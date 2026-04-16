Европа накачивает Киеву беспилотные мускулы: эксперт по дронам объяснил расклад на передовой

На Украину пошли поставки из Великобритании первых партий из 120 тысяч дронов, которые Лондон должен передать Киеву в течении года. Пять тысяч БПЛА с искусственным интеллектом ВСУ отправит Германия. Европа накачивает беспилотные мускулы нашему противнику.
На Радио «Комсомольская правда» говорили об этом с разработчиком БПЛА, кандидатом технических наук Сергеем Товкачом.
- Как противодействовать западным беспилотникам, которые полностью на искусственном интеллекте?
- Там не искусственный интеллект, там система донаведения. Вообще, это американская компания Auterion сделала микро-гераньку. Это маленький такой шахедик.
- Насколько маленький?
- Размером с человека. Он имеет систему донаведения, как в наших «Ланцетах» реализовано. Достаточно простенькую, на OpenSER. Данный дрон изначально назывался «Артемида». Потом, переходя в Европу, как и положено, сменил пол и гражданство, стал «Анубисом». Это уже немецкая разработка. А из «Анубиса» он стал «Сечью». Это типа украинская разработка. У нее ТГ-канал на 115 подписчиков. Чистый интерфейс. А исходно это американский дрон. Он через такую схему заходит на Украину, чтобы не марать руки американской компании исходной и получать деньги от европейцев. Потому что закупку 5000 этих дронов оплатили немцы.
- У нас подобного нет?
- У нас есть «Ланцет» - а все, что они пытаются сделать, это приблизиться к уровню «Ланцета».
- Украинцы?
- Да, украинцы.
- «Ланцет» - это дрон-камикадзе, крутой очень?
- С донаведением. Да. У него есть захват цели, и он идет на цель абсолютно автономно. Ему не страшен РЭБ на финальном участке. Ничего подобного у украинцев до этого серийно не было. И сейчас они эту дырку пытаются закрыть национализацией американской разработки на немецкие деньги. Это что касается закупки в 5000 дронов.
- А 120 тысяч дронов от Британии?
- Их оплачивает Британия, но это совершенно другая закупка. Подробностей нет, скорее всего, это просто будут FPV-шки.
- 120 тысяч – много или мало?
- 120 тысяч поставят в год — а вообще, это треть расхода на линии боевого соприкосновения в месяц. Это неприятно, но не критично для нас.
- В чем причина активизации западных поставок?
- Китайцы режут поставки комплектующих для дронов в Польшу и Прибалтику, традиционным соратникам украинцев. Таким образом, через Британию пытаются завезти больше комплектующих — ведь до этого украинцы жаловались, что у них недостаток двигателей, недостаток полетников. А это именно те компоненты, которые Китай, ограничивая поставки в Польшу и Прибалтику, ограничивает по факту и Украине.
- Какой расклад по беспилотникам на фронте сейчас?
- Отвечаю всегда так: все зависит от конкретного участка. Технологически изначально у нас был перевес, потому что «Ланцеты» - это технологически очень крутое изделие. Но - достаточно штучное, редко применяемое. Что касается FPV-шек, длительное время и мы, и они клепали китайские дроны, вешали под них гранату и швырялись ими. Но их дроны сейчас обретают интеллект.
- Искусственный интеллект?
- Это не искусственный интеллект. Это обычная, достаточно тупая система донаведения. Она даже в нашей 305-й ракете есть. Но это позволяет дронам качественный скачок совершить.
- Что нужно изменить нам — и нужно ли?
- Систему апробации изобрели не украинцы. Это стандартная венчурная схема. Она применяется уже, наверное, лет 150 при инвестировании в проекты. У нас же тяга к централизации. У нас государевы деньги тратить нецелевым образом нельзя таким образом. Их нужно потратить исключительно на тех, кто сто процентов все сделает очень хорошо.
- Есть заявление от губернатора Ленобласти, что регион превращается в прифронтовой регион — туда огромное количество беспилотников летит. И на Кубань летит много...
- Украина за прошедшее время не просто нарастала производство дронов - она создала дроновую промышленность. Понятно, что не на своей территории. Они вынесли это все в Нидерланды и в Польшу, в Финляндию и в Чехию. Собственно, Минобороны список адресов этих опубликовала уже официально. Так или иначе, такая промышленность создана, причем, децентрализовано. А значит, ее сложнее поражать...Но можно.
