Как папа с дочкой: Бероев, Горобец, Маклаков и другие известные мужчины, чьи жены в два раза моложе

Егор Бероев и Анна Панкратова.

В творческой среде браками с большой разницей в возрасте уже давно никого не удивишь. Но каждый раз подобные союзы горячо обсуждаются и критикуются. Вот и в случае 48-летнего Егора Бероева именно так и произошло. Актер развелся с Ксенией Алферовой и женился на 22-летней Анне Панкратовой. Говорят, что Бероев влюбился в юную балерину с первого взгляда. Кстати, примерно такую же историю рассказывал Федор Бондарчук, когда 10 лет назад увидел на сцене театра юную Паулину Андрееву. Правда, брак пары, как известно, распался. А мы вспомнили других звездных мужчин, которые не просто выбирают девушек помоложе, а женятся на них.

Егор Бероев (48 лет) и Анна Панкратова (21 год)

Егор Бероев более 20 лет был женат на Ксении Алферовой, но несколько лет назад все изменилось. В 2023 году актер и режиссер искал актрису на главную роль в своем дебютном фильме «Кукла». Однажды он зашел в балетный класс хореографического колледжа, где училась в Анна. Увидев 18-летнюю балерину, Егор понял — это она! Так Панкратова сразу получила главную роль, а Бероев, по словам знакомых, влюбился в девушку с первого взгляда.

Говорят, что ради юной возлюбленной актер развелся с Ксенией Алферовой, которая на три года его старше. Правда, по словам самого Бероева, развод состоялся еще в 2022 году, до знакомства с Панкратовой. Примечательно, что Егор и Ксения скрывали этот факт около четырёх лет. Лишь в феврале 2026 года Бероев в соцсетях сообщил, что они с Алферовой давно живут разными жизнями, но сохранили уважительные отношения. У пары есть 18-летняя дочь Евдокия. Позже стало понятно, почему актер рассказал о разрыве с Ксенией. В этом же году Егор официально женился на Анне.

Фото: пиар-служба фильма «Кукла»

Недавно состоялся первый официальный выход Бероева с новой женой. Вместе они представили фильм «Кукла» в Токио. Панкратова, одетая в короткое джинсовое платье и кроссовки, рядом с солидным мужем выглядела, как школьница. «Как папа с дочкой!» — прокомментировали совместный выход пары пользователи интернета.

«Показ прошел прекрасно. Зрители задавали неожиданные, глубокие вопросы, которые мне раньше никто не задавал. Стало ясно, что эта история интернациональна и не имеет границ. Много вопросов было Анне — японцы были поражены её эмоциональным погружением в образ. Это был удивительный день, необычное впечатление», — поделился впечатлениями после показа Егор.

Фото: пиар-служба фильма «Кукла»

А вот премьера фильма в Москве пока под вопросом. Организаторы опасаются повышенного интереса к новоиспечённой паре со стороны СМИ.

Марк Горобец (50 лет) и Александрина Олексюк (19 лет)

Режиссер и актриса познакомились в 2023 году во время съемок проекта «Тур с Иванушками», где Горобец выступал в роли режиссера, а Олексюк снималась. Разница в возрасте 30 лет не помешала бурному роману. Более того, Марк довольно быстро сделал юной возлюбленной предложение руки и сердца, которое она приняла. Правда, на тот момент актрисе не было еще 18 лет, поэтому общественности пара сообщила радостную новость позже, когда актриса достигла совершеннолетия. Влюбленные поженились в декабре 2024 года.

Марк Горобец и Александрина Олексюк

Для режиссера это уже третий брак. От отношений с Юлией Горобец (умерла в 2017 году, — прим. Ред.) у Горобца есть дочь Алла, она на год старше Александрины. Также он был женат на Светлане Устиновой. Сама Олексюк по понятным причинам замужем не была.

Разумеется, супругам много раз задавали вопросы про разницу в возрасте, но оба уверяют, что они ее не чувствуют. Кроме того, рядом со всегда моложавым и стильным Горобцом Александрина вполне органично смотрится. Да, видно, что есть разница в возрасте, но не критично.

Алексей Маклаков (65 лет) и Анна Романцева (41 год)

Как и другие герои нашей подборки, Алексей и Анна познакомились на съемках сериала «Солдаты», где Маклаков исполнял одну из главных ролей прапорщика Шматко. Романцева работала координатором по озвучанию проекта. На момент встречи актеру было 45 лет, и у него было четверо детей от разных отношений. Анне, если учитывать, что она младше на 23 года — всего 22!

Алексей Маклаков и Анна Романцева

За плечами взрослого состоявшегося артиста было уже два брака. От первой супруги Ольги Белокобольской у Маклакова есть 38-летний сын Илья. Играл вместе с отцом в «Солдатах». От второй жены у актера 28-летняя дочь Николь. Также у Алексея двое внебрачных детей — сын Прохор и дочь Татьяна.

Отношения с Анной довольно быстро привели к загсу. Расписались в перерывах между съемками сериала «Солдаты». Позже Маклаков рассказывал, что он человек решительный и времени зря не теряет.

«Вся съемочная группа побаивалась актера, и я в том числе. Но он потрясающе талантливый человек с огромной харизмой, его трудно обойти стороной. Первой моей мыслью стало, что его жене крупно повезло. Тогда я еще не знала о том, что он холост, и скоро повезет мне», — делилась в интервью Романцева.

Девушку, которая выглядела еще моложе своих лет, совсем не смутила разница в возрасте. А брак с Анной, несмотря на все предрассудки, оказался наиболее крепким. У пары родились две дочери — Ирина (2009) и София-Анна (2012). Как это часто бывает в подобных союзах, Анна вскоре стала личным помощником мужа.

Андрей Кончаловский (88 лет) и Юлии Высоцкая (52 года)

Союз Кончаловского и Высоцкой — пример отношений, доказывающий, что разница в возрасте не играет особой роли. Знаменитый режиссёр и актриса познакомились в 1996 году на кинофестивале «Кинотавр» в Сочи. Андрей и Юлия случайно столкнулись в лифте. В тот же вечер режиссер, который был женат, пригласил эффектную блондинку на свидание. Больше влюбленные не расставались. Из Сочи пара улетела прямиком в романтический отпуск в Турцию.

Андрей Кончаловский и Юлии Высоцкая

Ради Юлии Андрей развелся с четвертой женой, диктором Ириной Мартыновой. А Высоцкая расторгла фиктивный брак, заключённый ради получения прописки в Москве для устройства на работу в театр.

У Высоцкой и Кончаловского сложился прочный тандем — не только семейный, но и творческой. Знаменитый режиссер постоянно снимал красавицу-жену. Кстати, сам Андрей Сергеевич рассказывал в интервью, что Юлии повезло, что она познакомились с ним уже не в молодом возрасте. На момент встречи с Высоцкой режиссеру было 58-59 лет, а ей 22 или 23 года. По словам Кончаловского, в молодости он вел себя довольно порывисто и импульсивно, мог собрать чемодан и просто уйти, что объясняет множество браков. А вот с возрастом представитель звездной династии стал более спокойным и начал больше ценить отношения и людей рядом.

У пары трое детей. Двое биологических — Петр и Мария. Известно, что дочка Кончаловских много лет назад попала в аварию вместе с отцом во Франции и так и не смогла оправиться. А в 2025 году в интервью Лауре Джугелии Юлия рассказала, что четыре года назад они удочерили девочку, которую назвали Софией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подробности о тайной свадьбе Егора Бероева с 21-летней Анной Панкратовой: вот что известно

«Ей было 9 дней, когда она к нам попала»: Высоцкая и Кончаловский удочерили новорожденную девочку четыре года назад

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Ольга Бузова снялась в сериале про СВО