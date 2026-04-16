Подросткам могут запретить ездить на питбайках и эндуро-мотоциклах: письмо уже направили в Правительство

Подростка могут запретить ездить на питбайках и эндуро-мотоциклах. Фото: BLGKV/Shutterstock/Fotodom

Подростка могут запретить ездить на питбайках и эндуро-мотоциклах. Письмо с предложением приравнять эту технику к мотоциклам, а значит допускать к управлению только людей 18+, а так же ввести обязательную госрегистрацию, ОСАГО и прочее, уже отправлено в Правительство РФ на имя Мишустина.

Автор инициативы - депутат Госдумы от Новосибирска Александр Аксененко. В своем обращении в председателю Правительства он оперирует цифрами МВД: по данным ведомства за 9 месяцев 2025 года произошло в 659 ДТП с детьми на питбайках, погибли 23 подростка. При этом за весь 2024 год погибло 20 детей - то есть смертность растет.

«Сегодня ситуация с питбайками и эндуро-мотоциклами представляет большую угрозу, - заявил в интервью KP.RU Аксененко. - Каждый день во дворах и на дорогах подростки на этой мощной технике лихачат, сбивают людей и создают аварийные ситуации. При этом формально питбайк и эндуро числится спортивным инвентарём и не требуют оформления ни номеров, ни прав, ни страховки. Это правовой пробел. Техника, способная разогнаться до 100 км/ч, не требует регистрации, а управлять ею может любой школьник без обучения. Поэтому я направил обращение председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с рядом предложений по урегулированию использования подобной мототехники».

Депутат предлагает вывести питбайки и эндуро-мотоциклы из «серой зоны» и распространить на них правила, действующие для мототранспорта.

«Действующее законодательство исходит из того, что транспортное средство - это устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования…При этом органы прокуратуры и Госавтоинспекции разъясняют, что питбайк , эндуро-мотоцикл рассматриваются как спортинвентарь, не являются транспортными средствами... Однако на практике никаких препятствии к использованию питбайков и эндуро-мотоциклов на дорогах общего пользования, во дворах и внутриквартальных проездах не существует… Именно эта коллизия делает действующую модель регулирования внутренне противоречивой и социально опасной», - говорится в официальном обращении.

Как объяснили KP.RU в Госдуме, внести изменения с помощью постановления Правительства гораздо проще и быстрее, чем меня целый ряд законов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Госдуме предложили запретить татуировки подросткам: названы причины

Россияне готовы запретить соцсети детям до достижения этого возраста: подробности

Стало известно, чем обернется запрет фастфуда для подростков