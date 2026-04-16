Пожарный сделал непрямой массаж сердца коту Фото: «ЧС Тюмень», vk.com

В Тюмени пожарный вернул к жизни кота, надышавшегося угарным газом. Трогательное видео мгновенно разлетелось по Сети и никого не оставило равнодушным: на кадрах мужчина бережно держит животное и делает ему массаж. Когда обмякший кот приходит в себя и начинает дышать, спасатель не может скрыть радости. Героем оказался Руслан Белоус. В разговоре с KP.RU он рассказал подробности этой истории.

«Я ВЕРНУСЬ ЗА ВАШИМИ КОТИКАМИ»

Пожарный из Тюмени спас питомца из огня и реанимировал его

Руслан служит пожарным уже 13 лет. Признается: о такой работе мечтал с детства. И это далеко не первый случай, когда из огня приходится спасать не только людей, но и их питомцев.

- Кого я только не вытаскивал за эти годы! Даже черепах из аквариума. А однажды откачивал пса после пожара в частном доме почти 40 минут, хотя казалось, что шансов уже нет. Главное в такие моменты - не сдаваться: люди ждут и надеются на тебя. Да и на пожаре нет разницы, кого спасать, человека или животное. Каждая жизнь дорога, — говорит он.

Ранее пожарный спасал черепах и собак

В этот раз загорелась квартира на девятом этаже. Сначала Руслан вывел из огня хозяйку.

- Когда я выводил женщину из комнаты, она уже сильно кашляла, надышалась дымом. Но уходить не хотела: жалко было оставлять трех своих котов. Я пообещал, что обязательно вернусь за ними, что все будет хорошо.

И слово свое Руслан сдержал: вернулся в задымленную квартиру и вынес всех животных.

- Вытащить питомцев не всегда просто, они прячутся от испуга. Но за столько лет работы уже примерно понимаешь, где искать. Один кот был в более-менее хорошем состоянии, а двоих пришлось откачивать. На видео как раз второй. Очевидцы сняли, как я делал ему массаж и подавал воздух, чтобы он смог задышать.

Несколько напряженных минут - и кот сделал первый вдох. Открыл глаза и посмотрел на своего спасителя: испуганно, но с благодарностью.

- Думаю, животные все понимают. Я и сам заметил, как он на меня смотрел. Этот взгляд - самая большая награда. У меня потом еще долго улыбка не сходила с лица. Был очень рад, что спас еще одну жизнь, - признается Руслан.

ВОЛОНТЕР НА СВО

Как выяснилось, спасение жизней для Руслана не только работа.

- Я занимаюсь волонтерством. Каждый месяц езжу в зону СВО: помогаю бойцам, детским домам, местным жителям. Не могу оставаться в стороне. Там у меня даже позывной есть - «Пожарный», - улыбается он.

На вопрос, не считает ли он спасение жизней своим призванием, отвечает скромно:

- Я просто честно выполняю свою работу и стараюсь помогать тем, кому это нужно. Доброта - это самое важное.