Европа накачивает Киеву беспилотные мускулы: эксперт по дронам объяснил расклад на передовой

На Украину пошли поставки из Великобритании первых партий из 120 тысяч дронов, которые Лондон должен передать Киеву в течении года. Пять тысяч БПЛА с искусственным интеллектом ВСУ отправит Германия. Европа накачивает беспилотные мускулы нашему противнику.

На Радио «Комсомольская правда» говорили об этом с разработчиком БПЛА, кандидатом технических наук Сергеем Товкачом.

МАЛЕНЬКИЙ ШАХЕДИК

- Как противодействовать западным беспилотникам, которые полностью на искусственном интеллекте?

- Там не искусственный интеллект, там система донаведения. Вообще, это американская компания Auterion сделала микро-гераньку. Это маленький такой шахедик.

- Насколько маленький?

- Размером с человека. Он имеет систему донаведения, как в наших «Ланцетах» реализовано. Достаточно простенькую, на OpenSER. Данный дрон изначально назывался «Артемида». Потом, переходя в Европу, как и положено, сменил пол и гражданство, стал «Анубисом». Это уже немецкая разработка. А из «Анубиса» он стал «Сечью». Это типа украинская разработка. У нее ТГ-канал на 115 подписчиков. Чистый интерфейс. А исходно это американский дрон. Он через такую схему заходит на Украину, чтобы не марать руки американской компании исходной и получать деньги от европейцев. Потому что закупку 5000 этих дронов оплатили немцы.

ТЯНУТСЯ К «ЛАНЦЕТУ»

- У нас подобного нет?

- У нас есть «Ланцет» - а все, что они пытаются сделать, это приблизиться к уровню «Ланцета».

- Украинцы?

- Да, украинцы.

- «Ланцет» - это дрон-камикадзе, крутой очень?

- С донаведением. Да. У него есть захват цели, и он идет на цель абсолютно автономно. Ему не страшен РЭБ на финальном участке. Ничего подобного у украинцев до этого серийно не было. И сейчас они эту дырку пытаются закрыть национализацией американской разработки на немецкие деньги. Это что касается закупки в 5000 дронов.

- А 120 тысяч дронов от Британии?

- Их оплачивает Британия, но это совершенно другая закупка. Подробностей нет, скорее всего, это просто будут FPV-шки.

- 120 тысяч – много или мало?

- 120 тысяч поставят в год — а вообще, это треть расхода на линии боевого соприкосновения в месяц. Это неприятно, но не критично для нас.

КИТАЙЦЫ «РЕЖУТ»

- В чем причина активизации западных поставок?

- Китайцы режут поставки комплектующих для дронов в Польшу и Прибалтику, традиционным соратникам украинцев. Таким образом, через Британию пытаются завезти больше комплектующих — ведь до этого украинцы жаловались, что у них недостаток двигателей, недостаток полетников. А это именно те компоненты, которые Китай, ограничивая поставки в Польшу и Прибалтику, ограничивает по факту и Украине.

- Какой расклад по беспилотникам на фронте сейчас?

- Отвечаю всегда так: все зависит от конкретного участка. Технологически изначально у нас был перевес, потому что «Ланцеты» - это технологически очень крутое изделие. Но - достаточно штучное, редко применяемое. Что касается FPV-шек, длительное время и мы, и они клепали китайские дроны, вешали под них гранату и швырялись ими. Но их дроны сейчас обретают интеллект.

- Искусственный интеллект?

- Это не искусственный интеллект. Это обычная, достаточно тупая система донаведения. Она даже в нашей 305-й ракете есть. Но это позволяет дронам качественный скачок совершить.

НИЧТО НЕ НОВО

- Что нужно изменить нам — и нужно ли?

- Систему апробации изобрели не украинцы. Это стандартная венчурная схема. Она применяется уже, наверное, лет 150 при инвестировании в проекты. У нас же тяга к централизации. У нас государевы деньги тратить нецелевым образом нельзя таким образом. Их нужно потратить исключительно на тех, кто сто процентов все сделает очень хорошо.

- Есть заявление от губернатора Ленобласти, что регион превращается в прифронтовой регион — туда огромное количество беспилотников летит. И на Кубань летит много...

- Украина за прошедшее время не просто нарастала производство дронов - она создала дроновую промышленность. Понятно, что не на своей территории. Они вынесли это все в Нидерланды и в Польшу, в Финляндию и в Чехию. Собственно, Минобороны список адресов этих опубликовала уже официально. Так или иначе, такая промышленность создана, причем, децентрализовано. А значит, ее сложнее поражать...Но можно.

