. И на практике возникает много неприятных сюрпризов: человек уверен, что “просто улучшил балкон”, а юридически уже вмешался в общее имущество дома, - говорит Екатерина Кудряшова.

Возможные нарушения — расширение балкона или лоджии, перенос батарей, устройство водяного теплого пола без согласования.

Штрафы за захламление балкона

Хранить на балконе или лоджии какие-то вещи в целом не запрещено. Но важно, чтобы:

- эти вещи не были легко воспламеняемыми (старая деревянная мебель, бумаги, уголь для шашлыка и т. п.),

- они не создавали препятствий эвакуации в случае пожара (не были загромождены пожарные лестницы и люки).

- Захламление или загромождение балкона вещами может быть расценено как нарушение требований пожарной безопасности и привести к штрафу в размере от 5 000 до 15 000 рублей с предписанием об устранении захламления собственными силами. При повторном фиксировании нарушения штраф увеличится и составит от 12 000 до 20 000 рублей, - предупреждает юрисконсульт ПРАВОКАРД Александр Филин.

Также на балконе запрещено хранить взрывоопасные вещи типа газовых баллонов. Штрафы — те же. Но если по вашей вине произойдет взрыв — ответственность может быть уже уголовной.

Штрафы за крики на балконе

Ссориться и орать друг на друга тоже лучше не на балконе. Особенно — в позднее время, когда, как предполагается, соседи отдыхают. Это может трактоваться как нарушение закона о тишине.

- За нарушение тишины и покоя граждан размер штрафа устанавливается регионом самостоятельно и варьируется от 1000 до 3000 рублей, - говорит Александр Филин. - А за нарушение тишины с использованием нецензурной брани или иными действиями, выражающими явное неуважение к обществу, размер штрафа - от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

