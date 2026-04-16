Экологическая акция на АЗС по всей стране: «Чисто. Весна» в хорошей компании

В середине апреля привычная размеренность на автозаправках ЛУКОЙЛа сменилась праздничным ажиотажем эко-акции «Чисто. Весна», которая в этом году, в честь 35-летия компании, переросла в масштабный марафон добрых дел с участием более миллиона человек по всей стране.

Защитники и вратари экологии

Свой 35-летний юбилей компания отмечает вкладом в будущие поколения и запуском на «Чисто. Весна» экологического марафона «Создаем новый лес: 35 тысяч деревьев.

Старт акции дал знаменитый вратарь Артем Ребров, который посадил первый куст сирени. «Как только мы закончим высадку этого прекрасного куста сирени, на счётчике ЛУКОЙЛ-Арены начнётся отсчёт деревьев – 1:0 в пользу экологии! И так до 35 тысяч!», - сказал спортсмен.

К нему присоединился легенда Спартака Никита Баженов и действующие игроки: полузащитник Наиль Умяров, нападающие Ливай Гарсия и Манфред Угальде, защитник Кристофер Ву и вратарь команды Илья Помазун. Зеленую инициативу поддержала женская команда клуба.

«Мы вместе делаем хорошее дело, помогаем природе, думаю, это сторицей вернется. В юбилейный для корпорации год хотела бы пожелать Компании процветания, пусть эти 35 лет будут только началом, и с каждым годом масштаб добрых дел только увеличивается», - отметила нападающая Кира Петухова.

Наиль Умяров, полузащитник Спартака, впервые принял участие в «Чисто. Весна». «Важно поддерживать экологические инициативы, своим примером вдохновлять людей. Классно, что компания так креативно подходит к заботе о природе. Акция – не только экологическая, это и сплочение, и общение с болельщиками, и посыл людям, который мы даем. Надеюсь, многие из них поддержат нашу хорошую компанию», - поделился впечатлениями игрок.

Никита Баженов второй год участвует в социальных инициативах. «Чисто. Весна» нужна и важна, и с каждым годом акция становится все масштабнее, интереснее. Сегодня пришло много детей, а также тех, кто просто приехал заправиться и остался на праздник. Кругом царит прекрасное настроение. В прошлый раз «Чисто. Весна» проходила на заправке рядом с моим домом. И теперь я регулярно навещаю своих «подопечных», - деревья, которые мы посадили с командой Спартака. В этом году появится аллея сирени, и это наш вклад в акцию «Создаем новый лес: 35 тысяч деревьев», чтобы сделать наш мир чище и светлее», - сказал прославленный футболист.

Спортивный дух празднику придали и пилоты «ЛУКОЙЛ Рейсинг Тим». Игроки и гонщики, привыкшие к скорости и азарту соревнований, с удовольствием сменили поле и трассу на садовый инвентарь. А театральность и красоту акции привнесли актер театра и кино Павел Табаков, Comedy woman Елена Борщева и бодибилдер, участник шоу «Титаны» Валерий Юшкевич.

Актер театра и кино Павел Табаков.

Бодибилдер, участник шоу «Титаны» Валерий Юшкевич и Comedy woman Елена Борщева.

Уникальность момента подчеркнул Симон Трандафилов, коммерческий директор эко-сервиса «Сохрани лес»: «35 тысяч деревьев – для единоразовой помощи это огромная цифра, это около 11–12 гектаров нового леса. Благодаря участию бизнеса у нас есть возможность решать насущные проблемы экологии, менять жизнь к лучшему».

Хорошая компания

Эко-эстафета прокатилась по всей стране на трех тысячах АЗС, создавая атмосферу уличного фестиваля. В Астрахани водителей встречала живая музыка, в Перми – неожиданные звуки гуслей, а в Волгограде устроили перформанс на нефтяных бочках. В Санкт-Петербурге фанаты мотоспорта выстроились в очередь за автографом чемпиона мира Фомы Калинина, в Краснодаре настроение создавали мимы и диджеи.

«Очень приятная дружелюбная атмосфера на АЗС ЛУКОЙЛа, располагает принять участие в экологической акции. Здорово, что можно с минимальными усилиями через мобильное приложение сделать доброе дело и посадить дерево», - отметила участница акции Алина.

«Не ожидала такое увидеть, очень рада была участвовать в такой акции, всегда приятно сделать доброе дело, посадить дерево. Мне очень понравилось, атмосфера классная, много ребят, все готовы тебе помочь, все дружелюбные, очень заряжающая атмосфера!», - поделилась Галина.

А участникам акции в Перми надолго запомнится концерт гусляра Романа Хозеева и знаменитого балалаечника Андрея Кирякова. «Первый раз в жизни увидела настоящие гусли, я просто в шоке!» - призналась одна из посетительниц. «Очень удивили, спасибо, ЛУКОЙЛ, всегда приезжаю только сюда», - говорит постоянный клиент бренда.

«Особенно ценно, что такие инициативы не только объединяют людей, но и приносят реальную пользу. Очень приятно быть частью такого доброго и полезного дела!» - отметил участник акции.

Традиционные развлечения на АЗС в эти дни – автографы, фотосессии и розыгрыши призов в акции «Больше, чем покупка». Многим достались в подарок мягкие игрушки, полезные товары на дачу и в дорогу – продукция социальных предпринимателей.

«2025 году оказана поддержка 49 производителям товаров на общую сумму более полумиллиарда рублей. Это, конечно, огромный импульс для развития социального предпринимательства в стране», - подчеркнул Евгений Голубев, руководитель проекта «Больше, чем покупка» фонда «Наше будущее».

«Чисто. Весна» вновь показала, что даже обычный заезд на заправку может стать событием, объединяющим артистов, спортсменов и тысячи водителей в одну хорошую компанию неравнодушных людей.