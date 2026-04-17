«Венец безбрачия» действительно существует: Вот откуда он берется и как его снять - советы психолога

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Замечали, наверняка, в своем окружении. Вот есть девушка, всем-то она хороша: и внешне, и характером мягкая, и с денежной работой. А с мужчинами не везет хронически. Вечно связывается с кем-то, кто ей точно не ровня по социальному кругу или возрасту. То пьющий, то бьющий. То простой, как три копейки. То изломанный жизнью непризнанный гений помятой наружности. Помучается, конечно, с очередным кавалером, пытаясь уступить, подладиться, где-то смягчить, сгладить углы. Да вечно шила в мешке не утаишь, неравенство прорвется, союз развалится. Годы идут, и круговерть неподходящих мужчин со временем замедляется, но не останавливается совсем.

Подружки уже устали предлагать свободных друзей мужа (да и заканчиваются свободные-то годам к 35). Мама готова отдать хоть за кого. А бабушка, нет-нет, да подожмет губы: «Венец безбрачия на тебе что ли, Маша?»

Или другая – такая же архетипическая - история. Была у девы в юности яркая первая любовь. Страсти пылали! Пожар в душе, весь мир курит в сторонке. Но что-то не срослось, расстались молодые люди. А потом сошлись, а потом расстались… Теперь вроде уже и не пытаются съехаться и жить вместе. Он приезжает раз в месяц, такой знакомый, родной. Яркая вспышка. Наутро снова телепортируется в свою галактику. Переписки и то изредка. Никаких встреч между свиданиями. «Но все-таки он каждый раз возвращается ко мне! Значит, не может забыть!» - рыдает дева подружкам после распитой бутылочки игристого. Те утирают слезы страдалице, а про себя думают: «Сдался он тебе, кот потрепанный!»

Ну или вот третий тип: уже не юна, но хоронить себя рано. За плечами распавшийся брак, за годы которого из имущества был нажит в основном лишний вес. И вроде бы нужно привести себя в форму, чтобы снова вернуться на брачный рынок. Но неведомая сила тянет ко рту бутерброд и сладкую булочку каждый вечер. «Одна радость в жизни осталась!» - оправдывается дама.

Книга психолога Елены Будаевой «Похождения вечных принцесс»

НЕ ВСЕ ТАК ОЧЕВИДНО, КАК КАЖЕТСЯ

Казалось бы, все эти истории максимально просты. Выбирай себе ровню. Суди о чувствах человека не по словам, а по делам. Возьмись за красоту и здоровье, тебе же надо. И будешь счастлива, и люди к тебе потянутся.

Но нет. Так просто только в чужих историях разбираться. В своей жизни так легко порядок навести почему-то не удается.

Потому что корни наших проблем – глубоко в детстве, объясняет книга психолога Елены Будаевой «Похождения вечных принцесс», вышедшая недавно в издательстве «Комсомольская правда». Принцессы – это мы. Девочки, которых когда-то в самом нежном возрасте недолюбили, недоцеловали, кому недодули в макушку.

И мы сами об этом чаще всего даже не подозреваем. Многие наши проблемы, аукающиеся неуспешностью, неустроенностью, неразделенностью, лежат в младенческих отношениях с матерью, - пишет эксперт в книге.

«Первые три года она должна работать как эмоциональный инкубатор. А в реальности чаще всего работает как бытовой: одеть, покормить, искупать. Психика малыша развивается, только если мать становится эмоциональным «кишечником» и «переваривает» все его тревоги, а затем отдает ему в переработанном виде. Так младенец постепенно формирует психический аппарат, который уже сам способен «переваривать». И тогда к появлению зубов ему не нужна грудь как успокоительное, в его психике уже есть механизмы правления с тревогой и чувствами. Если ребенок к году не готов бросить грудь, значит, эмоционально не созрел. Он на раннем младенческом уровне – материнская функция не выполнена.

Более взрослых контактов с матерью и своими эмоциями нет, сепарация не происходит. Пищевая алкогольная, наркотическая зависимость и трудоголизм – это результаты отсутствия сепарации (эмоционального отделения – Ред.) на первом году жизни. Человек заменяет грудь едой, другим человеком, отношениями с руководителем, вредит себе алкоголем или соской в виде сигареты».

ОДИНОЧЕСТВО ВДВОЕМ

Оттуда же, из глубокого детства, и неспособность построить крепкие отношения. Такие земные, устойчивые, и теплые.

Те женщины, у кого есть навык сближаться и жить в паре, появление мужчины раз в месяц на его условиях воспринимают как что-то неправильное и им неподходящее, подчеркивает психотерапевт. То есть они заведомо не попадутся в ловушку многолетнего ожидания невнятного принца. Но недолюбленным в детстве принцессам избежать ее вряд ли удастся.

«Для психического младенца ожидание идеального принца/мамы приятнее, чем столкновение с реальным живым человеком, который не обязан решать проблемы, контейнировать все тревоги и всегда быть на связи», - объясняет Елена Будаева.

По словам психолога, если закопаться поглубже в мотивы таких людей, то выяснится, что на подсознательном уровне и мужчины, и женщины нередко мечтают, что вот появится партнер, и станет спокойно и счастливо.

«Фантазируют об этом, как правило, те, у кого много тревоги из-за невротического склада характера. И конечно же, никакой другой человек, кроме психоаналитика, и то после многолетней работы, не сможет эту тревогу убрать», - отмечает эксперт. – «А в жизни даже очень адекватный партнер со временем перестанет перекрывать тревогу, и человек списывает это не несовершенство другого. И начинается новый поиск идеала».

ОСТАНОВИТЬ БЕГ ПО КРУГУ

Можно ли снять «венец безбрачия»? Освободиться от разрушающих зависимостей? «Долюбить» и «доцеловать» себя тем принцессам, которым не повезло на старте? Можно. Хотя и сложно.

«Путь терапии непрост, но он открывает дорогу к себе и настоящей жизни, без иллюзий. Это честная дорога. Долгая история выстраивания другого способа отношений, доверия, проживания грусти, ощущения тепла, - пишет Елена.

Но становиться на этот путь точно стоит: «Неврозы с годами обостряются, долго компенсировать их психика не сможет. Ужас обрушится в тот момент, когда сил с ним справляться уже не будет. И это окажется намного страшнее терапии».

ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ

«Почти ни у кого из нас не было идеальных матерей, и поэтому мы взрослеем с кучей тревог, страхов и неуверенностей».

«Все идеализированные мечты легко вложить в отсутствующий объект. В присутствующий ничего такого не вложишь, потому что быстро обнаруживается необходимость подстраиваться, выдерживать злость и депрессивность другого и ожидания от тебя».

«Люди цепляются друг за друга по видовому признаку: уточки с уточками, белочки с белочками. Если женщина выбирает мужчину, который готов видеться только раз в месяц, значит, это и ее потребность. Иначе бы он ее не привлек. У них равные лимитные резервуары».

