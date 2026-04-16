В Кремле растрогали Викторию Боню: блогерша расплакалась, узнав, что там посмотрели ее обращение Владимиру Путину

Вика не дура. И в пиаре смыслит Фото: EAST NEWS.

Блогер-миллионщица Вика Боня молодец. Поняла, что на губки уточкой уже никто не ведется. И начала включаться в повестку.

Бросилась Вика защищать коров новосибирских. А что? Их всем жалко, не только хозяевам. Не сработало. Не заметили…

Нужно что-то масштабнее, решила Боня! А что сейчас народ бомбит еще больше? Точно! Блокировки! Интернет!

Да и чего мелочиться, запишу я видео Самому!

Вика не дура. И в пиаре (а он не бывает политический или звездный — пиар, он и в Африке пиар) смыслит.

И вот оно.

В кадре — макияж «беби фейс», черная водолазка, рубашка сверху на всякий случай. «Обращение к Владимиру Владимировичу Путину. От всех неравнодушных россиян». Ключевые слова на месте. По существу тоже все, как должно быть. Удар в самую точку. Главный пост за историю Инстаграма* Бони. Ради этого она копила всех своих 13,1 миллиона подписчиков.

Эффект — как от брошенной в деревенский сортир бомбы: 1,3 миллиона лайков, под 70 тысяч комментариев. Но главное, цитируемость! И понесли блогеры: «А вы видели, что Боня?..», «А вы читали Боню?.." Обозреватели, менеджеры, тик-токеры. В интернете только и говорят — о Боне.

И понесли Боню в Кремль! И спросили Пескова: а вы видели? И что скажете?! И пришлось Дмитрию Сергеевичу отвечать: «Безусловно, видели, там, действительно, много просмотров. Затрагиваются многие темы, весьма резонансные… Но по ним ведется, справедливости ради, большая работа, задействовано большое количество людей и это все не оставлено без внимания».

В общем, видели, слышали, но по каждой поднятой теме люди давно уже работают. (Специально оставлю тут дословную расшифровку пресс-секретаря Кремля, а то где вы еще полный текст найдете).

А что Песков? Его прилюдно спросили, надо отвечать (лучшее доказательство тем, кто спрашивает: «А вам в Кремле заранее вопросы раздают?»). Не заранее.

Только про портал для обращений к президенту, который Боня предложила, Песков не сказал. А какая штука была бы — сидел бы там Путин целыми днями, отвечал бы на наши чаяния: кому яму закопать, кому площадку построить, кого в садик пристроить — а с Украиной и с экономикой страна сама справится. Некогда. Народу отвечаю.

В общем, растрогал Боню Песков. Она даже записала алаверды со слезами.

Предлагаю ее в Думу зачислить без очереди. Можно даже 451-й депутаткой.

Кстати, не Боня, а Виктория Анатольевна. Привыкайте.

Правда, зачем это нужно Виктории Анатольевне, давно живущей не в России, а в Монако, не понятно.

* Соцсеть, принадлежащая компании Meta, признанной в России террористической и запрещенной