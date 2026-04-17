Юные экологи из России, Египта, Иордании и Таиланда вписали новую страницу в историю: команды – участницы детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого» впервые принимают участие в Международной Менделеевской олимпиаде по химии, которая стартовала сегодня в Москве. Об этом заявила глава ведомства Светлана Радионова. Юбилейная, 60-я по счёту, олимпиада на базе МГУ собрала около 200 вундеркиндов из более чем 35 стран. И в этом году интеллектуальное состязание проходит под зелёным флагом – с соблюдением принципов углеродной нейтральности, чтобы будущие химики не просто решали задачи, но и задумывались о здоровье планеты.

Престижнейшая Менделеевская олимпиада, признанная ЮНЕСКО, ведет свой отсчет с 1967 года. А с 2023-го она шагает в ритме Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом России Владимиром Путиным. Триумфаторы соревнований получают заветный билет в лучшие вузы страны без вступительных экзаменов. В этом году главные баталии развернутся с 16 по 22 апреля. В Москву уже прибыли национальные сборные из более чем 35 государств, включая Египет, Иорданию и Таиланд. И что особенно символично: именно амбассадоры Международной премии «Экология – дело каждого» привели свои команды на эту химическую арену.

- Для нас очень важно, что лауреаты и победители премии «Экология – дело каждого» как из России, так и других стран – Египта, Иордании и Таиланда – стали участниками Олимпиады и получают возможность заявить о себе на таких значимых международных площадках, – сказала Светлана Радионова. - В этом году Менделеевская олимпиада по химии – юбилейная, и мы поздравляем с этим событием! Очень ценно, что академик РАН Степан Калмыков является членом жюри премии и тем самым Российская академия наук поддерживает талантливую молодежь, которая хочет сделать нашу планету чище и здоровее. Олимпиада открывает перед ребятами не только научные горизонты, но и дает им сильнейший опыт общения с лучшими представителями мирового химического сообщества. Уверена, что этот шаг станет для многих из них началом большого профессионального пути.

ЗНАЙ НАШИХ!

Российская команда премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого» выступает вне конкурса. Однако все ребята получат сертификаты с подтверждением своего участия в одном из самых престижных интеллектуальных состязаний мира, а также смогут от премии побывать в инновационном образовательном лагере на озере Байкал или на одной из уникальных тематических образовательных смен на базе всероссийских детских центров.

В состав сборной премии вошли четыре школьника из разных уголков страны. Андрей Савченков из Москвы – обладатель специального приза V сезона премии в номинации «Поколение будущего». Андрей разработал модель устройства для улавливания метана из атмосферы с целью снижения выбросов парниковых газов. Участница VI сезона премии Варвара Бобрышева из Ставрополя представила проект по созданию марганцевого микроудобрения из переработанных батареек с использованием безопасных реагентов. Также из Ставрополя Даниил Дьяконов – участник VI сезона премии и автор разработки антисептического экогеля на основе алоэ и наночастиц серебра с высокой эффективностью и минимальным воздействием на окружающую среду. Захар Акользин из города Свободный Амурской области – участник VI сезона премии, который предложил проект ветрогенератора цилиндрической формы, использующего эффект Магнуса для повышения эффективности генерации энергии.

В борьбу на Олимпиаде также вступят амбассадоры премии из Египта, Иордании и Таиланда, которые создали национальные команды своих стран. Они авторы проектов по очистке воды, экологическому просвещению, повторному использованию ресурсов.

- Менделеевская олимпиада по химии – это уникальная платформа для подготовки нового поколения ученых, - отметил Степан Калмыков. - Главная ее цель – популяризация химии и поддержка одаренных детей, которым интересно, как устроен наш мир. В этом году Олимпиада проходит как углеродно-нейтральное событие. Это значит, что углеродный след, связанный с ее проведением – выбросы от транспорта, энергопотребление площадок и прочее – будет полностью компенсирован. Считаю, что участие команды премии «Экология – дело каждого» – это замечательный пример того, как научные соревнования способствуют формированию интереса молодежи к фундаментальным дисциплинам. Я убежден, что такое взаимодействие в рамках Олимпиады вдохновит ребят на новые открытия и укрепит международные научные связи.

Как отметила Светлана Радионова, участие призеров и лауреатов премии «Экология – дело каждого» в Менделеевской олимпиаде – это возможность увидеть масштаб современной науки, почувствовать атмосферу серьезного интеллектуального соревнования и укрепить интерес к исследованиям. Международная премия Росприроднадзора формирует новое поколение молодых лидеров, заинтересованных в науке, экологии и развитии межкультурного сотрудничества, объединяет талантливую молодежь со всего мира.

СПРАВКА «КП»

Международная премия Росприроднадзора «Экология – дело каждого» существует 5 лет. Проект объединяет активных и неравнодушных детей, молодежь и взрослых со всего мира, которые вовлечены в экологическую повестку и предлагают идеи, разработки, инициативы в области устойчивого развития и сохранения окружающей среды.