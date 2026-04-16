Названы пять «наследников» Виктора Орбана: европейские политики, которые испортят Брюсселю малину

Politico составило список из пяти наследников дела Виктора Орбана в Европе Фото: REUTERS.

Брюссель и Киев не могут унять ликование после проигрыша на выборах премьера Венгрии Виктора Орбана.

Рано расслабились. Уход Орбана не значит, что фон дер Ляйен или Зеленский могут вздохнуть с облегчением, пишет американское издание Politico. Ведь среди европейских лидеров «остаются союзники Орбана и потенциальные новые нарушители спокойствия».

ГЛАВНЫЙ СМУТЬЯН: РОБЕРТ ФИЦО

Роберт Фицо Фото: REUTERS.

Номер первый — премьер Словакии Роберт Фицо. Именно он поддержал блокировку Орбаном 20-го пакета антироссийских санкций ЕС и кредита на €90 млрд Киеву.

Недавно Фицо предупредил, что может наложить вето на выделение Зеленскому европейских денег вместо Орбана, если тот проиграет выборы. Поэтому не только от победившего в Венгрии Петера Мадьяра зависит, получит ли украинский режим подачку от Брюсселя.

А сегодня официальная Братислава заверила: пока Украина не восстановит работу нефтепровода «Дружба», новые санкции против России останутся заблокированными.

НЕТИПИЧНЫЙ МИЛЛИАРДЕР АНДРЕЙ БАБИШ

Андрей Бабиш Фото: REUTERS.

На второе место Politico ставит премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, который в декабре вновь (после ухода с поста в 2021 году) возглавил страну. 71-летний миллиардер призывал сократить поддержку Киева, хотя в итоге не отказался от решения прошлого чешского правительства поставлять боеприпасы ВСУ.

Бабиш, кстати, вместе с Орбаном и Фицо воспротивился на прошлогоднем саммите ЕС конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Ожидать, что опытный политик будет брать под козырек после любого указания Урсулы фон дер Ляйен, явно не приходится.

ТИХИЙ ОМУТ ДЖОРДЖИ МЕЛОНИ

Джорджа Мелони Фото: REUTERS.

На третьем месте – премьер Италии Джорджа Мелони, которая до последнего времени считалась самой верной союзницей Трампа в Европе. Но Дональд оскорбил папу римского Льва XIV (тот назвал угрозы Трампа стереть с лица земли иранскую цивилизацию «неприемлемыми», в ответ получил от Дональда характеристики «слабый» и «ужасный»). И Джорджа вынуждена была выступить против бывшего кумира. В итоге ей тоже прилетело из Белого дома – президент США назвал Мелони «неприемлемой».

Но «неприемлемой» она стала и для некоторых лидеров ЕС после того, как в январе высказалась за возобновление диалога с Россией. Еще Мелони, если верить Corriere della Sera, на встрече в Риме убеждала Зеленского ради мира на Украине пойти на «болезненные уступки» России. Так что разговорчиков от Джорджи в общеевропейском строю вполне можно ожидать.

«МИНИ-ТРАМП» ЯНЕЗ ЯНША

Янез Янша Фото: REUTERS.

Номер четыре – Янез Янша, председатель оппозиционной Словенской демократической партии (СДП). На прошедших 22 марта выборах победил его противник из движения «Свобода» Роберт Голоба - но с мизерным перевесом, поэтому сохраняется интрига относительно возможности формирования правительства во главе с Яншей (он уже трижды был премьером, последний срок закончил в 2022-м).

Если Янша вернется к власти, считает Politico, он пополнит растущий клуб популистов Старого Света. Его даже называют «мини-Трампом». Правда, словенец - сторонник вступления Украины в ЕС.

НАСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛА РАДЕВА

Румен Радев. Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Наконец, номер пять – экс-президент Болгарии, военный летчик генерал Румен Радев, который, по опросам, со своей партией «Прогрессивная Болгария» победит на парламентских выборах в это воскресенье. Его главное предвыборное обещание - «свергнуть олигархию». На кого это он руку собрался поднять?

Болгарией в последние годы управляли сплошь послушные Брюсселю деятели, правда, с экономикой у них ничего не получается, и болгары живут беднее всех в Евросоюзе.

А вот Радев, если станет премьером, вряд ли будет шагать в ногу с ЕС. Во-первых, он известен как умеренно, но пророссийский политик. Пару лет назад воспротивился намерению парламентского большинства перенести национальный праздник Болгарии с 3 марта на май. Ведь 3 марта 1878-го был подписан Сан-Стефанский мирный договор, который благодаря России вернул Болгарии государственность после пяти веков османского владычества.

В 2022 году Радев даже собирался на 9 мая в Москву, но передумал. Зато не раз потом задавал вопрос, почему его страна не покупает дешевую российскую нефть. Также политик осудил договор о военном сотрудничестве с Украиной, подписанный техническим правительством Болгарии.

Пожалуй, генерала Радева, если он победит и сумеет создать правящую коалицию, надо будет ставить в списке «диссидентов ЕС» на первое место. Но не исключено, что будут появляться и новые персонажи, которые будут спорить с командами Брюсселя.

Поэтому-то глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и предложила срочно поменять правила голосования в Евросоюзе по вопросам санкций, бюджетов и другим ключевым моментам. Вместо единогласия хотят ввести принцип большинства и лишить «новых Орбанов» права вето.

