Владимир Путин не решил, когда огласит послание Федеральному собранию. Фото: Zuma/Tass

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, принял ли Владимир Путин решение, когда огласит послание Федеральному собранию в 2026 году.

…- Дмитрий Сергеевич, в последнее время мы как-то у вас не спрашиваем, и вы нам не рассказываете, готовится ли послание президента Федеральному собранию? В прошлом году, насколько мне помнится, послания не было. Пока вы нам рассказали только о том, как мы готовимся к Петербургскому международному экономическому форуму…

С такими вопросами журналист KP.RU Александр Гамов обратился к официальному представителю Кремля в четверг, 16 апреля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Вопрос в чем? - уточнил Дмитрий Песков. - Готовится ли послание?

- Да, - пояснил я. - Будет ли послание? Готовятся ли в Кремле к этой конституционной норме или конституционному мероприятию?

- Пока глава государства не принял решение по срокам оглашения послания, - сказал пресс-секретарь президента - кстати, это заявление сегодня цитируют все СМИ. - Как только это будет сделано, мы вас проинформируем.

- Спасибо.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ДРУГИМ СМИ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- Дипломатические ведомства России и Азербайджана заявили, что все спорные вопросы вокруг авиакатастрофы в декабре 2024 года урегулированы… Можно ли считать, что в этой трагедии поставлена точка? Полгода назад президент Путин на встрече с Алиевым как раз говорил, что для этого нужно время и что удалось преодолеть и кризис эмоций, как характеризовал ситуацию сам же президент. И второе – есть ли понимание о судьбе 11 россиян, которые остаются в бакинском СИЗО?

Песков:

- Россияне пока остаются в бакинском СИЗО… Безусловно, наше дипломатическое ведомство очень внимательно отслеживает эту ситуацию в плане защиты интересов российских граждан. Что касается вчерашнего заявления нашего МИДа, то там достаточно исчерпывающе все было заявлено. И добавить здесь, собственно, нечего.

Вопрос:

- Вчера президент провел совещание по экономическим вопросам… И, в частности, попросил правительство предложить новые меры по стимулированию экономики, которая за первые два месяца года показало падение на 1.8%… Вот можете ли сказать – в ответ на поручение президента были ли уже вчера озвучены какие-то инициативы, как ускорить экономический рост? И какова была реакция президента - и на падение экономики, и на эти инициативы, если они были предложены?

Песков:

- Что касается реакции президента на падение экономики, то вчера вы реакцию президента имели возможность слышать в открытом выступлении в начале этого совещания.

Но это лишь небольшая часть совещания. В основном это такое несколько часов длящееся мероприятие, которое проходит в закрытом режиме…

И, конечно же, там свободный обмен мнениями, и высказывались самые различные точки зрения. У членов экономического блока правительства есть много предложений с тем, чтобы активировать экономику и придать ей бОльшую динамику развития. Поэтому все эти предложения озвучивались, зачастую бывают и споры - это абсолютно нормальный рабочий процесс.

Вы знаете, что это не единственное совещание, они проходят у президента регулярно.

Вопрос:

- Но назвать какие-то предложения, которые вчера прозвучали, вы можете или пока нет?

Песков:

- Нет, я бы воздержался. Оно для этого и проходит в закрытом режиме, чтобы можно было сопоставить точки зрения с тем, чтобы потом было принято единственно верное решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Песков: Визит Путина в Китай готовится, планов встретиться там с Трампом нет

Песков: У России есть взаимная готовность к диалогу с Венгрией

Дмитрий Песков: Мы хотим не перемирия, а прочного мира