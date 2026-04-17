Раздал родным и близким: что случилось с двумя загородными домами и четырьмя квартирами Михаила Ефремова

У Ефремова в собственности только две квартиры и два дома, один из которых давно уже не используется, приносит одни убытки. Фото: Анастасия Романова/Абзац/ТАСС

Михаил Ефремов успешно вернулся на театральную сцену. У артиста в прошлом большой опыт работы в кино и театре, он хорошо зарабатывал — самые большие покупки всегда были связаны с недвижимостью. Кроме того, коренной москвич Михаил Олегович получил по наследству от родных дорогое жилье в центре столицы. Приценились — сколько жилья у семьи актера.

ДВА ДОМА

Дома были приобретены в пятом браке Михаила Ефремова — с Софьей Кругликовой они поженились 16 лет назад, когда ждали третьего общего ребенка.

Кругликова редко общалась с прессой, но однажды рассказала как в 2005 год долго выбирала «домик» в Подмосковье, чтобы найти хороший вариант (цена-качество) — подобрала, загородное жилье приобрела на гонорары мужа и сбережения жены.

А вот домик у моря в Юрмале Ефремов выбирал сам — купил после рождения сына Бориса в 2011 году. С детства Михаил Ефремов с мамой каждый год бывал в тех краях, так как у ребенка была диагностирована астма и мама возила сына в санатории на побережье — врачи советовали дышать прибалтийским воздухом. Поэтому климат Юрмалы тогда актер считал для себя целебным — сначала в отпуске снимал жилье, а потом скопил гонорары и решился купить дачу на побережье. Выбрал не элитную улицу, а самую обычную — Дарзу (Садовая), на одном участке стоят два дома, за которыми в отсутствие хозяев присматривали прежние хозяева. Раньше супруги с детьми проводили там отпуск. С начала пандемии никто из семьи в Юрмале не был.

ЧЕТЫРЕ КВАРТИРЫ

Самый дорогой объект недвижимости — жилье в Плотниковом переулке, в так называемом «доме с писателями» постройки 1907 года. На каждом этаже в этом доме — по две шестикомнатных квартиры. Это жилье Ефремов купил после оформления четвертого развода и до заключения пятого брака. В 2004 году Михаил Олегович продал четырехкомнатную квартиру своего легендарного отца Олега Ефремова на Тверской улице, большую часть средств внес на приобретение этой недвижимости в центре Москвы, в Плотниковом переулке. Площадь 148,5 кв м — шесть комнат, две ванные. Кадастровая стоимость — чуть больше 40 млн руб, рыночная — выше 100 млн руб. Говорят, что в прошлом году эту самую элитную квартиру Ефремов переписал на мать троих своих младших детей, свою жену Софью Кругликову.

Вторая квартира актера в центре — наследство мамы Аллы Покровской. Площадь 67 кв м. В этом жилье поселили дочь от четвертого брака, которой ранее оплачивал съемное жилье.

Третья и четвертая квартиры перешли Ефремову по наследству пока он отбывал срок: пятикомнатная площадью 123 кв м на Тверской и половина трехкомнатной площадью 73 кв м на Олимпийском проспекте. Жилплощадь перешла к Ефремову после смерти родного дяди, концертмейстера Александра Покровского — он родной брат матери Михаила Олеговича. Жена Александра Покровского умерла еще раньше. Вторая половинка трешки досталась по завещанию жены Покровского ее ученице, которая с мужем ухаживала за стариками. В прошлом году Михаил Олегович решил и переписал на эту семью свою половину трехкомнатной квартиры на Олимпийском проспекте, то есть подарил — оформил договор дарения своей доли в праве общей собственности, оплатил стоимость услуг нотариуса и пошлину. Вот такой безвозмездный презент посторонним людям, которые ухаживали за пожилым дядей и его женой.

У жены Ефремова тоже есть квартиры — принадлежавшая ей еще до заключения брака: двухкомнатная у метро Белорусская.

Таким, образом после «раздачи» жилья родне, у Ефремова в собственности могло остаться только две квартиры и два дома, один из которых давно уже не используется, приносит одни убытки.

