Владимир Путин передал особый подарок бойцам на передовой

Владимир Путин встретился с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым. Фото: kremlin.ru.

ЗНАМЯ С ПОДПИСЬЮ

Гость, по традиции, начал доклад с поддержки ветеранов спецоперации. В КЧР введены 54 меры поддержки, глава региона лично встречается с бойцами.

- Вы всё время говорите, чтобы медицина и дальнейшее трудоустройство ребят были на самом высоком уровне, – мы открыли вместе новый реабилитационный центр, и тут же у нас центр экзопротезирования конечностей, первый на юге России, - добавил Темрезов.

Еще в Карачаево-Черкесии работает «Школа героев». Талантливых ветеранов учат управлять государством, а потом забирают на высокие должности.

- У вас даже зампредседателя правительства участник СВО, да? – спросил президент.

- Да, так и есть. Из знаменитой северокавказской бригады «Терек», - кивнул Темрезов –Кстати, выполнил ваше поручение - вручил знамя с Вашей личной подписью нашей 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде.

Путин попросил передать бойцам привет. К слову, бригада долгое время действовала на Заропожском направлении, в 2024-м была переброшена на защиту Курской области, где особо отличилась. Сегодня соединение выполняет задачи по созданию зоны безопасности в Сумской области.

ПОБЕДЫ И ПРОБЛЕМЫ

Рашид Темрезов переключился на экономику и социальную политику. Здесь у республики сразу несколько побед. Валовой региональный продукт в 2025 году вырос на 162 миллиарда. По строительству новых объектов жилья КЧР вошла в список 21 региона-лидера. В региональной столице, Черкесске, к 200-летию города построен дворец культуры и реконструирована детская поликлиника.

Работают пять мер поддержки многодетных семей. Это и выплаты за третьего ребенка, а совсем многодетным семьям, где 8 и больше детей, республика улучшает жилищные условия.

- Конечно, есть у нас и сложности, где мы отстаём, где мы не в лидерах, - признал Рашид Темрезов. - Это и ветхость систем водоснабжения, и ветхость, износ зданий образовательных учреждений.

- И общеобразовательных школ, и детских садов, и школ искусств, - тут же добавил Путин.

Глава региона кивнул и заметил – работа с проблемными темами идет.

- Мы эту работу будем дальше продолжать и улучшать качество жизни населения Карачаево-Черкесской Республики, - подытожил гость.

