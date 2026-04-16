Верные союзники США готовят крестовый поход на Россию: Германия мечтает о ревашне, а Польша грезит о самой сильной армии Европы

Европа активно готовится к войне с Россией, она будет неизбежна, если мы проявим слабость Фото: REUTERS.

Страны ЕС категорически возражают против мирного урегулирования на Украине, они сильно «заложились» на войну. Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин. Он также отметил, что обстановка на границе Союзного государства РФ и Беларуси очень напряженная, в странах Балтии и Польше усилена милитаризация экономики, а ряд стран Европы увеличивают поставки Украине ударных беспилотников.

На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с военным экспертом, историком войск ПВО Юрием Кнутовым.

СЛАБОСТИ НЕ УВИДЯТ

- Так Европа всерьез заложилась на войну?

- Война неизбежна в том случае, если противник увидит нашу слабость. За год до нападения Германии мы начали призывать в Красную армию военнослужащих. Увеличили численность Вооруженных сил в два с лишним раза. Но не успели подготовить новые офицерские кадры и обучить войска ведению боя. В том числе, и потому первый период был неудачным. Если правильно готовить войска заранее и демонстрировать, что мы готовы к любому развитию событий на фронте, показать, что наши ВС вооружены такой техникой, которая способна дать отпор любому противнику и нанести ему поражения — думаю, мы можем избежать военного конфликта со странами НАТО. Хотя они к нему активно и готовится.

- Внутри и ЕС, и НАТО происходят какие-то брожения — и это нам на руку?

- Противоречия есть. На первое место сейчас выдвигается Германия. С попытками реализовать идеи четвертого рейха, реваншизма. Польша заявляет, что у нее будет самая сильная армия Европы, с численностью в 500 тысяч. Франция, благодаря своей атомной триаде, тоже пытается доказать, что именно она - лидер Европы. Это накладывает отпечаток на единство единого антироссийского блока, который практически сформировался на наших глазах.

Польша заявляет, что у нее будет самая сильная армия Европы, с численностью в 500 тысяч. Фото: REUTERS.

ДО ПОСЛЕДНЕГО УКРАИНЦА

- Но ведь воевать до последнего немца, француза или поляка никто из них не хочет?

- Не хочет. До последнего украинца — вот это пожалуйста. Именно поэтому бывший спецпредставитель США на Украине Келлог выдвинул идею создания нового военного блока. В который бы вошли США, Австралия, Япония, Польша, Прибалтика и Германия. Там наиболее верные союзники США, которые могли бы начать очередной крестовый поход против России. Так что планы у них серьезные. Производство оружия увеличивают семимильными шагами.

- Но кто будет этим оружием воевать?

- Они предполагают, что личный состав будет из Украины, а техника у них будет европейская. При том, что личного состав у самого Киева при нынешней динамике их потерь хватит на полтора-два года.

РОБОТЫ НЕ СПАСУТ

- Они опасно наращивают численность дронов...

- Есть такое. И нам показывают человекоподобных боевых роботов, андроидов.. Но эти роботы массово пока воевать не смогут До этого пройдет еще лет 15-20.

- О том, что ресурсы Украины заканчиваются, говорили и в СВР.

- Да, директор Службы Нарышкин об этом высказался. И в этих условиях ставка Запада на нынешнюю украинскую власть как на режим, который, будучи одержим русофобией, готов продолжать боевые действия очень долго - она ошибочна. Но мы, в любом случае, не должны расслабляться. Должны поддерживать боеготовность ВС РФ. И наш ВПК должен соответствовать задачам, которые предъявляются на поле боя сегодня и появятся завтра.

Германия активно помогает Украине наращивать вооружение Фото: REUTERS.

ИЗМЕНЕНИЯ В ТАКТИКЕ

- Это задача сложная.

- Конечно, например те же дроны обновляются каждые 3-4 месяца. И приходится постоянно подстраиваться, менять средства борьбы с ними. Мы вынуждены делать систему гибкой, подвижной, которая могла бы еще быстрее регировать на изменения, происходящее на фронте.

- Правы ли те, кто говорит, что, с наращиванием группировок БПЛА, столько личного состава на ЛБС как вчера, завтра будет не нужно?

- Подобного рода тактика появилась года полтора назад. До того артиллерия и бронетехника играли заглавную роль. Теперь их роль, скорее, вспомогательная. И зачастую быстрый мотоцикл важнее тяжелой бронемашины. На нем проще и быстрее проскочить по простреливаемой местности и остаться в живых. Развитие дронов играет настолько важную роль, что уже есть участки фронта, которые с украинской стороны почти на 100-процентов защищаются только дронами. Возникли линия смерти или килл-зоны. И созданы они именно с помощью войск БПЛА. А также дроноводов, которые обеспечивают ПВО. Так они держат фронт. И при том, что у нас превосходство в личном составе и технике, мы не можем продвинуться. Но сейчас будут изменения в тактике — хотя бы в силу того, что появится зеленка...

