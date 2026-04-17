«Показали, о чем дипломаты говорят на кухне, в кабинетах и кулуарах»: создатели сериала «Берлин’23» - о том, как фиксируют историю для будущего

Кадр из фильма "Берлин 23" (режиссер В. Аравин, 2025 г., ООО "Киностудия "Медведь")

Планету трясет, устоявшийся миропорядок трещит по швам и политические дельцы готовы на все, чтобы добиться своих целей. И очень многое в этой борьбе решают дипломаты. Те, кто умеет сохранять лицо в самых сложных ситуациях и обязаны решать порой невыполнимые задачи. О них редко снимают фильмы, потому что о своей работе они, конечно, никому не рассказывают. Но создателей проекта «Берлин’23», ставшего логичным продолжением сериала «Варшава’21», это не остановило. Герой Дмитрия Миллера на этот раз отправляется в Германию, чтобы снять с нашей страны ложные обвинения и уберечь мир от трагедии, к которой ведут западные политиканы.

В эфир радио «Комсомольская правда» пришли продюсеры и сценаристы сериала Виктор Согомонян и Михаил Волобуев, а также актер Дмитрий Ульянов, сыгравший ни много, ни мало — канцлера Германии.

Очень закрытый мир

- Виктор, почему вы решили взяться за продолжение «Варшавы’21» и снова «бросить в бой» дипломата Васильева?

Согомонян:

- Еще в 2016 году мы с моим другом и сопродюсером Михаилом Волобуевым решили, что несправедливо, что герои современной истории остаются за кадром. О военных и политических деятелях часто снимают фильмы, а вот дипломаты остаются за кадром. Фильмов о них — раз два и обчелся, а про современных и вовсе нет. В 2018 году мы вместе с телекомпанией НТВ сделали фильм «Посольство», который очень хорошо зашел. Этот жанр оказался востребованным. Уже тогда мы задумали фильм «Варшава’21», сиквелом которого является «Берлин’23». Жанр - политическая драма на фоне СВО. Наши дни, главный герой - российский дипломат. Не хочется называть его Джеймсом Бондом, потому что Джеймс Бонд – это лубочная фигура. А человек, похожий на Вячеслава Васильева, наверняка существует среди наших российских дипломатов.

Виктор Согомонян

- Дипломаты очень закрытые ребята, как вы искали информацию о них для сценария?

Волобуев:

- Дипломаты, прежде чем что-то сказать, тщательно взвешивают свои слова. На них лежит огромная ответственность. Они привыкли, что представляют нашу страну, а не самих себя.

И в сценарии нам было важно отразить их взаимоотношения с коллегами из других стран, то, что происходит «за кадром», о чем они говорят на кухне, в кабинетах и кулуарах. Этот очень закрытый мир. Мы и актеров подбирали с прицелом на интеллектуальность. Мы искали внутренний мир, начитанность, образованность. Это заложено в мире дипломатии и нашло отражение в нашем проекте.

Да, у нас есть немало экшен-сцен, которые не позволят зрителю заскучать. Но важно и напряжение, которое создается борьбой интеллектов. Например, в «ТАСС уполномочен заявить» это самое интересное, и мы очень аккуратно подходили к сценарию, чтобы донести эту интригу до зрителя.

Нет абсолютных злодеев

- Дмитрий, как вы готовились роли канцлера Германии? Есть ощущение, что хорошим такой герой быть не может...

Ульянов:

- Мне было интересно, что в сценарии мой герой не прописан как карикатурный персонаж, и это не отрицательный герой. Это человек, который действительно любит свою родину. Он положительный герой для Германии, он преследует определенные цели, которые важны для его страны. Я играл просто честного человека. Политика – сложная история. И политики – очень непростые, сложносочиненные люди. В этом и был интерес. Мой персонаж по-человечески связан с героем Дмитрия Миллера, они знакомы. В политике ты должен иногда переступать какие-то человеческие вещи, иногда учитывать их. Интересная в этом смысле для меня роль. Нет, я не играл плохого. И у нас там, по-моему, нет плохих. Каждый преследует свои цели.

Дмитрий Ульянов

Согомонян:

- Наш главный герой - это большая политика, где ставки невероятно высоки. Да, иногда приходится лавировать. Приходится говорить не то, что ты думаешь. Приходится поступать не так, как тебе хотелось бы. И все наши персонажи такие. У нас нет в фильме абсолютных злодеев. На то и политика, чтобы ненасильственными методами, убеждением, другими инструментами проводить свою точку зрения в жизнь.

И отдельное спасибо Дмитрию за роль канцлера. Если бы я был немцем, я бы избрал его на этот пост!

Он точно сыграл политика самого высокого уровня, вальяжного, в то же время внутренне чуть-чуть сомневающегося, ведь ставки высоки.

Говорите по-русски

- Дмитрий, как вам удалось избежать карикатурности в изображении политика из недружественной страны? Наших политиков на Западе только так и рисуют чаще всего.

Ульянов:

- Мы просто честно играли. Договорились еще на берегу, что это персонажи, которые выполняют свою работу, люди на своем месте, это не случайные люди. У нас не комедия положений, разговор идет о войне. Очень серьезные ставки. Мне кажется, что правильно снимать историческое кино таким образом. Не надо делать акценты, люди сами поймут, что и как произошло и почему. Ни в коем случае не пытался играть карикатурность. Думал о том, что если будут смотреть когда-то немцы, они не должны увидеть в этом карикатуру. В фильме «Чернобыль» играл одного американского шпиона. И у меня было 75% роли на английском языке. И мне было важно, чтобы носители языка не почувствовали акцент у моего героя.

А тут посмотрел иностранный сериал, где «русская шпионка» говорит на чудовищном русском! Великая английская актриса, а говорит ужасно, ни слова не понять. Это такое неуважение. А мы их воспринимаем, что это такой уровень! Они так снимают!

- Принято считать, что у них по условию все профессиональнее…

Ульянов:

- У меня уже давно конфликт с иностранным кино. Мы до конца не понимаем, как они играют, потому что мы не являемся носителями языка. Мы не понимаем, почему так долго не давали «Оскара» Ди Каприо. Так наверное, потому что он не заслужил его. Люди-носители понимают, кто играет хорошо, кто играет плохо. И поэтому наши люди так придирчиво относятся к отечественным сериалам, потому что сразу видят фальшь. Как только мы начинаем изображать, что мы снимаем американское кино, сразу видна фальшь.

Кадр со съемок фильма.

Когда нужен комик

- Вам едва ли удастся избежать обвинений в конъюнктуре, раз уж в наше время снимаете о том, как иностранцы против нас злопыхают. Готовы ответить?

Волобуев:

- Наш сериал «Варшава’21» каким-то образом попал в Польшу, многие поляки его посмотрели. И мы получили огромное количество положительных отзывов от обычных зрителей. Зритель поверил и персонажам, которые со стороны нашей страны, и персонажам, которые изображали польских политиков. Мы этот стержень оставили и в «Берлине’23». Дмитрий потрясающе сыграл канцлера Германии. Когда зрители Германии посмотрят, они поверят, что это хороший канцлер. Это доверие позволяет нам смотреть этот проект не с точки зрения пропаганды, а с точки зрения истории, в которую хочется верить. Мы попробовали дать зрителям возможность задуматься.

Михаил Волобуев

Согомонян:

- Что касается карикатурных персонажей, без них тоже иногда не обойтись. Вот, скажем, если бы мы снимали про Бориса Джонсона, то как тут обойтись без талантливого комика?

Но фильм это не новости, творчество наполняет художественным смыслом то, что происходит в реальности. Концепт «русская земля», который равнозначен понятию «русское государство», появился в российском общественно-политическом дискурсе только после опубликования «Слова о полку Игореве». Хотя Россия к этому моменту уже прошла огромный исторический путь.

Мы живем в эпоху, которую сейчас открывает российское государство в мире, многополярный мир, новое мироустройство, и важно, чтобы смыслы имели свое художественное воплощение.

- Виктор, у вас же большой опыт работы с политиками самого высокого ранга. То, что вы знаете этот мир изнутри, не мешало вам в создании художественных образов?

Согомонян:

- Да, есть же такое понятие «закулисный синдром», когда ты видишь, как за кулисами дергают за ниточки, и тебе уже не хочется смотреть представление. Но это и преимущество при создании сценария. Политики - обычные люди, простые смертные, у которых своя миссия, и они ее выполняют. Но все-таки их отличает от всех нас чувство огромной ответственности за людей, за страну, за время, которое будет связано еще и с их именем. У нас есть антагонист, который пытается развязать мировую войну. Такие действительно сегодня есть, мы должны это признать. Но все равно, чувство ответственности у политиков это самое главное. И, надеюсь, в сериале мы смогли это показать.

Берем пример со Штирлица

- И «Варшава-21» и «Берлин-22» сняты с большим уважением к людям, которые живут в Польше, в Германии. Как удалось удержать баланс и не скатиться к банальному шовинизму?

Волобуев:

- Какие-то моменты мы старались подчеркнуть через детали. Чтобы дополнить образ все того же канцлера Германии мы добавили важную деталь — его собаку. Идут серьезные переговоры, но рядом с ним бежит собака и он проявляет внимание к ней, свою любовь. Эмоции, которые присущи обычным людям, мы постарались добавить каждому персонажу и в каждой сцене.

Согомонян:

- Очень рад, что нам удалось снять кино, в самом хорошем смысле - патриотическое кино. Его мало сейчас, а это особенно важно в период жизни нашей страны, когда Россия формирует новый миропорядок. Да, у нас большой конфликт с Европой, да, очень много недружественных стран, но я уверен, что мы победим, в разных смыслах этого слова, и все будет хорошо. Но этот исторический период останется важным, очень важно снимать про него кино. Открою тайну. Мы с Мишей и с нашими коллегами-сценаристами работаем уже над третьим сезоном фильмов про Вячеслава Васильева, который будет называться «Стамбул’25». Уверен, чем больше будет среди этих героев таких, как русский дипломат Вячеслав Васильев, тем больше хороших примеров для ребят, которые сейчас учатся в МГИМО. На Штирлица равнялось целое поколение людей, которые уходили в спецслужбы, в дипломатию. Очень надеюсь, что для какого-то количества людей из нового поколения Вячеслав Васильев, станет объектом для подражания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Объединитель Руси, забытый князь»: Сериал про Андрея Боголюбского благословил духовник Патриарха отец Илий

Сетчатку прожгло креативом! 13 худших сериалов России в 2025 году