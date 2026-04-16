Баста заработал свыше 60 миллионов рублей, а Гагарина более 75 миллионов: за что звезды получают такие деньги

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) и певица Полина Гагарина активно занимаются бизнесом, и не зря! Как выяснил сайт KP.RU, они заработали за прошлый год десятки миллионов рублей. Однако не все их фирмы приносят достойный доход, некоторые и вовсе работают в минус. Подробно рассказываем, сколько и на чем зарабатывают Василий и Полина.

Баста еще с 2019 года владеет сетью ресторанов Frank by Баста. Заведения есть почти в двух десятках городов страны, включая Москву, Казань, Саратов, Сочи, Ростов-на-Дону и других. Основной упор сделан на ребра, которые обойдутся посетителям в 800–2000 рублей, в зависимости от размера порции. Также в заведениях рэпера подают бургеры, крылья, супы, закуски и десерты. Сам Вакуленко активно продвигает заведение, к примеру, у него есть собственное интернет-шоу «Вопрос ребром», съемки которого проходят в его заведениях. Ведущим является сам Баста, а среди звездных гостей уже были Ольга Картункова, Ваня Дмитриенко, Гарик Харламов, Сергей Бурунов и многие другие знаменитости.

По информации KP.RU, за 2025 год выручка выросла с 394 до 463 миллионов рублей. Прибыль же увеличилась с 370 до 443 миллионов рублей. При этом самому рэперу в ООО «Фрэнк Бай Баста» принадлежит всего доля в 15%, остальная часть распределена между тремя его партнерами. Есть у Василия и еще одно заведение — gorilla by Баста, в котором упор сделан на азиатскую кухню. К примеру, ланч обойдется в довольно скромные 690 рублей, а за роллы придется отдать порядка 700–900 рублей. Вот только с этим бизнесом не все так гладко. По итогам 2025 года он принес убытков на 160 тысяч рублей, годом ранее убытки были и вовсе 194 тысячи рублей. Василию в ООО «Горилла Бай Баста» также принадлежит доля в 15%.

Также у Вакуленко есть музыкальный лейбл Gazgolder, в котором в былые времена были Гуф, АК-47, Скриптонит, T-Fest и другие. Сейчас же в составе лейбла значатся певицы Аника, Минаева, популярный рэпер ICEGERGERT, сам Баста и другие музыканты. Вот только назвать ООО «Газгольдер-Рекорд», принадлежащий Вакуленко на 50%, удачным бизнесом сложно. Компания приносит довольно скромный доход: в 2024 году «чистыми» Басте и двум его партнерам удалось заработать 16 миллионов рублей. По итогам 2025-го фирма принесла убытков на миллион рублей. С учетом долей рэпера за 2025 год со своего бизнеса он получил порядка 66 миллионов рублей.

Куда лучше ситуация у певицы Полины Гагариной с единолично принадлежащей ей фирмой ООО «Гагараэвент». Фирма занимается организацией концертов и других творческих проектов известной артистки. Как выяснила «Комсомолка», по итогам прошлого года данный бизнес принес певице выручку в 395 миллионов рублей, что на 234 миллиона больше, чем в 2024-м. Прибыль же составила внушительные 75 миллионов, хотя в 2024-м эта фирма принесла убытков на 43 миллиона рублей.

Есть у Полины еще одна фирма, принадлежащая ей на 100%, ООО «Джейси-Гагарком». Судя по всему, данная компания отвечает за доходы артистки от продажи рекламы. Вот только по итогам 2025-го «чистая» прибыль рухнула с 41 миллиона до скромных 372 тысяч рублей. В общей сложности Полина заработала на своем бизнесе в прошлом году более 75 миллионов рублей.

