Общество16 апреля 2026 12:40

«Начал слепнуть, но врачи помогли»: Актер Леня Голубков из рекламы «МММ» рассказал про операцию на глазах

Актер терял зрение
Роман ЛЯЛИН
Актер терял зрение

Актер терял зрение

Фото: Личный архив героя публикации.

74-летний актер Владимир Пермяков, прославившийся ролью Лени Голубкова в рекламе «МММ», перенес операцию на глазах. Об этом KP.RU рассказал сам артист. Голубков после развода с женой живет один. Недавно он уже жаловался на проблемы со здоровьем. В новостях появлялась информация, что у него нашли диабет. Однако диагноз не подтвердился. Но сейчас проблемы со здоровьем все-таки настигли Голубкова.

- Да, начал слепнуть, - признался KP.RU Владимир Пермяков. - Были такие проблемы у меня, замутнения хрусталиков. Но я сменил хрусталики в обоих глазах на искусственные в Боткинской больнице. Все прошло хорошо, теперь отлично вижу, могу программу даже читать телевизионную. Хорошо, что все сделали бесплатно.

Недавно Голубков снялся в новой рекламе Фото: скрин из видео

Недавно Голубков снялся в новой рекламе Фото: скрин из видео

Недавно Владимир Пермяков вновь появился в рекламе новой «МММ». Актер признавался, что пошел на это из-за нищеты. Голубков живет на пенсию в 13 тысяч рублей. Однако теперь, по его словам, о нем все же вспомнили поклонники.

- Я иногда выступаю на корпоративах, стихи читаю, поздравляю именинников, - делится артист. – Покупаю сапоги женщинам, дарю (отсылка к рекламе «МММ», в которой Леня купил новые сапоги жене). Но это редко бывает. А так веду здоровый образ жизни, спортом занимаюсь: плаваю, зарядку делаю. Вот хочу себе новый костюм купить, чтобы на тусовки ходить.

Актер не скрывает, что если вновь появится предложение сыграть в рекламе «МММ» или в чем-то подобном, он согласится.

- Если нищета прижмет, - вздыхает Голубков. – Мне вот денег только на еду и хватает. Не жирую я, прямо скажем. Но и не горюю. Про жену бывшую тоже уже не вспоминаю. А новую себе не хочу. Надоели эти женские капризы. Одни проблемы от женщин.

