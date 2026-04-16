Кто убил полицейского в Оренбургской области и расстрелял еще троих: шил одежду, растил траву, жил незаметно

Предполагаемый преступник с места происшествия скрылся

Вечером 16 апреля в небольшом поселке Аккермановка Оренбургской области раздалась стрельба. Неожиданно для местных жителей. Аккермановка - небольшой поселок, коттеджный, всего то около тысячи жителей. Пара магазинов, автосервис, заброшенный детский сад. А вот дома - новые, каменные, за заборами, не бедные люди живут. Именно сюда 16 апреля и направился полицейский патруль: четверо людей в форме, подготовленные к задержанию преступника, который находился в федеральном розыске. Полицейские подъехали к дому, уже зашли внутрь... Но тут мужчина схватил автомат и начал стрелять. Очередь - упал один, ранен второй, третий. Преступника пытались задержать, но он прыгнул в грузовой фургон и ударил по газам. На подмогу позвали быстро. На место примчались четыре скорые, но одного полицейского спасти не удалось. Еще трое в тяжелом состоянии попали в больницу. Но в поселок приехали их коллеги, мужчину снова объявили в розыск. И стало известно, кто убил полицейского и расстрелял еще троих: 52-летний Сергей Баслаев, родился 28 февраля. Местный - в смысле, жил в Новтроицке - Аккермановка входит в состав этого городского округа. KP.RU рассказывает, что известно о нем в данный момент.

Кто убил полицейского в Оренбургской области: уроженец Казахстана, шил одежду

Сергей Басалаев, согласно карточке МВД, родился в Казахстане, позже переехал в Россию в Оренбургскую область в город Новотроицк. Судя по социальным сетям, одно время проживал в Москве.

Среди мест работ у Сергея Басалаева указаны местные магистральные электросети, где он работал водителем. Позже он зарегистрировал ИП и открыл цех по пошиву одежды. В социальных сетях у него много фото с места работы. Как он сам указывал, мужчина отшивал трикотаж. Одежду Сергей выпускал под брендом "Мороз". Судя по всему, в этом ему помогала мать, с которой Басалаев был достаточно близок. По крайней мере в соцсетях через него часто передают женщине "привет". У родственников даже одно время был свой магазин. По данным открытых источников на мужчину оформлено ИП "Бард". В деятельности указано - торговля и ремонт предметов личного потребления.

Однако денег Басалаеву явно не хватало. Он постоянно числился в базе данных должников. Брал кредиты и займы, потом не отдавал. Мелькал подозреваемый и в криминальных сводках. Если верить открытым данным - за выращивание конопли и ее хранение в крупном размере. Был ли он в розыске именно за это, неизвестно. В полиции на вопрос KP.RU заявили, что пока не раскрывают эти данные.

Также Сергей Басалаев вел свой канал на одном из видеохостингов. Из видео следует, что он мастер рукастый - например, в одном из роликов он показывает теплогенератор на элементах пельтье. Возможно, кстати, что его он использовал для отопления своих "огородов".

В социальных сетях, к слову, мужчина часто критиковал политику России. Сейчас его разыскивает полиция. На него заведено уголовное дело за посягательство на жизнь полицейского - статья 317. По ней ему может грозить даже пожизненное заключение.

Сейчас мужчина в бегах. По нашим данным, машину он уже бросил в соседнем селе. Ориентировки переданы всем постам. На месте работают следователи, которые проводят все необходимые экспертизы.

