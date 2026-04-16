Незаконные доходы вкладывали в квартиры, машины и землю: "Золотую" судью Хахалеву объявили в международный розыск

"Золотую" судью Хахалеву объявили в международный розыск

Уголовное дело против нее заведено еще в 2021 году. А в настоящее время идет процесс по изъятию у семьи Хахалевых имущества, наличие которого противоречит антикоррупционному законодательству. Проверки и процессуальные мероприятия ведутся в отношении мужа и родственников Елены Хазалевой. Ее сестра Наталья, тоже судья, лишена полномочий.

«Золой» Экс-судью Краснодарского краевого суда прозвали из-за роскошной свадьбы дочери в 2017 году. Мероприятие проходило в краснодарской резиденции «Галич-Холл», где выступали Николай Басков, Сосо Павлиашвили и Валерий Меладзе. Сама Хахалева заявляла, что все расходы взял на себя её муж — «крупный предприниматель». Скандал разгорелся после того, как кадры гуляний распространились в сети.

Николай Басков, Елена Хахалева и Валерий Меладзе. Фото: Сергей Жорин/@advokatzhorin

Однако, лишили ее полномочий только в 2020 году. А годом позже было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и служебного подлога.

Но это оказалось далеко не все. Как выяснили правоохранительные органы, члены семьи Хахалевой и еще 36 связанных с ними лиц получали незаконные доходы и вкладывали их в квартиры, машины и другое имущество. Например, ее муж Роберт переоформил на связанные с ним фирмы ценные сельхозугодья и взял под свой контроль земли общей площадью свыше 12,5 тысяч гектар. К схеме также привлекли сестру Хахалевой Наталию, работавшую судьёй Арбитражного суда Кубани: она помогала освобождать компании мужа от уплаты многомиллионных налогов и сборов. На мать Хахалевой в 2014–2020 годах оформили имущество на сумму свыше 100 млн руб. В начале апреля глава ВС Игорь Краснов поручил ВККС направить в Генпрокуратуру материалы для антикоррупционных проверок в отношении сестры Хахалевой.

После свадьбы дочери у Хахалевой начались проблемы

Все это имущество сейчас через суд будут обращать в пользу государства. На последнем заседании представитель генпрокуратуры и сообщил, что Елена Хахалева находится в международном розыске. В какой стране она проживает - неизвестно. Но в январе 2025 ее по запросу России арестовали в Баку, однако позже Азербайджан отказался выдавать ее Москве.

Теперь к розыску Елены Хахалевой подключится и Интерпол.

