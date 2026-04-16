«Присылали и 25 копеек»: блогер за сутки собрала почти 1,5 млн рублей на закрытие ипотеки, попросив у подписчиков по 100 рублей

Кристине присылали и по рублю, но набралась кругленькая сумма. Фото: предоставлено КП

С миру по нитке - голому рубаха. Как будто именно эту пословицу и вспомнила блогер Кристина из Подмосковья, когда решила провести интересный эксперимент. Записала видео и попросила подписчиков скинуть по 100 рублей. Мол, для вас – полчашки кофе. А я может ипотеку закрою. Разместила ролик и начала ждать - честно, в успех не верила. Так, шутка. Но уже к вечеру 16 апреля на ее карте лежали практически 1,4 млн рублей. Журналисты KP.RU связались с Кристиной и расспросили, что она будет делать с этими деньгами.

Кристина - мама двоих детей. Младшему 7 месяцев, а старшей 4 года. Девушка сейчас не работает, так как занимается детьми. Мужа недавно сократили на работе, а на новом месте зарплата ощутимо меньше.

- Нам пришлось продать машину, чтобы не оказаться без всего. Муж берет подработки, пропадает на работе круглосуточно, но и при всем этом у нас половина доходов уходит на закрытие ипотеки, - говорит Кристина.

Девушка признается, что идею создать сбор в Сети она подсмотрела.

- Я увидела видео девушки, которая сказала, что если 20 тысяч человек скинут ей по 100 рублей, тогда она закроет ипотеку. Я скинула ей 100 рублей, потому что больше у меня нет и решила тоже попробовать, - объясняет Кристина.

Для закрытия ипотеки семье нужно было не 20 тысяч по 100 рублей, а всего 16. Видео Кристина опубликовала почти сутки назад и отклик не заставил себя ждать. К утру на счете девушки было уже почти 800 тысяч рублей, а спустя еще несколько часов - почти 1,4 млн.

- Я не ожидала такой реакции. У меня маленький блог на 1200 человек, видео никогда не «залетали» больше, чем на 2000 просмотров, а тут такой бешенный отклик, - говорит KP.RU Кристина. - Я не считала, сколько точно человек поучаствовало в моей идее, но это порядка 400 тысяч человек, может быть даже больше. Присылали и по 25 копеек, и по 1 рублю. Один человек скинул 10 тысяч рублей. Я в таком шоке. Не могу поверить, что это все по-настоящему.

Теперь Кристина думает, как можно использовать силу интернета для полезных дел.

- Я думаю, как можно организовать подобный сбор помощи для людей, которые, как и мы, столкнулись со сложностями. Чтобы все было законно, мне нужно поговорить с юристами. Предварительно рассматриваю себя, как ретранслятор, а не организатора сборов, - говорит девушка.

Как только сумма дойдет до отметки в 1,6 млн рублей, семья закроет сбор и оплатит ипотеку. Отчет об этом Кристина обещает показать в своем аккаунте в соцсетях.

- Я благодарна всем от всей души! Когда люди помогают друг другу - это прекрасно! От всех мы получаем теплые слова поддержки. Это немыслимо, но все получилось. Спасибо каждому!

Опыт Кристины оказался заразительным и другие начинающие блогеры тоже попросили о малом - 100 рублей. Так, глядишь, ипотечников в России и не останется. Хотя скорее всего, тренд утихнет и больше никто собрать ничего не сможет.

КОНКРЕТНО

Как не попасть на мошенников

Конечно, такая идея не нова. Часто сборы объявляют на помощь больным детям, животным. Главное проверять, что вы не переводите средства мошенникам и быть бдительными, когда ситуации вызывают подозрение. Вот на что стоит обратить внимание.

Лучше всего не переводить средства на личные счета и кошельки. Зачастую сборы проводят различные НКО, благотворительные фонды. У них всегда есть реквизиты, по которым можно проверить организацию. Если же сбор частный, то лучше тоже проверить человека, хотя бы в соцсетях, прежде чем отправлять ему деньги. Для надежности можно напрямую обратиться к человеку и задать волнующие вопросы. Помните, что не всегда трогательные истории и крик о помощи бывают правдивыми.

Всегда проверяйте документы. Организации отчитываются за каждую полученную и потраченную копейку. Также внимательно следите за тем, через какую платформу требуется перевод средств и есть ли у нее сертификаты безопасности.