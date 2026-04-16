Российская экономика осталась на 4 месте в мире. У конкурентов нет шансов догнать нас

Рост российской экономики - это долгосрочная закономерность. Фото: Andrey Mihaylov/Shutterstock/Fotodom

Взлетают и падают цены на нефть, вспыхивают и затухают конфликты, растет и снижается международная торговля… А Россия как была четвертой в мире, если считать ВВП по паритету покупательной способности, так и остается.

Поясним, что это за показатель такой. Расчет валового внутреннего продукта по ППС - это метод сравнения экономик, который учитывает реальную стоимость жизни и разницу в ценах на товары и услуги. Он показывает, сколько товаров и услуг можно купить на одинаковую сумму – обычно расчет идет в долларах США. Скажем, стрижка или буханка хлеба в США, России и Индонезии стоят по-разному - это и учитывает данный метод. Многие считают, что это более объективный показатель, чем ВВП на душу населения (впрочем, тут мнения экономистов расходятся).

Так вот, по подсчетам РИА, в прошлом году ВВП России по ППС составил $7,26 трлн - против $6,97 трлн годом ранее. Это и позволило нам остаться на четвертой строчке пятый год подряд. Впереди нас - Китай, Индия и США. Япония и Германия - позади (см. «Только цифры»).

- Четвертое место мы сохранили закономерно. По объективным данным, Япония, Германия и другие страны, которые от нас теперь отстают, вообще не имеют шансов догнать Российскую Федерацию, - сказал в эфире Радио «Комсомольская правда» доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков.

Но это все-таки данные прошлого года. А что нас ждет дальше?

- Позиции экономики России более чем стабильны, - приводит слова эксперта KP.RU. - Рост российской экономики - это долгосрочная закономерность. Есть много фундаментальных факторов, которые будут толкать ее вперед. Главный из них - это рост конкурентоспособности. Ведь в последние годы у России ресурсы, электроэнергия, топливо и т. д. становятся дешевле относительно других стран. Скажу аккуратно: по мере смягчения кредитно-денежной политики (снижения ключевой ставки ЦБ и уменьшения процентов по кредитам, - Ред.) мы уже в 2026 году увидим вполне существенный экономический рост.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

