Дом. Семья17 апреля 2026 4:00

«Венец безбрачия» действительно существует: Вот откуда он берется и как его снять - советы психолога

Психолог Будаева: Зависимости и трудоголизм закладываются на первом году жизни
Алина МАКЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Замечали, наверняка, в своем окружении. Вот есть девушка, всем-то она хороша: и внешне, и характером мягкая, и с денежной работой. А с мужчинами не везет хронически. Вечно связывается с кем-то, кто ей точно не ровня по социальному кругу или возрасту. То пьющий, то бьющий. То простой, как три копейки. То изломанный жизнью непризнанный гений помятой наружности. Помучается, конечно, с очередным кавалером, пытаясь уступить, подладиться, где-то смягчить, сгладить углы. Да вечно шила в мешке не утаишь, неравенство прорвется, союз развалится. Годы идут, и круговерть неподходящих мужчин со временем замедляется, но не останавливается совсем.

Подружки уже устали предлагать свободных друзей мужа (да и заканчиваются свободные-то годам к 35). Мама готова отдать хоть за кого. А бабушка, нет-нет, да подожмет губы: «Венец безбрачия на тебе что ли, Маша?»

Или другая – такая же архетипическая - история. Была у девы в юности яркая первая любовь. Страсти пылали! Пожар в душе, весь мир курит в сторонке. Но что-то не срослось, расстались молодые люди. А потом сошлись, а потом расстались… Теперь вроде уже и не пытаются съехаться и жить вместе. Он приезжает раз в месяц, такой знакомый, родной. Яркая вспышка. Наутро снова телепортируется в свою галактику. Переписки и то изредка. Никаких встреч между свиданиями. «Но все-таки он каждый раз возвращается ко мне! Значит, не может забыть!» - рыдает дева подружкам после распитой бутылочки игристого. Те утирают слезы страдалице, а про себя думают: «Сдался он тебе, кот потрепанный!»

Ну или вот третий тип: уже не юна, но хоронить себя рано. За плечами распавшийся брак, за годы которого из имущества был нажит в основном лишний вес. И вроде бы нужно привести себя в форму, чтобы снова вернуться на брачный рынок. Но неведомая сила тянет ко рту бутерброд и сладкую булочку каждый вечер. «Одна радость в жизни осталась!» - оправдывается дама.

Книга психолога Елены Будаевой «Похождения вечных принцесс»

Книга психолога Елены Будаевой «Похождения вечных принцесс»

НЕ ВСЕ ТАК ОЧЕВИДНО, КАК КАЖЕТСЯ

Казалось бы, все эти истории максимально просты. Выбирай себе ровню. Суди о чувствах человека не по словам, а по делам. Возьмись за красоту и здоровье, тебе же надо. И будешь счастлива, и люди к тебе потянутся.

Но нет. Так просто только в чужих историях разбираться. В своей жизни так легко порядок навести почему-то не удается.

Потому что корни наших проблем – глубоко в детстве, объясняет книга психолога Елены Будаевой «Похождения вечных принцесс», вышедшая недавно в издательстве «Комсомольская правда». Принцессы – это мы. Девочки, которых когда-то в самом нежном возрасте недолюбили, недоцеловали, кому недодули в макушку.

И мы сами об этом чаще всего даже не подозреваем. Многие наши проблемы, аукающиеся неуспешностью, неустроенностью, неразделенностью, лежат в младенческих отношениях с матерью, - пишет эксперт в книге.

«Первые три года она должна работать как эмоциональный инкубатор. А в реальности чаще всего работает как бытовой: одеть, покормить, искупать. Психика малыша развивается, только если мать становится эмоциональным «кишечником» и «переваривает» все его тревоги, а затем отдает ему в переработанном виде. Так младенец постепенно формирует психический аппарат, который уже сам способен «переваривать». И тогда к появлению зубов ему не нужна грудь как успокоительное, в его психике уже есть механизмы правления с тревогой и чувствами. Если ребенок к году не готов бросить грудь, значит, эмоционально не созрел. Он на раннем младенческом уровне – материнская функция не выполнена.

Более взрослых контактов с матерью и своими эмоциями нет, сепарация не происходит. Пищевая алкогольная, наркотическая зависимость и трудоголизм – это результаты отсутствия сепарации (эмоционального отделения – Ред.) на первом году жизни. Человек заменяет грудь едой, другим человеком, отношениями с руководителем, вредит себе алкоголем или соской в виде сигареты».

ОДИНОЧЕСТВО ВДВОЕМ

Оттуда же, из глубокого детства, и неспособность построить крепкие отношения. Такие земные, устойчивые, и теплые.

Те женщины, у кого есть навык сближаться и жить в паре, появление мужчины раз в месяц на его условиях воспринимают как что-то неправильное и им неподходящее, подчеркивает психотерапевт. То есть они заведомо не попадутся в ловушку многолетнего ожидания невнятного принца. Но недолюбленным в детстве принцессам избежать ее вряд ли удастся.

«Для психического младенца ожидание идеального принца/мамы приятнее, чем столкновение с реальным живым человеком, который не обязан решать проблемы, контейнировать все тревоги и всегда быть на связи», - объясняет Елена Будаева.

По словам психолога, если закопаться поглубже в мотивы таких людей, то выяснится, что на подсознательном уровне и мужчины, и женщины нередко мечтают, что вот появится партнер, и станет спокойно и счастливо.

«Фантазируют об этом, как правило, те, у кого много тревоги из-за невротического склада характера. И конечно же, никакой другой человек, кроме психоаналитика, и то после многолетней работы, не сможет эту тревогу убрать», - отмечает эксперт. – «А в жизни даже очень адекватный партнер со временем перестанет перекрывать тревогу, и человек списывает это не несовершенство другого. И начинается новый поиск идеала».

ОСТАНОВИТЬ БЕГ ПО КРУГУ

Можно ли снять «венец безбрачия»? Освободиться от разрушающих зависимостей? «Долюбить» и «доцеловать» себя тем принцессам, которым не повезло на старте? Можно. Хотя и сложно.

«Путь терапии непрост, но он открывает дорогу к себе и настоящей жизни, без иллюзий. Это честная дорога. Долгая история выстраивания другого способа отношений, доверия, проживания грусти, ощущения тепла, - пишет Елена.

Но становиться на этот путь точно стоит: «Неврозы с годами обостряются, долго компенсировать их психика не сможет. Ужас обрушится в тот момент, когда сил с ним справляться уже не будет. И это окажется намного страшнее терапии».

ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ

«Почти ни у кого из нас не было идеальных матерей, и поэтому мы взрослеем с кучей тревог, страхов и неуверенностей».

«Все идеализированные мечты легко вложить в отсутствующий объект. В присутствующий ничего такого не вложишь, потому что быстро обнаруживается необходимость подстраиваться, выдерживать злость и депрессивность другого и ожидания от тебя».

«Люди цепляются друг за друга по видовому признаку: уточки с уточками, белочки с белочками. Если женщина выбирает мужчину, который готов видеться только раз в месяц, значит, это и ее потребность. Иначе бы он ее не привлек. У них равные лимитные резервуары».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Любовь с первого взгляда существует благодаря мужчинам: они влюбляются чаще и быстрее женщин

Мы такие разные... И все-таки мы вместе!